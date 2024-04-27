Почему игрушка-неваляшка не падает и встает обратно: как она устроена

Отличная детская игрушка. ¦Фото:Twitter.

Все гениальное - просто. |Фото: zotzon.ru.

В самом низу находится противовес, шпицы и грузик на штыре нужны лишь для создания мелодии при качании. |Фото: chantalanta.blogspot.com.

М - центр массы. P - точка опоры тела. Зеленая стрелка - вектор опоры. Синяя стрелка - вектор центра массы. Красные стрелки - направление изменения положения неваляшки и вектора опоры, вслед за изменением точки опоры.

Неваляшки бывают очень разными.