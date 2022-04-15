Шиворот навыворот: купальники, которые не стыдно носить наизнанку

Двухсторонние купальники Syndicut
Если по народной мудрости сани нужно готовить летом, то купальник – максимум весной. Значит, самое время поискать обновки. Ведь приятно открыть новый пляжный сезон в новом купальнике. Правда, один купальник редко удовлетворяет подогретый шоппингом аппетит. А два – уже целая инвестиция. Вот бережливые британцы и придумали выход: двухсторонний купальник 2-в-1. Сегодня один принт, а завтра – другой. Какая экономия места в отпускном чемодане!
Двухсторонние купальники Syndicut
Лондонский модный бренд Syndicut знают и любят многие британские модники. Почти как поп-звёзды, Syndicut прославились благодаря нижнему белью. Правда, не женскому, а мужскому. Их оригинальные мужские «боксёры» разлетались, как горячие пирожки. Этому поспособствовало креативное решение: привлекать к созданию каждой модели нового дизайнера. Благо, среди выпускников лондонского St. Martin хватает горячих умов и умелых рук. По такому же принципу молодой бренд выпустил несколько новых мужских коллекций, включая линию пляжных шорт. А теперь, по многочисленным заявкам, уделил внимание женской половине пляжа и занялся и созданием коллекции купальников. Да не простых, а двухсторонних.
Двухсторонние купальники Syndicut
Двухсторонние купальники Syndicut
Двухсторонние купальники Syndicut
Купальники от Syndicut созданы для того, чтобы экономить место в отпускном чемодане и в семейном бюджете. Ведь первая линия бикини бренда – это настоящий 2-в-1. Эти купальники можно смело надевать шиворот навыворот. С одной стороны у них яркий принт, разработанный одним из перспективных дизайнеров, а с другой – более спокойный однотонный вариант. Так что в зависимости от настроения можно привлекать всех на пляже ярким «оперением» или отдыхать от броских красок под и без того ярким солнцем.
Двухсторонние купальники Syndicut
Двухсторонние купальники Syndicut
Двухсторонние купальники Syndicut
Двухсторонние купальники доступны как в моделях бикини, так и в цельном варианте. Второй станет отличным приобретением для бассейна. Не позабыли Syndicut и о бойфрендах, подготовив мини-коллекцию мужских шорт с аналогичными принтами. Правда, не двухсторонних.
Двухсторонние купальники Syndicut
Двухсторонние купальники Syndicut
Двухсторонние купальники Syndicut
В дополнение к купальнику 2-в-1 можно выбрать двухстороннюю пляжную сумку и даже легкое кимоно в тон, чтобы накинуть его по дороге за коктейлем.
Двухсторонние купальники Syndicut
Двухсторонние купальники Syndicut
Двухсторонние купальники Syndicut доступны для предзаказа на kickstarter. Станут ли бикини шиворот навыворот частью постоянной коллекции, видимо, покажет успех краудфандиноговой кампании.
Двухсторонние купальники Syndicut
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