Как очаровательный мальчик-альбинос стал моделью и всеобщим любимцем

Элайджа на фотосъемках.

5-летний Элайджа.

Элайджа в зоопарке.

Фотографии для сети Primark.

Фотографии для сети Primark.

Элайджа в магазине рядом со своей фотографией.

Элайджа со своим младшим братом.

Пятилетний Элайджа.

Фотосъемка.

Элайджа с мамой.

Модель в пять лет.

Модель для Primark.

Фотография Элайджи в магазине.

Сейчас фотографии мальчика можно увидеть в детском отделе Primark.

Элайджа.

Жизнерадостный малыш.

Новорожденный Элайджа.