Чем подкормить смородину после цветения

Каждый, кто выращивает смородину, мечтает получить богатый урожай крупных и сладких ягод. На самом деле, добиться такого результата можно, если правильно подкормить кустики в период вегетации, сразу после того, как цветы отцвели. Для активного роста ягоде необходимо большое количество фосфора и калия.







Для того чтобы получить отменный урожай, первым шагом смородину необходимо подкормить калимагнезией в сухом виде: под один куст вносится три столовых ложки этого препарата. Калий, содержащийся в гранулах, будет постепенно растворяться и проникать к корням, это значит, что после однократного внесения подкормки куст будет не менее месяца подпитываться необходимым для него калием. Помимо калия этот бюджетный препарат содержит магний, который принимает непосредственное участие в процессах фотосинтеза и построения клеток растения. Магний также необходим для того, чтобы растения лучше усваивали фосфор.







Второе удобрение, которое поможет смородине лучше расти — суперфосфат, который содержит фосфор пролонгированного действия. На каждый куст смородины необходимо вносить 2 столовых ложки с горкой суперфосфата.







Заверщающий этап — внесение перегноя под все кусты. После того как все три этапа подкормки будут выполнены, кусты необходимо хорошо пролить водой. Результат будет заметен уже в этом сезоне: ягоды будут очень крупными и сладкими.

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