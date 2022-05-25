Как люди наказывали предметы и даже силы природы

Как наказывали море, что натворили деревья и о чем не расскажут рукописи — истории неоднозначных отношений человека с окружающим миром.
Высечь море
Разгневанные люди выясняли отношения не только с вещами, но и с могучими стихиями. Древнегреческий историк Геродот рассказывает о персидском царе Ксерксе, собравшемся в V до н. э. в поход на Грецию. По его приказанию персы построили через пролив Гелесспонт два моста, чтобы скорее перебросить войска к месту битвы. Разразилась буря, и мосты были разрушены.
Разъяренный царь повелел нанести морю 300 ударов бичом и бросить в него цепи, а надзиравшим за сооружением моста — отрубить головы.
Персидские палачи, бывшие при войске, высекли морскую воду, приговаривая: «О ты, горькая влага Геллеспонта! Так тебя карает наш владыка за оскорбление, которое ты нанесла ему, хотя он тебя ничем не оскорбил». Так появился фразеологизм «высечь море» — пытаться выместить злобу на ком-либо неподвластном. Традицию, кстати, продолжил скандально известный римский император Калигула. Он объявил войну богу морей Нептуну, привел войско к берегу и приказал солдатам бросать копья в воду.
Срубить дерево
Народ айну, живущий в Японии, мстил деревьям. Если человек падал с веток и умирал от ушибов или срубленный ствол падал на человека и убивал его, люди приходили в ярость и вступал в войну с деревом, а точнее с демонами, которые живут у него внутри. Дерево рубили, раскалывали на щепки и пускали по ветру. Ведь если не уничтожить источник опасности, демоны останутся жить в нем и будут постоянно угрожать человеку.
Впрочем, слишком большие деревья оставались расти, тщательно отметив темное место, чтобы люди держались от него подальше.
Топор войны
Объявляя перемирие, американские индейцы зарывали свои томагавки, а аборигены Африки и Австралии поступали так же с оружием, убившим человека. Племена Восточной Африки акикуйю и атерака считали, что такое оружие навсегда сохраняет свое смертоносное свойство. Поэтому старейшины этих племен затупляют и закапывают в землю орудия убийства. Есть и другой способ: старейшины берут копье или меч, которым было совершено преступление, бьют по нему камнем, пока он не затупится, и бросают в глубокий омут ближайшей реки — в противном случае оружие будет убивать и впредь.
У туземцев австралийского штата Виктория вражеское копье, убившее их соплеменника, сжигалось родственниками убитого. Некоторые аборигены Западной Австралии обязательно сжигали наконечник копья, которым был заколот человек. Они объясняли этот обычай тем, что душа убитого остается на кончике оружия и только тогда может удалиться в надлежащее место, когда наконечник сгорит в огне.
451 градус по Фаренгейту
Но чаще всего от огня страдали книги: еще в III веке до н.э. китайский император устроил «сожжение книг и погребение книжников» в ходе борьбы с конфуцианством. Все неугодные труды бросили в огонь, а их авторов живьем закопали в землю.
В середине XVI века молодой испанский монах Диего де-Ланда решил искоренить дух язычества в только что завоеванной Мексике. В одном из храмов майя испанцы обнаружили огромную библиотеку древних рукописей. Целый день по приказу монаха солдаты носили книги и свитки с непонятными рисунками и значками на площадь перед храмом. Когда работа была закончена, Диего де-Ланда поднес к рукописям горящий факел. «Книги эти, — писал он потом, — не содержали ничего, кроме суеверия и вымыслов дьявола. Мы сожгли их все». Так что из библиотек и летописей майя до наших дней дошло только три рукописи.
А самый известный случай такого рода — сожжение книг в нацистской Германии: с марта по октябрь 1933 года по всей стране пылали книжные костры. 10 мая в Берлине сожгли 25 тысяч томов литературных произведений, «подрывающих немецкий дух», — от детских сказок до теории относительности Эйнштейна. В черный список попали не только научные работы марксистов и коммунистов, но даже произведения авторов из крупных городов, «чуждые народному духу». В предисловии к роману «451 градус по Фаренгейту» Рэй Брэдбери писал: «Когда Гитлер сжигал книгу, я остро чувствовал, уж простите меня, будто он убивал человека. Впрочем, в конечном итоге истории, люди и книги — одной плоти». К сожалению, знаменитая антиутопия ничему не научила прогрессивное человечество — книги сжигают и в XXI веке.
Снимите это немедленно!
Во времена Петра I вне закона оказалась одежда: замена традиционного русского костюма на европейский стала одним из важнейших пунктов петровских реформ. Император придавал этому такое значение, что за неповиновение ссылал на каторгу. В январе 1700 года вышел указ «О ношении платья на манер венгерского», регламентировавший длину одежды — по подвязку, то есть на ладонь ниже колена. Венгерский костюм взяли за образец, потому что он был ближе к русскому, и это должно было облегчить переход от длиннополых кафтанов к костюмам французского покроя.
Еще один указ предполагал жесткие меры против тех, сопротивлялся нововведениям. При въезде в города были поставлены специальные люди, которые следили, в какой одежде приходит человек. За неподобающий вид брали пошлину, а тем, кто не платил, полы длинного кафтана отрезали на месте. Многие горожане, особенно купцы, считали короткополые костюмы верхом неприличия. Сохранились гравюры, изображающие сцены, где солдаты насильно обрезают полы длинных кафтанов у купцов и бояр.
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