Аномальная деревня, где девочки во время взросления превращаются в мальчиков, а мальчики в девочек

В Доминиканской республике есть аномальная деревня под названием Салинас. В ней нет ничего особенного. Это регион, где издавна добывали соль. На первый взгляд ничего необычного. Только именно здесь можно наблюдать совершенно уникальное явление. Все дети, которые здесь рождаются, со временем меняют пол! Мальчики постепенно превращаются в девочек и наоборот. Всё это происходит без какого-либо медицинского вмешательства! Совершенно необъяснимым, но полностью естественным путём. Как это происходит и почему так случается, далее в обзоре.
Странная аномалия
Это селение живёт довольно изолировано от остального мира. О странной аномальной зоне, где рождённые девочками становятся мальчиками, а мальчики — девочками, журналисты BBC сняли документальную ленту. Изменения обусловлены невообразимо редким генетическим дефектом. В результате этого одна из девяти десятков девочек к пубертатному периоду превращается в мальчика. У неё развивается к этому времени полный набор мужских половых признаков. К 12 годам процесс полностью завершается. В Салинасе это уже стало обыденным явлением. Для таких детей даже придумали специальный термин «гуэведосес». В переводе с их языка это значит - «яички в 12 лет».
Одна из 90 рождённых девочек превращается впоследствии в мальчика.
История Джонни
Джонни, рождённый как Феличита.
Джонни раньше был хорошей воспитанной девочкой по имени Феличита. Сначала не было никаких предпосылок для каких-либо изменений. Он носил платья, ходил в школу и занимался обычными девчачьими вещами. Был ли он счастлив? Говорит, что нет. Ему никогда не было уютно в компании с другими девчонками. Джонни не ощущал себя одной из них. Игрушки для девочек не привлекали его нисколько. Каждый раз, как он наблюдал группу мальчишек, играющих в мяч, всё, чего ему хотелось — это быть с ними.
Когда Джонни достиг переходного возраста, у него неожиданно начали развиваться физические признаки мальчика. Судя по всему, именно мальчиком он и был всё это время, но некая странная генетическая мутация мешала полноценному развитию органов.
Джонни всегда хотел играть в мальчишеские игры.
Случай Феличиты-Джонни в Салинасе совсем не единичный. Журналисты узнали также о Карле, которой сейчас семь лет и наблюдаются все предпосылки будущего превращения в Карлоса. Мать обратила внимание на странности в поведении дочери ещё до того, как её тело стало подвергаться каким-либо физическим изменениям. Потом у девочки начали расти мускулы, развиваться плечи и грудная клетка. К 12 годам она станет мальчиком. Для матери это всё неважно, она говорит, что любить своего ребёнка будет всегда, какой бы она не стала в будущем.
Катрина обнимает свою сестру Карлу (слева), которая скоро станет Карлосом.
Аномальная генетика
Учёные говорят, что Джонни и Карлос принадлежат к очень небольшой группе людей, страдающих редким генетическим заболеванием. При этой мутации в организме блокируется выработка особого фермента, называемого 5-альфа-редуктазой. Этот фермент отвечает за метаболизм тестостерона в дигидротестостерон или ДГТ. Последний как раз и способствует развитию мужских половых органов. Недостаток же этого фермента приводит к их недоразвитию.
Дети, которые родились с этой генетической мутацией обладают всеми признаками девочки. Когда же они начинают расти и входить в переходный возраст, начинается естественный прилив тестостерона и всё кардинально меняется. Тело начинает развиваться естественным путём и становится таким как надо. Появляются и вторичные половые признаки: растёт мышечная масса, начинают расти волосы на лице, голос становится низким.
К пубертатному периоду девочки начинают стремительно меняться.
В медицине это состояние имеет официальное название - дефицит 5-альфа-редуктазы. В Доминиканской Республике этих мужчин называют, как уже упоминалось выше «гуэведосес» (guevedoces). Ещё их именуют «макихембрами», что означает «сначала женщина, затем мужчина». В Папуа-Новой Гвинее тоже было обнаружено это необычное явление, люди самбия называют его kwolu-aatmwol. Такие случаи невероятно редки в мире. В Салинасе это встречается примерно в 1 случае из 90. Для облегчения состояния при таком заболевании был специально разработан медицинский препарат. Он называется финастерид. Работает он за счёт уменьшения выработки гормона DHT.
Для лечения заболевания разработали специальный медицинский препарат.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии