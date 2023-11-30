5 пород кошек, которые являются самыми нежными и любящими

Есть три вопроса, на которые наука никогда не получит ответы: когда наступит коммунизм, как престать терять второй носок и с какой целью кошки прилетели на Землю с другой планеты. Моя версия: чтобы поработить людей, превратив их в послушных рабов для открытия консервов и чесания за ушком. И похоже это уже произошло… В отличие от многих других, коты добиваются своих целей путем «мягкой силы». И сегодня речь пойдет о самых «опасных» породах пушистых поработителей, которые достигли максимального уровня в навыке доброты.
1. Русская голубая
Отличная порода. |Фото: awesomepets.ru.
Русская голубая была выведена в Архангельске во второй половине XIX века и вывезена в Европу английской заводчицей Карен Кокс в 1893 году. Голубые кошки обладают очень мягким и покладистым характером, являются настоящими эмпатами. Умны, кротки, послушны и тактичны. Однако, и характер могут продемонстрировать. Любопытно, что при этом русская голубая еще и отличным крысоловом является. В годы Второй мировой войны порода едва не вымерла. В Советском Союзе кошкой заинтересовались в 1980-е годы.
2. Невская маскарадная
Невская кошка из Санкт-Петербурга. |Фото: druzhniy-center.ru.
Еще одна русская порода кошек, выведенная в конце XIX века в Санкт-Петербурге. По некоторым данным, корни породы уходят к сибирским котам. Официально невская маскарадная была признана только в 1992 году. Длинношерстная порода отличается самостоятельностью и независимостью. Не требует к себе особого внимания. У невской очень крепкая нервная система и устойчивая психика. При этом кошка сильно привязывается к первому хозяину, отличается высокой преданностью и терпеливостью. Также хозяин должен быть готов к тому, что невские кошки крайне умны… Петербуржские корни дают о себе знать?
3. Мэнкс
Хвостика нет. |Фото: koshkiny.ru.
Британская порода кошек, выведенная на острове Мэн. Ярким маркером мэнксов является отсутствие хвоста (не у всех). Официально разводится порода с 1903 года. Кошки очень умны и хорошо поддаются дрессировке. Мэнксы крепко привязывают к людям и любят везде следовать за хозяином. Порода чрезвычайно умна. Стоит учитывать, что «британец» нуждается почти в постоянном внимание. Длительное оставление мэнкса наедине с собой может крайне негативно отразиться на его психическом здоровье.
4. Экзот
На самом деле всем доволен. |Фото: web-zoopark.ru.
Экзоты были выведены в Соединенных Штатах Америки в 1933 году. Порода имеет много общего с персидской кошкой. Экзот отличается коренастым и крепким телосложением. Характер исключительно спокойный и уравновешенный. Экзоты крайне игривы даже в старости, что важно учитывать при выборе породы. Дружественно относятся к другим котам, собакам, детям и даже некоторым грызунам. Нуждаются в постоянном присутствии хозяина. Как и в случае с мэнксом – не рекомендуется оставлять экзотов в одиночестве надолго.
5. Персидская
Персидская кошка одна из самых древних. |Фото: natalyland.ru.
Персидская кошка только выглядит постоянно недовольной. На самом деле это очень добрая и любящая порода. Среди длинношерстных кошек является одной из самых древних пород. Животное не может жить вне дома. Кстати, именно из нее была в свое время выведена упомянутая выше экзот. Персидские кошки очень разнообразны в вопросе внешнего вида. Характер «персов» сложный. С одной стороны кошки очень уперты и даже своенравны. С другой стороны – уравновешены, спокойны, нежны и не склонны к какой-либо активной агрессии.
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