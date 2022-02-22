Редкие кадры со съемок советских фильмов

Предлагаем вам подборку уникальных фотографий, сделанных в разные годы на съемочных площадках советского кино. В большинстве своем это фильмы семидесятых — первой половины восьмидесятых — времени, которое называют золотой эпохой советского кинематографа. Действительно, фильмы тех лет стали культурным феноменом. Оказалось, что они не устаревают, вызывают теплые воспоминания, эмоционально, эстетически и нравственно наиболее близки и понятны нам, а потому — приятного просмотра!







Фотография из архива известного каскадера Николая Ващилина.















На съемках фильма «Собачье сердце».







«Жестокий романс».







Л. Гайдай и С. Светличная на съемках фильма «Бриллиантовая рука».







«Двадцать дней без войны».







З. Гердт, Г. Горин и Э. Рязанов на съемках «О бедном гусаре замолвите слово».







«Гараж».







«Гараж».







Э. Рязанов просит Новосельцева не бояться Людмилу Прокофьевну.







«Место встречи изменить нельзя».







«Место встречи изменить нельзя».







Л. Куравлев и Н. Варлей готовятся к важной сцене съемок фильма «Вий».







«Гори, гори, моя звезда». О. Ефремов тренируется чистить креветок.







«Андрей Рублев».







«Вечный зов».







«Кин-дза-дза».







Сообщалось, что «Кин-дза-дза» — любимый русский фильм Барака Обамы.







Вполне возможно, американские знаменитости тоже уважают советское искусство.

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