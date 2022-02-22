С нами не соскучишься!

8 030 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Щукин
    А чего же ФРГ не заберёт свой парусник у "мирового жандарма"?Август Ландмессер...
  • Иван Захава
    Я, как и все мужики, чьи жены имеют большую грудь 4-гои более размера, знаем еще один секрет бюстгальтера - в жару, п...10 занимательных ...
  • Александр К
    Реклама шоколада!!!Что есть, чтобы н...

Редкие кадры со съемок советских фильмов

Предлагаем вам подборку уникальных фотографий, сделанных в разные годы на съемочных площадках советского кино. В большинстве своем это фильмы семидесятых — первой половины восьмидесятых — времени, которое называют золотой эпохой советского кинематографа. Действительно, фильмы тех лет стали культурным феноменом. Оказалось, что они не устаревают, вызывают теплые воспоминания, эмоционально, эстетически и нравственно наиболее близки и понятны нам, а потому — приятного просмотра!

Редкие кадры со съемок советских фильмов

Фотография из архива известного каскадера Николая Ващилина.

Редкие кадры со съемок советских фильмов

Редкие кадры со съемок советских фильмов

Редкие кадры со съемок советских фильмов

На съемках фильма «Собачье сердце».

Редкие кадры со съемок советских фильмов

«Жестокий романс».

Редкие кадры со съемок советских фильмов

Л. Гайдай и С. Светличная на съемках фильма «Бриллиантовая рука».

Редкие кадры со съемок советских фильмов

«Двадцать дней без войны».

Редкие кадры со съемок советских фильмов

З. Гердт, Г. Горин и Э. Рязанов на съемках «О бедном гусаре замолвите слово».

Редкие кадры со съемок советских фильмов

«Гараж».

Редкие кадры со съемок советских фильмов

«Гараж».

Редкие кадры со съемок советских фильмов

Э. Рязанов просит Новосельцева не бояться Людмилу Прокофьевну.

Редкие кадры со съемок советских фильмов

«Место встречи изменить нельзя».

Редкие кадры со съемок советских фильмов

«Место встречи изменить нельзя».

Редкие кадры со съемок советских фильмов

Л. Куравлев и Н. Варлей готовятся к важной сцене съемок фильма «Вий».

Редкие кадры со съемок советских фильмов

«Гори, гори, моя звезда». О. Ефремов тренируется чистить креветок.

Редкие кадры со съемок советских фильмов

«Андрей Рублев».

Редкие кадры со съемок советских фильмов

«Вечный зов».

Редкие кадры со съемок советских фильмов

«Кин-дза-дза».

Редкие кадры со съемок советских фильмов

Сообщалось, что «Кин-дза-дза» — любимый русский фильм Барака Обамы.

Редкие кадры со съемок советских фильмов

Вполне возможно, американские знаменитости тоже уважают советское искусство.



Редкие кадры со съемок советских фильмов

«Мой ласковый и нежный зверь».

Редкие кадры со съемок советских фильмов

«Любовь и голуби».

Редкие кадры со съемок советских фильмов

Редкие кадры со съемок советских фильмов

Редкие кадры со съемок советских фильмов

Редкие кадры со съемок советских фильмов

Редкие кадры со съемок советских фильмов

Редкие кадры со съемок советских фильмов

Редкие кадры со съемок советских фильмов

Редкие кадры со съемок советских фильмов

Редкие кадры со съемок советских фильмов

Исполнители главных ролей фильма «Любовь и голуби» и местные жители.

Редкие кадры со съемок советских фильмов

«Несколько дней из жизни Обломова». Артист Ю. Богатырев и режиссер Н. Михалков.

Редкие кадры со съемок советских фильмов

Редкие кадры со съемок советских фильмов

Редкие кадры со съемок советских фильмов

Редкие кадры со съемок советских фильмов

«За спичками».

Редкие кадры со съемок советских фильмов

Редкие кадры со съемок советских фильмов

Редкие кадры со съемок советских фильмов

«Тихий Дон».

Редкие кадры со съемок советских фильмов

С. Эйзенштейн на съемках фильма «Октябрь».

Редкие кадры со съемок советских фильмов

Съемочная группа фильма «Родня».

Редкие кадры со съемок советских фильмов

Съемочная группа фильма «Зигзаг удачи».

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх