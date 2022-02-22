Редкие кадры со съемок советских фильмов

Предлагаем вам подборку уникальных фотографий, сделанных в разные годы на съемочных площадках советского кино. В большинстве своем это фильмы семидесятых — первой половины восьмидесятых — времени, которое называют золотой эпохой советского кинематографа. Действительно, фильмы тех лет стали культурным феноменом. Оказалось, что они не устаревают, вызывают теплые воспоминания, эмоционально, эстетически и нравственно наиболее близки и понятны нам, а потому — приятного просмотра!
Фотография из архива известного каскадера Николая Ващилина.
На съемках фильма «Собачье сердце».
«Жестокий романс».
Л. Гайдай и С. Светличная на съемках фильма «Бриллиантовая рука».
«Двадцать дней без войны».
З. Гердт, Г. Горин и Э. Рязанов на съемках «О бедном гусаре замолвите слово».
«Гараж».
«Гараж».
Э. Рязанов просит Новосельцева не бояться Людмилу Прокофьевну.
«Место встречи изменить нельзя».
«Место встречи изменить нельзя».
Л. Куравлев и Н. Варлей готовятся к важной сцене съемок фильма «Вий».
«Гори, гори, моя звезда». О. Ефремов тренируется чистить креветок.
«Андрей Рублев».
«Вечный зов».
«Кин-дза-дза».
Сообщалось, что «Кин-дза-дза» — любимый русский фильм Барака Обамы.
Вполне возможно, американские знаменитости тоже уважают советское искусство.
«Мой ласковый и нежный зверь».
«Любовь и голуби».
Исполнители главных ролей фильма «Любовь и голуби» и местные жители.
«Несколько дней из жизни Обломова». Артист Ю. Богатырев и режиссер Н. Михалков.
«За спичками».
«Тихий Дон».
С. Эйзенштейн на съемках фильма «Октябрь».
Съемочная группа фильма «Родня».
Съемочная группа фильма «Зигзаг удачи».
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