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Приспособления для гибки профтрубы: делаем большой радиус с помощью трубогиба

Приспособления для гибки профтрубы: делаем большой радиус с помощью трубогиба

Приспособления для гибки профтрубы: делаем большой радиус с помощью трубогиба

Обычно для сгибания профильной трубы используются роликовые трубогибы. Однако не у каждого имеется возможность изготовить их в условиях мастерской. Тем более что такие станки больше нужны для сгибания колец. 

А чтобы сделать дугу большого радиуса, можно воспользоваться трубогибом попроще. В сегодняшней статье расскажем, как изготовить его своими руками. 

Необходимые материалы:

  • профильная труба;
  • металлическая пластина;
  • стальной кругляк.

Идею изготовления самодельного трубогиба для профтрубы мы подсмотрели у автора YouTube канала pavan fabrication.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет изготовить шаблон с нужным радиусом. И для этого нам потребуется профильная труба. 

Отрезаем заготовку требуемой длины, после чего делим ее на равное количество сегментов, и делаем прорези болгаркой. Потом сгибаем заготовку и фиксируем сваркой. 

Приспособления для гибки профтрубы: делаем большой радиус с помощью трубогиба

В качестве основания используется металлическая пластина размером 21х11,5 см. Привариваем к ней край шаблона, как показано ниже. Также надо будет приварить упор для заготовок. Его можно сделать из стального кругляка. 

Приспособления для гибки профтрубы: делаем большой радиус с помощью трубогиба

Обратите внимание: расстояние между упором и наружной частью шаблона должно соответствовать ширине сгибаемой заготовки. 

Приспособления для гибки профтрубы: делаем большой радиус с помощью трубогиба

Изготовленную конструкцию устанавливаем на сварочный стол, а снизу привариваем профильную трубу, которая будет ее фиксировать.

 

Приспособления для гибки профтрубы: делаем большой радиус с помощью трубогиба

Как согнуть заготовку

Берем отрезок профильной трубы подходящей длины и заводим его край между упором и гибочным шаблоном. 

Приспособления для гибки профтрубы: делаем большой радиус с помощью трубогиба

После этого сгибаем заготовку, прижимая ее к наружной стороне шаблона. Сначала можно руками, а потом потребуется рычаг (можно использовать кусок круглой трубы). 

Приспособления для гибки профтрубы: делаем большой радиус с помощью трубогиба

Видео по теме

Подробно о том, как изготовить своими руками трубогиб для гибки профтрубы, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. 

 

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