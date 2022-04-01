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Подальше от городской суеты: дом в пещере



Cliff Haven - дом в пещере.


Cliff Haven - дом в пещере.

Относительно недавно на аукцион был выставлен необычный дом. Он построен прямо в пещере в живописном каньоне (штат Юта, США). Для желающих сбежать от городской суеты это – идеальный вариант.

Cliff Haven - дом, построенный внутри естественной пещеры.

Cliff Haven - дом, построенный внутри естественной пещеры.

Дом Cliff Haven расположен в каньоне Montezuma Canyon, что в двадцати минутах езды от города Монтиселло. На первый взгляд можно подумать, что его изолированность означает сплошные неудобства. Но на самом деле это не так.
Cliff Haven. Гостиная.

Cliff Haven. Гостиная.

Дом совершено самодостаточный и обладает всем техническим оснащением, необходимым для комфортного проживания. Солнечные батареи образуют достаточно энергии, к тому же в доме есть резервный генератор для чрезвычайных ситуаций. Система сбора дождевой воды позволяет использовать жидкость для полива небольшого сада, расположенного рядом с жилищем. Позади дома выкопан тоннель, который обеспечивает естественную циркуляцию воздуха.
Cliff Haven. Гостиная.

Cliff Haven. Гостиная.

Жилая площадь дома составляет 195 квадратных метров. На ней расположены гостиная с кухней, три спальни и две ванные комнаты. Рядом находится гараж, в котором достаточно места для трех автомобилей.
Cliff Haven Кухня.

Cliff Haven Кухня.

Несмотря на то, что жилище было построено еще в 1986 году, оно и сегодня выглядит очень эффектно.

Cliff Haven. Спальня.

Cliff Haven. Спальня.


Cliff Haven. Гараж.

Cliff Haven. Гараж.

 

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Подальше от городской суеты: дом в пещере

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