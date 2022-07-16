«Чем отмыть белую подошву, чтоб она выглядела как новая?» — спросила я у знакомого сапожника. Сейчас время непростое, и прежде чем купить новую пару кроссовок или босоножек, очень задумаешься. Хочется сохранить уже имеющуюся обувь в первозданном (ну чтоб как только из магазина) виде.







ЧЕМ ОТМЫТЬ БЕЛУЮ ПОДОШВУ

Можно ли стирать белую обувь в машинке? Да, но не всякую, но спортивную, выполненную из синтетических материалов, однозначно можно.Для этого нужно заранее подготовить обувь. Почисти подошву, удали из протекторов камушки и песок. Необходимо вынуть шнурки и стельки, шнурки помести в старый носок и брось в барабан. Ну а стельки лучше заменить, если это необходимо, но не стирать: скорее всего, они деформируются.Можно использовать мешок для стирки обуви или обычную старую наволочку. Затем переходим к самой стирке: помести 6 ложек отбеливателя в отсек для основной стирки сухим. При этом стойкие пятна как на подошве, так и на самой обуви, лучше замочить на полчаса перед самой стиркой. На 0,5 литра кипятка нужно около 2–3 ложек отбеливателя.Как средство остынет, губкой наноси его на места загрязнений. Температура при стирке около 40 градусов, отжим 800. Напоминаю, что стирать нужно в сетке для обуви или наволочке.Это всё, думаю, понятно, а теперь давай перейдем к способам, как вручную привести белую подошву обуви в состояние, чтобы она сверкала от чистоты.Самый простой способ — зубная паста. Пожалуй, его сейчас знают все, но я всё же напомню. Обрати внимание на важный момент: пасту используй для этого обычную, не цветную, без вкраплений, если, конечно, не хочешь испортить кроссовки.С помощью зубной щетки нанеси пасту на загрязненные участки, затем убери излишки салфеткой.Второй простой и безвредный способ — сода. Ее нужно смешать с водой, чтобы получилась кашица. Наноси получившуюся смесь на кроссовки, оставь на 15 минут, а затем смой остатки проточной водой.Практически у каждой женщины в ее косметическом арсенале точно есть мицеллярная вода. Так вот это средство отлично справляется не только с демакияжем, но и с пятнами на подошве обуви. Просто смочи мицеллярной водой ватный диск и почисти им загрязненные участки.Перекись водорода будет особенно полезной, когда желтизна распространилась с подошвы на ткань кроссовок или мокасин. Налей теплую воду в миску, влей пузырек перекиси водорода и окуни в эту смесь свои кроссовки. Дай средству подействовать в течение получаса, а затем просто промой большим количеством теплой воды с использованием мягкой щетки.Ну а если на белой подошве остались черные царапины, тебе на помощь придет обыкновенный канцелярский ластик для карандашей. Просто протри им обувь и всё. Только брать для этого дела нужно именно белый ластик, чтобы он не оставил на кроссовках следов.