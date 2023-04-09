Какое слово, сказанное Юлием Цезарем, положило конец солдатскому бунту

Великий полководец Юлий Цезарь вошел в историю как смелый, умный, хитрый командующий. Он долгие годы провел в битвах и сражениях далеко от своей родины, получая победу за победой. Но и его не обошел стороной бунт собственных солдат, с которым он справился с честью. Ему помогло всего лишь одно слово, вовремя сказанное и услышанное недовольной стороной.
Великий полководец Юлий Цезарь вошел в историю как смелый, умный, хитрый командующий / Фото: yaplakal.com
1. Коротко о внешних войнах того времени и о Цезаре в частности
Клеопатра родила полководцу прекрасного сына, названного в честь знаменитого отца Цезарионом / Фото: smart-lab.ru
С возрастом Гай Юлий Цезарь стал иначе поступать в вопросах войны. Если ранее, будучи в молодом возрасте, римский полководец действовал бы строго по заранее составленному плану и по истечении нескольких лет войны одержал бы победу, то в свои пятьдесят с лишним, он уже поступал по-другому. После покорения Египта и его царицы Клеопатры, он стал отцом. Правительница родила ему прекрасного сына, названного в честь знаменитого отца Цезарионом. Да и сам Цезарь устал от такой жизни и бесконечных войн. После того как ему пришло известие о том, что Фарнак устроил мятеж, Юлий даже войска собирать не стал. С немногочисленным отрядом воинов он отправился в Киликии.
После того как ему пришло известие о том, что Фарнак устроил мятеж, Юлий даже войска собирать не стал / Фото: myaukrajina.cz
Сделано это было в целях сокращения дороги и, соответственно, временных затрат, так как Понт находился от этой местности в непосредственной близости. Кроме этого здесь был и Гней Домиций Галатий с тем, что осталось от его легионов после победы Цезаря. Плюс ко всему, поблизости была и Галатия, правителем которой являлся Дейотор. Царь был союзником Гнея Помпея Магна, соперника Юлия. Вот им он и заявил, что простит их вину, если те предоставят ему свои войска для сражения с Фарнаком. Конечно же, политики вступать в спор не стали, а предоставили все, что было необходимо.
Войска Фарнака Цезарь встретил вблизи Зела (город находился на территории современной Турции) / Фото: ex.turtella.ru
Войска Фарнака Цезарь встретил вблизи Зела (город находился на территории современной Турции). На то, чтобы их полностью разгромить, ему потребовалось всего три дня. В послании совету, отправленному перед возвращением его в Рим, Цезарь написал три слова, известных и нашим современникам - veni, vidi, vici. Как мы все понимаем, в переводе они означают «пришел, увидел, победил».
В послании совету, отправленному перед возвращением его в Рим, Цезарь написал три слова, известных и нашим современникам - veni, vidi, vici / Фото: 4knigaman.ru
Но отдых не наступил. В целях предотвращения будущей гражданской многолетней войны и немалых жертв в ней полководцу пришлось отправиться в Африку. Именно там обосновался Метелл Сципион, экс-помпеянец, который стал союзником правителя Нумидии Юбы.
2. Внутренняя проблема – бунт солдат
Немаловажной проблемой стал и бунт легионов, которые стояли возле Рима / Фото: zbroya.info
Немаловажной проблемой стал и бунт легионов, которые стояли возле Рима. Уставшие от многолетних войн, отсутствия зарплаты, длительной разлуки с семьями, воины устроили мятеж. Их предводители встретились с Цезарем на Марсовом поле. Мятежники ожидали, что их требования будут удовлетворены, а если поступит отказ, угрожали штурмовать Рим. Но все произошло совсем по иному сценарию.
Всего одна фраза полководца заставила их разойтись и вернуться уже с просьбой о прощении / Фото: Pinterest
Всего одна фраза полководца заставила их разойтись и вернуться уже с просьбой о прощении. Юлий долго не разговаривал, лишь промолвил: «Вы уволены, расходитесь, граждане». Именно последнее слово сыграло ключевую роль. Граждане означало гражданские лица. Таких в Африку на предстоящую войну брать не станут, а там предполагалась хорошая добыча. Кроме небольшой зарплаты уволенным легионерам больше ничего не светило.
Одним словом великий диктатор усмирил недовольных и получил в свое распоряжение преданных воинов / Фото: ua.kinorium.com
Конечно же, это не устраивало большую часть солдат, смыслом жизни которых была война, безнаказанность, доступ к добыче, безоговорочной власти над населением поверженных территорий. Естественно, они практически на всех условиях готовы были воевать за Рим и Юлия Цезаря. Одной фразой великий диктатор усмирил недовольных и получил в свое распоряжение преданных воинов.
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