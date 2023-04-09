Какое слово, сказанное Юлием Цезарем, положило конец солдатскому бунту

Великий полководец Юлий Цезарь вошел в историю как смелый, умный, хитрый командующий / Фото: yaplakal.com

1. Коротко о внешних войнах того времени и о Цезаре в частности

Клеопатра родила полководцу прекрасного сына, названного в честь знаменитого отца Цезарионом / Фото: smart-lab.ru







После того как ему пришло известие о том, что Фарнак устроил мятеж, Юлий даже войска собирать не стал / Фото: myaukrajina.cz

Войска Фарнака Цезарь встретил вблизи Зела (город находился на территории современной Турции) / Фото: ex.turtella.ru

В послании совету, отправленному перед возвращением его в Рим, Цезарь написал три слова, известных и нашим современникам - veni, vidi, vici / Фото: 4knigaman.ru

2. Внутренняя проблема – бунт солдат

Немаловажной проблемой стал и бунт легионов, которые стояли возле Рима / Фото: zbroya.info

Всего одна фраза полководца заставила их разойтись и вернуться уже с просьбой о прощении / Фото: Pinterest

Одним словом великий диктатор усмирил недовольных и получил в свое распоряжение преданных воинов / Фото: ua.kinorium.com