Самая засекреченная трагедия СССР: как в 1981 году погибло больше советских военачальников

Долгое время трагическую авиакатастрофу самолета Ту-104, произошедшую 7 февраля 1981 года тщательно скрывало советское, а затем и российское руководство. Это и неудивительно, ведь в этот день погибло несколько десятков высокопоставленных адмиралов и генералов Тихоокеанского флота. Давайте узнаем, что же произошло на самом деле в тот день.
В Советском Союзе было принято скрывать информацию о различных катастрофах и трагических событиях. Взять хотя бы аварию на Чернобыльской АЭС — главное, создать иллюзию мирного и процветающего государства. Подобная ситуация произошла и с гибелью самолета Ту-104. В то время об этом инциденте написала лишь одна официальная военная газета «Красная звезда», и то не указывалось никаких подробностей.
Ту-104. | Фото: Пикабу.
А случилось в тот день вот что. Накануне в Ленинградской военно-морской академии состоялся сбор военачальников советских морских флотов. На заседание приехало много высокопоставленных чинов: адмиралов, генералов, офицеров. Была произведена беседа с курсантами и проведены учения. 7 февраля командный состав должен был вылететь из города Пушкин обратно во Владивосток.
Для оперативной дислокации решили воспользоваться стареньким реактивным авиалайнером Ту-104. По информации Novate.ru, самолет уже несколько лет не использовался в гражданской авиации, но продолжал эксплуатироваться советской армией. Лайнер хорошо проявил себя в работе, и, казалось бы, ничего не могло предвещать беды. Утром на борт самолета ступили пятьдесят человек, среди которых было шестнадцать адмиралов и генералов, десять капитанов первого ранга, несколько мичманов и матросов. Большинство из военных были служащими Тихоокеанского флота. Экипаж самолета стандартно состоял из шести человек.
Незадолго до взлета. | Фото: Русская семерка.
Погода для полета оказалась не самая удачная — снегопад и гололед. Ту-104 разогнался на взлетной полосе и медленно оторвался от земли. Однако уже на восьмой секунде полета что-то пошло не так. Самолет резко получило дифферент на корму, встал «на дыбы» и рухнул на аэродром с высоты пятидесяти метров. Поскольку топливные баки Ту-104 были полные горючим, пожар оказался неизбежен. Все находившееся на борту погибли.
Единственный, кто подавал признаки жизни к моменту, когда прибыли спасатели, был авиатехник, который во время взлета находился в кабине. От удара об землю его выбросило через окно, но и он скончался по дороге в больницу. Вот так за несколько секунд погибли ключевые фигуры советского Военно-морского флота. Только большое количество офицеров за такой короткий промежуток времени не погибало даже во время мировых войн.http://funhere.ru/?p=19254
Погибшие во время катастрофы. | Фото: Zagadki-istorii.ru.
Сразу же после катастрофы началось экстренное расследование. Первоначально инцидент приняли за акт диверсии, но все оказалось куда прозаичнее. Выяснилось, что самолет накренился вследствие перегрузки, а в особенности из-за неправильного размещения груза, который также находился на самолете помимо пассажиров. Во время набора высоты тяжелые незакрепленные рулоны бумаги покатились в сторону хвоста самолета, это и вызвало экстремальное перемещение центра тяжести. Несмотря на явную халатность грузчиков Ту-104 все же решили снять с эксплуатации от греха подальше.
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