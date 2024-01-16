Нередко копеечные аптечные средства помогают решить различные бытовые проблемы даже лучше, чем дорогие химические препараты. Например, соединив марганцовку и перекись водорода, можно сделать эффективное средство для борьбы с коррозией металлов.
Для приготовления средства понадобится:
марганцовка — 1/3 часть ч л; перекись водорода — 100 мл.
Соедините 1/3 часть ч л марганцовки со 100 мл перекиси водорода. Работать нужно аккуратно, так как сразу же после соединения двух веществ начнется активная химическая реакция с выделением кислорода.
После того как химическая реакция закончится (пройдет около 10 минут), средство будет готово к дальнейшему использованию.
Преимущество этого копеечного средства заключается в том, что оно мгновенно поможет избавиться от ржавчины.
Буквально за 5 минут нахождения в растворе металл становится чистым, ржавчина исчезает на глазах.
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Как избавиться от ржавчины
Нередко копеечные аптечные средства помогают решить различные бытовые проблемы даже лучше, чем дорогие химические препараты. Например, соединив марганцовку и перекись водорода, можно сделать эффективное средство для борьбы с коррозией металлов.
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