Как по картинам Моне сегодня исследуют лондонский смог

Импрессионистов когда-то обвиняли в том, что их картины искажают реальность, однако сегодня работы одного из величайших мастеров этого направления Клода Моне используют для получения данных об экологии в конце XIX-начале XX века. Ученые объясняют такой подход скрупулезной точностью картин французского живописца.
Клод Моне был очарован Лондоном. Впервые художник приехал в Англию в сентябре 1870 года, когда был вынужден бежать от тягот франко-прусской войны. Интересно, что больше всего в столице Великобритании живописцу понравилось то, за что принято Лондон ругать:
«Без тумана Лондон не был бы красивым городом. Это туман, который дает ему великолепную широту. Его массивные строения выглядят ещё более грандиозными в этом таинственном укрытии» - делился Моне своими впечатлениями.
Клод Моне в своей мастерской, начало XX века
В 1899—1905 годах великий импрессионист еще три раза приезжал в Лондон – по семейным делам и специально для работы. Художник, как зачарованный, изображал многократно пейзажи большого города в различном освещении. Зарисовки с некоторых ракурсов он делал многократно. Результатом этой творческой увлеченности стали четыре серии картин и множество пастелей – всего 95 произведений, которые принято объединять в один цикл под названием «Лондонские туманы» или просто «Лондоны».
Хорошо известно, как именно Моне работал над серией. Художник писал множество полотен одновременно. Находясь в Лондоне, он четко планировал работу: утро и день были отданы мостам, причем преимущественно мосту Ватерлоо, а вечера - видам Парламента. Американский художник Джон Сингер Сарджент, посетив своего друга в этот период, был поражен тем, как Моне, окруженный 80-ю холстами, отчаянно ждал подходящего атмосферного эффекта и сильно расстраивался, когда этот эффект неожиданно быстро проходил. Такое количество одновременно выполняемых картин является, вероятно, рекордным в истории искусства.
Клод Моне, «Мост Чаринг-Кросс»
Эта огромная работа пригодилась сто лет спустя ученым-экологам. Большой удачей стало то, что Моне почти все время, пока работал над картинами, вел подробный дневник и описывал свою работу в письмах. Его записи позволили ученым доказать, что большинство из полотен лондонской серии написаны действительно по следам наблюдений художника и отражают действительность, а не являются плодом творческого воображения. Для того, чтобы это доказать, ученые проанализировали положение Солнца на некоторых картинах. Маркерами послужили шпили и башни парламента. Сравнив результат с данными американской Военно-морской обсерватории, они вычисляли время, когда могли быть написаны картины, а затем сверяли его с сообщениями самого художника.
Картины Клода Моне – настоящий живописный график задымлений в Лондоне
Оказалось, что примерно в половине изученных полотен положение светила точно соответствует датам работы над картиной, а это с большой вероятностью значит, что и все остальные детали художник изображал столь же достоверно и точно. Главной целью исследования стал тот самый лондонский туман, которым так восхищался живописец. Сейчас его, правда, принято называть смогом и считать причиной огромных бед. Экологи рассчитывают выяснить не только плотность задымления в разное время суток, но и примерный качественный состав - из частиц какого размера состоял викторианский смог. Последние данные можно получить, исследовав цветовую гамму, в которой он изображен.
Ученые считают, что загрязнение воздуха уже в те годы представляло серьезную проблему, которую люди, правда, не осознавали полностью. Системные исследования состава атмосферы в XIX веке еще не велись, поэтому очень важно получить информацию хотя бы таким неординарным путем.
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