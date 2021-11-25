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Что такое поцелуй? Люди, которые не умеют целоваться

Все мы знаем, что поцелуй - сродни священному ритуалу; помогает сблизиться двум людям не только физически, но и духовно. Многие из нас, целуются при встрече или при знакомстве, но есть люди и даже целые народности, которые даже не подозревают - что такое поцелуй?


Острова Тонга





На островах Дружбы, как их принято называть, люди при встрече берут руку противоположного человека и начинают сильно тереть по своему носу или рту. Это знак большого уважения

Острова Тонга история, мир, народы, поцелуи






Читтагонг





Племена живущие на высотах Читтагонг обладают немного другим ритуалом знакомства. В их языке нет понятия "поцелуй", зато есть фраза "понюхай меня".

Читтагонг история, мир, народы, поцелуи





Новая Зеландия





В 50-х годах двадцатого века, были обнаружены записки Джеймса Кука, во время его путешествий. В записках из Новой Зеландии есть вот такой факт - при встрече, дикари накидывали друг на друга одеяла из листьев, и громко... хрюкали, втягивая воздух в ноздри

Новая Зеландия история, мир, народы, поцелуи





Острова Фуга





Папуасы и обычные жители острова Фуга на Филиппинах, здороваясь, всегда держат над головой какой-нибудь приятно пахнущий предмет, чтобы приветствующему его человеку, было вкусно

Острова Фуга история, мир, народы, поцелуи





Остров Сокотра





На острове Сокотpа, расположенном в Индийском океане у побережья Сомали при приветстви люди целуют друг друга в плечо и щипают пальцы.
Это знак доброго расположения духа.

Остров Сокотра история, мир, народы, поцелуи





Бирма





У бирманцев самое главное между двумя людьми - дыхание. Они дышат друг на друга, таким образом выражая чувства

Бирма история, мир, народы, поцелуи





Китай





Китайцы касаются друг друга носами чаще, чем мы жмем руки. Также, очень важной частью приветствий является обычное касание носом щеки.

Китай история, мир, народы, поцелуи





Япония





В Японии считается верхом хамства целоваться на людях, именно поэтому вы не увидите там ни одного поцелуя. Даже в кино. В Японии поцелуй разрешен только в одном виде - двое людей становятся друг напротив друг, на расстоянии шага делают поклон и легонько касаются губами друг друга.
И да - никаких открытых ртов, если не хотите чтобы на вас грозно смотрела вся японская рать

Япония история, мир, народы, поцелуи








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