Что такое поцелуй? Люди, которые не умеют целоваться

Все мы знаем, что поцелуй - сродни священному ритуалу; помогает сблизиться двум людям не только физически, но и духовно. Многие из нас, целуются при встрече или при знакомстве, но есть люди и даже целые народности, которые даже не подозревают - что такое поцелуй?





Острова Тонга







На островах Дружбы, как их принято называть, люди при встрече берут руку противоположного человека и начинают сильно тереть по своему носу или рту. Это знак большого уважения







На островах Дружбы, как их принято называть, люди при встрече берут руку противоположного человека и начинают сильно тереть по своему носу или рту. Это знак большого уважения







Читтагонг







Племена живущие на высотах Читтагонг обладают немного другим ритуалом знакомства. В их языке нет понятия "поцелуй", зато есть фраза "понюхай меня".







Племена живущие на высотах Читтагонг обладают немного другим ритуалом знакомства. В их языке нет понятия "поцелуй", зато есть фраза "понюхай меня".





Новая Зеландия







В 50-х годах двадцатого века, были обнаружены записки Джеймса Кука, во время его путешествий. В записках из Новой Зеландии есть вот такой факт - при встрече, дикари накидывали друг на друга одеяла из листьев, и громко... хрюкали, втягивая воздух в ноздри







В 50-х годах двадцатого века, были обнаружены записки Джеймса Кука, во время его путешествий. В записках из Новой Зеландии есть вот такой факт - при встрече, дикари накидывали друг на друга одеяла из листьев, и громко... хрюкали, втягивая воздух в ноздри





Острова Фуга







и обычные жители острова Фуга на Филиппинах, здороваясь, всегда держат над головой какой-нибудь приятно пахнущий предмет, чтобы приветствующему его человеку, было вкусно







Папуасы и обычные жители острова Фуга на Филиппинах, здороваясь, всегда держат над головой какой-нибудь приятно пахнущий предмет, чтобы приветствующему его человеку, было вкусно





Остров Сокотра







На острове Сокотpа, расположенном в Индийском океане у побережья Сомали при приветстви люди целуют друг друга в плечо и щипают пальцы. Это знак доброго расположения духа.







На острове Сокотpа, расположенном в Индийском океане у побережья Сомали при приветстви люди целуют друг друга в плечо и щипают пальцы.Это знак доброго расположения духа.





Бирма







У бирманцев самое главное между двумя людьми - дыхание. Они дышат друг на друга, таким образом выражая чувства







У бирманцев самое главное между двумя людьми - дыхание. Они дышат друг на друга, таким образом выражая чувства





Китай







Китайцы касаются друг друга носами чаще, чем мы жмем руки. Также, очень важной частью приветствий является обычное касание носом щеки.







Китайцы касаются друг друга носами чаще, чем мы жмем руки. Также, очень важной частью приветствий является обычное касание носом щеки.





Япония







В Японии считается верхом хамства целоваться на людях, именно поэтому вы не увидите там ни одного поцелуя. Даже в кино. В Японии поцелуй разрешен только в одном виде - двое людей становятся друг напротив друг, на расстоянии шага делают поклон и легонько касаются губами друг друга.

И да - никаких открытых ртов, если не хотите чтобы на вас грозно смотрела вся японская рать







В Японии считается верхом хамства целоваться на людях, именно поэтому вы не увидите там ни одного поцелуя. Даже в кино. В Японии поцелуй разрешен только в одном виде - двое людей становятся друг напротив друг, на расстоянии шага делают поклон и легонько касаются губами друг друга.И да - никаких открытых ртов, если не хотите чтобы на вас грозно смотрела вся японская рать







