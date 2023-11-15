Поцелуй безумия: Страстные картины художницы, которая провела всю жизнь в психиатрической клинике

Алоиза Корбац всю жизнь мечтала о любви, но ей было суждено постоянное наблюдение врачей и… всемирная слава, которая вовсе не была ей интересна. В ее странных рисунках – фонтанирующая радость той жизни, которой она была лишена.
Рисунки Алоизы Корбац.
«Искусство аутсайдеров» создается за стенами академий и художественных мастерских, но нередко – в застенках клиник и тюрем, порождается молчанием, изоляцией, страданием или потерей связи с реальностью. Исследователь Чезаре Ломброго в работе «Гениальность и помешательство» утверждал, что особенности личностей Руссо, Ван Гога, Шопегауэра и других великих людей сродни симптомам психических расстройств. Может быть, гений и безумие неразрывно связаны? Как бы то ни было, непрофессиональные, наивные рисунки, создаваемые пациентами психиатрических клиник, заключенными, медиумами и людьми с ментальными особенностями является предметом пристального внимания профессиональных художников, исследователей и коллекционеров.
Рисунки пациентов психиатрических клиник в XX веке стали предметом коллекционирования. Алоиза Корбац - самая известная их таких художниц.
Немногие художники-аутсайдеры достигли той славы и восхищения профессионалов, которая выпала на долю Алоизы Корбац. Женщины вообще мало представлены в этой области искусства – в частности потому, что женщины с расстройствами психики чаще выражали свои чувства каким-то другим, более «приемлемым» для женщин в те годы видом деятельности, например, рукоделием.
Алоиза рисовала свои несбывшиеся желания.
Алоиза родилась в Лозанне в 1886 году и ни в детстве, ни в юности не интересовалась искусством. Она потеряла мать в тринадцатилетнем возрасте – это был удар, пошатнувший хрупкое душевное здоровье Алоизы. Она неплохо училась, прошла курсы швей и встретила мужчину, которого страстно полюбила. Но старшая сестра Алоизы, Маргарита, была против этого брака и убедила девушку отправиться в Германию.
В рисунках Алоизы повторяется мотив театра - она мечтала о сцене...
Чувствительная и эксцентричная, Алоиза мечтала стать оперной певицей, но в Германии ее ждала работа гувернантки. Меняя места работы один за другим, она наконец оказалась в Потсдаме в доме капеллана кайзера Вильгельма II. Оказавшись в непосредственной близости к высоким слоям общества, Алоиза была потрясена этим роскошным, сияющим миром, и ее охватила новая страсть. Алоиза безнадежно и мучительно влюбилась в кайзера Германии. Она увлеченно воображала романтическую и эротическую связь с ним, и временами путала явь и свои грезы. С началом войны она была вынуждена покинуть Германию, но на родине привлекла внимание своими громкими пацифистскими и религиозными высказываниями. Алоизу поместили в психиатрическую клинику, где ей был поставлен диагноз «шизофрения». Корбац тогда было чуть за тридцать…
Художественный талант Алоизы раскрылся в психиатрической клинике.
Там она обнаружила в себе невероятно сильную потребность запечатлеть те образы, которые роились в ее сознании. Сначала она делала это тайно, используя карандаш и чернила. Это был слишком скудный набор материалов для буйной фантазии Алоизы. Ей приходилось использовать лепестки цветов, оберточную бумагу, сшитую нитью, зубную пасту, конверты, куски картона и оборотную сторону календарей и открыток.
Алоиза была ограничена в материалах, но ее фантазия - безгранична.
Алоизе повезло с врачами. Обнаружив ее рисунки, они решили проверить действенность арт-терапии, и горячо приветствовали ее желание продолжать творить. Они были потрясены масштабностью того фантастического мира, который создала Алоиза. Там шествовали, кружились в танце и сплетались в объятиях фигуры, которых сама художница называла именами реальных личностей – лидеров государств, политиков… Цветными карандашами она рисовала статного кайзера Вильгельма, величественного Наполеона Бонапарта, романтичную и легкомысленную Марию-Антуанетту…
Эротическая и религиозная чувственность переплетаются в рисунках Алоизы Корбац.
В то же время мир Алоизы был лишен какой бы то ни было физической основы, он был ирреален, фантастичен, противоположен унылому настоящему. Сверхъестественный театр, где неизменные актеры играют разные роли, суть которых – любовь. Космос Алоизы наполнен любовью – объятия и поцелуи, страстные влюбленные пары повторяются из работы в работу. Персонажи являются одновременно людьми и символами, повторяя очертания иконописных изображений или каких-нибудь предметов.
Герои Алоизы не стесняются в проявлении чувств, в том числе сексуальных.
Светские рауты, изображаемые Алоизой, были, несомненно, ее воспоминаниями о жизни при дворе кайзера. Она никогда не принадлежала этому миру по-настоящему, но наблюдала за ним в непосредственной близости. Рядом с фигурами королей и королев возвышаются и другие – не менее роскошные. Это несыгранные роли Алоизы – Травиата, Манон Леско.
Жизнь светских дам в работах Алоизы.
Внимательного зрителя поражают странные глаза фигур, созданных Корбац – огромные, непрозрачные, лишенные глазных яблок. Направление их взгляда невозможно проследить, зритель тонет в них, как в океане. Сама Алоиза объясняла это тем, что ее царственные герои испытывают смущение, им кажется, что за ними подглядывают, они робеют в объятиях влюбленных. Величие придворных деятелей скрывало под собой истинное смирение…
Глаза персонажей Алоизы завораживают и пугают.
Где-то в сороковых Алоиза испытала настоящий творческий всплеск. Нечто, так долго вынашиваемое ею, вырвалось на свободу. Ее робкие творческие опыты перешли в нечто большее. Алоиза начала покрывать изображениям один рулон бумаги за другим.
Коллекционеры и художники видели в работах Алоизы новое, не стесненное рамками искусство.
Работами Алоизы заинтересовались не только врачи. Художник Жан Дюбуффе в юности испытал настоящий кризис, прочитав исследование «Творчество душевнобольных» и разочаровавшись в своем таланте на долгие годы. В работах пациентов психиатрических клиник он увидел новую, настоящую свежесть, непривычные решения, подлинную свободу и достоверные эмоции. Первыми в его знаменитой коллекции искусства аутсайтеров, или ар брют, стали именно жизнеутверждающие рисунки Алоизы Корбац. Другим поклонником Алоизы был знаменитый сюрреалист Андре Бретон.
Алоиза скончалась в 1964 году. Она провела в психиатрических больницах в общей сложности сорок шесть лет. Ее работы продаются на всемирно известных аукционах искусства за солидные суммы.
Алоиза с одной из своих работ.
Непростая история Алоизы вдохновила Лилиан де Кермадек на создание одноименного фильма (в нем фамилия Корбац заменена на Порре), где главную роль сыграла Изабель Юппер.
Текст: Софья Егорова.
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