Поцелуй безумия: Страстные картины художницы, которая провела всю жизнь в психиатрической клинике

Рисунки Алоизы Корбац.







Рисунки пациентов психиатрических клиник в XX веке стали предметом коллекционирования. Алоиза Корбац - самая известная их таких художниц.

Алоиза рисовала свои несбывшиеся желания.

В рисунках Алоизы повторяется мотив театра - она мечтала о сцене...

Художественный талант Алоизы раскрылся в психиатрической клинике.

Алоиза была ограничена в материалах, но ее фантазия - безгранична.

Эротическая и религиозная чувственность переплетаются в рисунках Алоизы Корбац.

Герои Алоизы не стесняются в проявлении чувств, в том числе сексуальных.

Жизнь светских дам в работах Алоизы.

Глаза персонажей Алоизы завораживают и пугают.

Коллекционеры и художники видели в работах Алоизы новое, не стесненное рамками искусство.

Алоиза с одной из своих работ.