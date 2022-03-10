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Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Фразу «картинка вместо тысячи слов» придумал американский редактор газеты Артур Брисбейн в 1911 году. Эти простые слова как нельзя лучше подходят ко многим аспектам нашей жизни, но особенно к историческим фотографиям. Иногда один простой снимок может рассказать о прошлом гораздо больше, чем длинные статьи и летописи.

Все фото этого выпуска рассказывают свои истории о знаменитых людях или событиях прошлых лет. Когда-то эти снимки делали, чтобы запечатлеть настоящее, а теперь они являются вестниками прошлого. Многие фото годы спустя становятся культовыми, когда общественность понимает их важность и исторический контекст. Возможно, фотографии войн, бедности, борьбы за свободу и маленьких чудес из прошлого помогут нам научиться чему-нибудь в будущем?

Фото из прошлого, которые стоит увидеть


Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Женщина с коляской, оборудованной против газовых атак. Англия, 1938 год.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Распаковка головы статуи Свободы, 1885 год.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Элвис Пресли в армии, 1958 год.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Животные как средство детской терапии, 1956 год.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Тестирование новых пуленепробиваемых жилетов, 1923 год.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Чарли Чаплин в возрасте 27 лет, 1916 год.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Крушение дирижабля «Гинденбург», 6 мая 1937 года.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Цирковой гиппопотам, запряженный в повозку, 1924 год.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Акция Аннет Келлерман за право женщин носить облегающий купальник в 1907 году.

Тогда ее арестовали за непристойность.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Энни Эдсон Тейлор — первая, кто выжил, преодолев Ниагарский водопад в бочке. Она сделала это в 1901 году (ей было 63 года!).

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

106-летняя армянка охраняет дом, 1990 год.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Детские клетки — чтобы ребенок, живущий в квартире, получал достаточно солнечного света и свежего воздуха. Около 1937 года.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Первый Рональд Макдональд, 1963 год.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Кафетерий работников Диснейленда, 1961 год.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Реклама атебрина, лекарства против малярии, в Папуа — Новой Гвинее во время Второй мировой войны. Надпись на знаке: «Эти парни не приняли свой атебрин».

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Солдат делится бананом с козочкой во время войны на Сайпане, ок. 1944 года.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Девочка с куклой на руинах своего дома после бомбардировки Лондона в 1940 году.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Строительство Берлинской стены, 1961 год.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Неизвестный солдат во Вьетнаме, 1965 год. «Война — это ад».

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Книжный магазин в Лондоне, разрушенный бомбардировкой, 1940 год.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Вальтер Ио — один из первых, кому была сделана пластическая операция и пересадка кожи, 1917 год.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Автомат для загара, 1949 год.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Измерение длины купальника — если он слишком короткий, женщину оштрафуют, 1920-е.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Мартин Лютер Кинг и его сын убирают сожженный крест с лужайки своего дома, 1960 год.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Владелец отеля выливает кислоту в бассейн, в котором плавают темнокожие, ок. 1964 года.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Спасатель на пляже, 1920-е годы.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Протезы, Великобритания, ок. 1890 года.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Мать и сын смотрят на облако-гриб после испытания ядерного оружия в Лас-Вегасе, 1953 год.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Мать прячет лицо от стыда: она только что выставила своих детей на продажу.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Австрийский мальчик только что получил в подарок новые туфли. Снимок сделан во время Второй мировой войны.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Офицеры и кадеты из армии Гитлера празднуют Рождество, 1941 год.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Рождественский ужин во время Великой депрессии: репа и капуста.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Настоящие Винни-Пух и Кристофер Робин, ок. 1927 года.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Последние заключенные покидают Алькатрас, 1963 год.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Расплавленные и поврежденные фигуры после пожара в Музее мадам Тюссо в Лондоне, 1930 год.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Шимпанзе после успешного полета в космос, 1961 год.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Выливают незаконный алкоголь во время сухого закона в Детройте, 1929 год.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Студенты Принстонского университета после битвы в снежки между первокурсниками и второкурсниками в 1893 году.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Самоубийство с шиком: 23-летняя Эвелин Макхейл выпрыгнула с 83-го этажа Эмпайр-стейт-билдинг и приземлилась на лимузин одного из сотрудников ООН, 1947 год.

Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Первое утро после того, как Швеция перешла от левостороннего движения к правостороннему, 1967 год.

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