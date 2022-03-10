Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Фразу «картинка вместо тысячи слов» придумал американский редактор газеты Артур Брисбейн в 1911 году. Эти простые слова как нельзя лучше подходят ко многим аспектам нашей жизни, но особенно к историческим фотографиям. Иногда один простой снимок может рассказать о прошлом гораздо больше, чем длинные статьи и летописи.



Все фото этого выпуска рассказывают свои истории о знаменитых людях или событиях прошлых лет. Когда-то эти снимки делали, чтобы запечатлеть настоящее, а теперь они являются вестниками прошлого. Многие фото годы спустя становятся культовыми, когда общественность понимает их важность и исторический контекст. Возможно, фотографии войн, бедности, борьбы за свободу и маленьких чудес из прошлого помогут нам научиться чему-нибудь в будущем?













Женщина с коляской, оборудованной против газовых атак. Англия, 1938 год.







Распаковка головы статуи Свободы, 1885 год.







Элвис Пресли в армии, 1958 год.







Животные как средство детской терапии, 1956 год.







Тестирование новых пуленепробиваемых жилетов, 1923 год.







Чарли Чаплин в возрасте 27 лет, 1916 год.







Крушение дирижабля «Гинденбург», 6 мая 1937 года.







Цирковой гиппопотам, запряженный в повозку, 1924 год.







Акция Аннет Келлерман за право женщин носить облегающий купальник в 1907 году.

Тогда ее арестовали за непристойность.Энни Эдсон Тейлор — первая, кто выжил, преодолев Ниагарский водопад в бочке. Она сделала это в 1901 году (ей было 63 года!).106-летняя армянка охраняет дом , 1990 год.Детские клетки — чтобы ребенок, живущий в квартире, получал достаточно солнечного света и свежего воздуха. Около 1937 года.Первый Рональд Макдональд, 1963 год.Кафетерий работников Диснейленда, 1961 год.Реклама атебрина, лекарства против малярии, в Папуа — Новой Гвинее во время Второй мировой войны. Надпись на знаке: «Эти парни не приняли свой атебрин».Солдат делится бананом с козочкой во время войны на Сайпане, ок. 1944 года.Девочка с куклой на руинах своего дома после бомбардировки Лондона в 1940 году.Строительство Берлинской стены, 1961 год.Неизвестный солдат во Вьетнаме, 1965 год. «Война — это ад».Книжный магазин в Лондоне, разрушенный бомбардировкой , 1940 год.Вальтер Ио — один из первых, кому была сделана пластическая операция и пересадка кожи, 1917 год.Автомат для загара, 1949 год.Измерение длины купальника — если он слишком короткий, женщину оштрафуют, 1920-е.Мартин Лютер Кинг и его сын убирают сожженный крест с лужайки своего дома, 1960 год.Владелец отеля выливает кислоту в бассейн , в котором плавают темнокожие, ок. 1964 года.Спасатель на пляже, 1920-е годы.Протезы, Великобритания, ок. 1890 года.Мать и сын смотрят на облако-гриб после испытания ядерного оружия в Лас-Вегасе, 1953 год.Мать прячет лицо от стыда: она только что выставила своих детей на продажу.Австрийский мальчик только что получил в подарок новые туфли. Снимок сделан во время Второй мировой войны.Офицеры и кадеты из армии Гитлера празднуют Рождество, 1941 год.Рождественский ужин во время Великой депрессии: репа и капуста.Настоящие Винни-Пух и Кристофер Робин, ок. 1927 года.Последние заключенные покидают Алькатрас, 1963 год.Расплавленные и поврежденные фигуры после пожара в Музее мадам Тюссо в Лондоне, 1930 год.Шимпанзе после успешного полета в космос, 1961 год.Выливают незаконный алкоголь во время сухого закона в Детройте, 1929 год.Студенты Принстонского университета после битвы в снежки между первокурсниками и второкурсниками в 1893 году.Самоубийство с шиком: 23-летняя Эвелин Макхейл выпрыгнула с 83-го этажа Эмпайр-стейт-билдинг и приземлилась на лимузин одного из сотрудников ООН, 1947 год.Первое утро после того, как Швеция перешла от левостороннего движения к правостороннему, 1967 год.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)