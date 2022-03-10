Фото из прошлого, которые стоит увидеть

Фразу «картинка вместо тысячи слов» придумал американский редактор газеты Артур Брисбейн в 1911 году. Эти простые слова как нельзя лучше подходят ко многим аспектам нашей жизни, но особенно к историческим фотографиям. Иногда один простой снимок может рассказать о прошлом гораздо больше, чем длинные статьи и летописи.
Все фото этого выпуска рассказывают свои истории о знаменитых людях или событиях прошлых лет. Когда-то эти снимки делали, чтобы запечатлеть настоящее, а теперь они являются вестниками прошлого. Многие фото годы спустя становятся культовыми, когда общественность понимает их важность и исторический контекст. Возможно, фотографии войн, бедности, борьбы за свободу и маленьких чудес из прошлого помогут нам научиться чему-нибудь в будущем?
Женщина с коляской, оборудованной против газовых атак. Англия, 1938 год.
Распаковка головы статуи Свободы, 1885 год.
Элвис Пресли в армии, 1958 год.
Животные как средство детской терапии, 1956 год.
Тестирование новых пуленепробиваемых жилетов, 1923 год.
Чарли Чаплин в возрасте 27 лет, 1916 год.
Крушение дирижабля «Гинденбург», 6 мая 1937 года.
Цирковой гиппопотам, запряженный в повозку, 1924 год.
Акция Аннет Келлерман за право женщин носить облегающий купальник в 1907 году.
Энни Эдсон Тейлор — первая, кто выжил, преодолев Ниагарский водопад в бочке. Она сделала это в 1901 году (ей было 63 года!).
106-летняя армянка охраняет дом, 1990 год.
Детские клетки — чтобы ребенок, живущий в квартире, получал достаточно солнечного света и свежего воздуха. Около 1937 года.
Первый Рональд Макдональд, 1963 год.
Кафетерий работников Диснейленда, 1961 год.
Реклама атебрина, лекарства против малярии, в Папуа — Новой Гвинее во время Второй мировой войны. Надпись на знаке: «Эти парни не приняли свой атебрин».
Солдат делится бананом с козочкой во время войны на Сайпане, ок. 1944 года.
Девочка с куклой на руинах своего дома после бомбардировки Лондона в 1940 году.
Строительство Берлинской стены, 1961 год.
Неизвестный солдат во Вьетнаме, 1965 год. «Война — это ад».
Книжный магазин в Лондоне, разрушенный бомбардировкой, 1940 год.
Вальтер Ио — один из первых, кому была сделана пластическая операция и пересадка кожи, 1917 год.
Автомат для загара, 1949 год.
Измерение длины купальника — если он слишком короткий, женщину оштрафуют, 1920-е.
Мартин Лютер Кинг и его сын убирают сожженный крест с лужайки своего дома, 1960 год.
Владелец отеля выливает кислоту в бассейн, в котором плавают темнокожие, ок. 1964 года.
Спасатель на пляже, 1920-е годы.
Протезы, Великобритания, ок. 1890 года.
Мать и сын смотрят на облако-гриб после испытания ядерного оружия в Лас-Вегасе, 1953 год.
Мать прячет лицо от стыда: она только что выставила своих детей на продажу.
Австрийский мальчик только что получил в подарок новые туфли. Снимок сделан во время Второй мировой войны.
Офицеры и кадеты из армии Гитлера празднуют Рождество, 1941 год.
Рождественский ужин во время Великой депрессии: репа и капуста.
Настоящие Винни-Пух и Кристофер Робин, ок. 1927 года.
Последние заключенные покидают Алькатрас, 1963 год.
Расплавленные и поврежденные фигуры после пожара в Музее мадам Тюссо в Лондоне, 1930 год.
Шимпанзе после успешного полета в космос, 1961 год.
Выливают незаконный алкоголь во время сухого закона в Детройте, 1929 год.
Студенты Принстонского университета после битвы в снежки между первокурсниками и второкурсниками в 1893 году.
Самоубийство с шиком: 23-летняя Эвелин Макхейл выпрыгнула с 83-го этажа Эмпайр-стейт-билдинг и приземлилась на лимузин одного из сотрудников ООН, 1947 год.
Первое утро после того, как Швеция перешла от левостороннего движения к правостороннему, 1967 год.
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