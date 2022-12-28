Где туристам запрещено делать фото: 5 популярных достопримечательностей в разных уголках планеты

Сейчас, в нашу цифровую эпоху, с помощью камеры своего телефона мы можем запечатлеть, казалось бы, всё что угодно. Иногда нам кажется, что для фотосессии и селфи открыт весь мир. Социальные сети создают впечатление, что где бы мы не находились, можем абсолютно всё задокументировать. Кажется... Но всё же есть в мире места, где фотографировать категорически запрещено. Вот пять мировых достопримечательностей, где фотография – это очень рискованное приключение…
# 1. Замок Нойшванштайн
Сказочный замок в Баварии.
В начале сентября 1869 года началось строительство резиденции баварского короля Людвига II (Ludwig II), которое продолжалось три года. Более всего он известен, как «замок сказочного короля» или «замок парадокса». Для его строительства была взорвана часть скалы, на которой его позже воздвигли, выровнен участок под фундамент и проложена дорога. Этот сказочный замок сейчас является одной из важнейших исторических достопримечательностей Германии.
Людвиг II был страстным фанатом композитора Рихарда Вагнера. Замок Нойшванштайн («Новый Лебединый замок») - это высшая дань его таланту и прекрасной музыке. ОН был возведён в честь великого маэстро. В этом фантастическом сооружении, созданном из кирпича и раствора, оживают все оперные произведения Вагнера. Третий этаж особенно отражает восхищение Людвига II его операми. Зал певцов, занимающий весь четвёртый этаж Нойшванштайна, также содержит в своём оформлении персонажей из опер великого немецкого композитора. К сожалению, сам Людвиг II не дожил до завершения стройки и строгие стандарты короля не были соблюдены до конца. Сам замок увековечен в логотипе студии Диснея.
Внутри замка оперы Вагнера оживают.
Конечно же, туристам очень хочется запечатлеть себя на фоне этого сказочного замка, захватить с собой на память хоть маленький кусочек его волшебной атмосферы. К сожалению это невозможно, ведь там категорически запрещено снимать. Всю красоту и магию Нойшванштайна можно унести с собой лишь в своей памяти.
# 2. Сикстинская капелла
Самая известная часть Ватикана - Сикстинская капелла.
Великому Микеланджело потребовалось несколько лет, чтобы расписать потолок этой всемирно известной части Ватикана в начале 16 века. Очень многие любители фотографии хотят запечатлеть уникальные фрески. Всех их ждёт невероятное разочарование — правилами, установленными в Сикстинской капелле, снимать запрещено.
К сожалению, вам не разрешат запечатлеть эти великолепные фрески.
В сводах капеллы часто звучат краткие выкрики охранников: «Нет фото! Нет видео!». Визуальные материалы с изображением фресок Сикстинской капеллы ограничены лишь официальными товарами. Так кто же сделал власти Ватикана богом потолка и других местных чудес?
Всё дело в том, что в 1980 году японская корпорация Nippon Television Network Corporation профинансировала столь необходимую реставрацию. Работа велась более четырнадцати лет. Единственным фотографом капеллы стал Такаши Окамура. Корпорация заявила, что их запрет на съёмки на обычных туристов не распространяется. Однако перспектива бесчисленных вспышек фотокамер, влияющих на тонкую манеру письма, обеспокоила папские власти, которые решили запретить любые несанкционированные съёмки...
# 3. Казино Лас-Вегаса
Казино «Нью-Йорк» в Лас-Вегасе.
Как оказалось, не только древние достопримечательности запрещают фотографировать. Ультрасовременные неоновые башни Вегаса также не любят любительскую фотографию.
Полностью фотосъёмка не запрещена, но очень строго ограничена жёсткими правилами. Внутри казино — это строго запрещено. Прогуливаясь по улице со штативом и зум-объективом, вы однозначно привлечёте очень много нежелательного внимания правоохранителей.
В целом казино просто хотят создать приятную, расслабленную атмосферу. Запрет фотографирования, по их словам, должен обеспечить клиентам казино покой и безопасность. Ведь посетители подобных заведений очень ценят конфиденциальность. Они хотят спокойно отдохнуть.
Игнорировать протокол использования фото и видео техники может сделать ваш отдых в Лас-Вегасе весьма некомфортным.
# 4. Тадж-Махал
Тадж-Махал - одна из самых узнаваемых мировых достопримечательностей.
Тадж-Махал, строительство которого длилось целых двадцать лет и было завершено в 1648 году, является одной из самых узнаваемых достопримечательностей на планете. Посетители должны понимать, что это культовое сооружение из белого мрамора прекрасно, но оно также служит священной цели.
Роскошное внутреннее убранство этого священного места.
Этот грандиознейший памятник индийской архитектуры с невероятно роскошным внутренним убранством и потрясающей красоты парком — самая популярная достопримечательность в стране. Тадж-Махал — дань императора Великих Моголов Шаха Джахана его любимой покойной жене Мумтаз Махал. К работе над сооружением император привлёк лучших зодчих и мастеров своего времени. Их великолепное творение до сих пор восхищает каждого, кто его видит.
Тадж-Махал принадлежит к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Тадж-Махал имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это превосходное архитектурное и художественное достижение индо-исламской архитектуры, шедевр с уникальными эстетическими качествами. Он находится под защитой государства. Там контролируется даже качество воздуха. Неудивительно, что здание строго охраняют от неосторожных любителей селфи...
# 5. Почта США
Почтовое отделение Фарли.
Приветливый соседский почтальон не будет казаться таким уж дружелюбным, если не учесть правила фотографирования в почтовом отделении. Почтовая служба США всегда уделяет большое внимание деталям и всем возможностям доставки. Строгость их правил распространяется на нечто, казалось бы безобидное — на съёмки.
Вы можете делать фотографии только для личного использования, по усмотрению почтмейстера и если они не мешают сотрудникам. Кроме того, изображения должны быть сделаны только в местах, доступных для общественности.
Этот шаг имеет смысл с точки зрения защиты такой информации, как имена и адреса, которые могут быть различимы на конвертах. Кроме того, могут быть против попадания в кадр сотрудники или клиенты, это нарушает их личные права. Скромное почтовое отделение оказалось в итоге одним из самых недоступных для фотографирования мест в мире…
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии