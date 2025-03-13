Экзотические цветы, которые можно посадить в любом саду средней полосы России

Кроме огорода, на даче можно также вырастить и сад, но не простой, а наполненный необычными и редкими растениями, которые прекрасно уживаются в разных регионах, но при этом о них мало кто знает. Необычные цветы привлекут внимание своим экстравагантным видом и добавят оригинальности садовому пространству.

1. Целозия серебристая

2. Краспедия шаровидная

3. Кальцеолярия

4. Лунария

5. Пассифлора

6. Молюцелла

7. Лещина Конторта

Фантазия природы может быть настолько безгранична, что сложно будет поверить, что это не таинственный волшебный сад, а самый настоящий, который можно вырастить собственными силами.КрасотаНевероятно эффектное растение, которое обладает уникальной формой соцветий. Родом она из Юго-Восточной Азии, потому в средней полосе выращивается в основном как однолетник. При этом она устойчива к засухе и долго цветёт, даже до поздней осени, потому её можно срезать для букета. Но цветок предпочитает плодородную почву, которая к тому же хорошо водопроницаема. Ей нужно много яркого света и хорошая защита от ветра, а также и полив, хотя она достаточно неприхотлива. Она похожа на петушиный бархатистый гребень, потому и получила в простонародье такое же второе название. Для начинающих садоводов в самый раз. Также у серебристой целозии есть другая садовая форма под названием — амарант перистый, которая имеет соцветия в виде метёлочки. У неё много разных оттенков: от красного до розового и оранжевого с малиновым.Барабанные палочкиНеобычное растение, имеющее маленькие желтые шарики соцветий на длинных тонких стеблях. Они напоминают барабанные палочки и у дачников так и называются. Растут они из очень элегантных на вид серебристых низких листьев. Впечатление от этих цветов создаётся по-настоящему футуристическое. Родом эти цветы из Австралии, а привезли их только в восьмидесятых годах двадцатого века. На родине это многолетнее травянистое растение, но в средней полосе стало однолетником. Оно не боится холода и засухи. Размножается краспедия семенами, рассадным методом, и делается это в феврале. В грунт же её можно высаживать не раньше мая, чтобы избежать заморозков.Конечно же, цветок предпочитает солнечные места, а также хорошо дренированную почву. Также ей подойдут и песчаные участки, но с плодородным грунтом. Полив также важен для краспедии в начале её роста и развития, как и разнообразные минеральные удобрения. А сами цветы появляются не раньше августа. Она отлично подходит для создания букетов из сухоцветов, потому что не теряет своей яркости.Что-то невероятноеУдивительное растение, которое поражает своим экзотическим видом. Его крупные цветки напоминают небольшие сумочки или башмачки, или китайские фонарики. В народе оно получило название — дамские сумочки. А их невероятно яркий и бросающийся в глаза цвет может быть от красного до пурпурного с добавлением желтого. Некоторые считают, что оно комнатное растение, но это далеко не так, оно прекрасно чувствует себя в саду. Достигает цветок высоты до сорока сантиметров и предпочитает теплые участки без ветра, с влажной и рыхлой почвой. Также кальцеолярии необходим постоянный полив и влажный воздух, а также подкормка. Она может цвести с июня до наступления заморозков, а осенью её можно пересадить в горшок и поставить в светлом помещении. Минимальная температура должна быть не ниже десяти градусов Цельсия.ЛунарияРастение, известное также под названиями — лунник и цветок-денежка, часто можно встретить в экзотических садах из-за его необычайного вида. Она привлекает внимание абсолютно всех благодаря невероятно эффектным семенным коробочкам в которых формируются плоды, напоминающие по форме монетки. Они не вытянутые, как принято, а плоские и имеют полупрозрачную структуру с перламутровыми оттенком. Всю эту красоту у растения можно наблюдать лишь осенью, летом оно имеет просто обычные сердцевидные листья. Таких монеток на растении образуется очень много, они тихо шуршат от любого дуновения ветра. Выглядит всё это невероятно хрупко и нежно, и очень подходит для украшения зимних букетов, и особенно в солнечный день, когда свет проникает сквозь мембрану. Сам цветок предпочитает рыхлую и влажную почву и легко как размножается вегетативным способом, так и самосевом. Этому многолетнику нужны солнечные места, хотя и неплохо растёт в тени, на рост и развитие это не повлияет.Космический цветокЭкзотическое растение поражает своим видом во время цветения. Его бутоны напоминают космические цветы таких же необычных расцветок. Обычно растение выращивают в домашних условиях на подоконнике в горшке, но этот цветок с тонкими перистыми листьями также прекрасно растёт и в подмосковье на клумбе. Главное — правильно выбрать подходящий для климатических условий вид, в основном хорошо приживаются однолетние: грацевидные и голубые. Цветок неприхотлив и врастает в лазящую лиану длиной до полутора метров. Растение обладает сложными цветами, у него множество лепестков и чашелистиков, а также густо покрыт листьями с длинными усиками. Обычно бело-пурпурные или бело-голубые. Потому пассифлора хорошо подходит для опорных сооружений и эффектно смотрится вокруг террас и беседок. Но ему нужно место защищённое от ветра и желательно с солнечной стороны, и тогда его цветение будет очень ярким.Укоашение и сада и букетаВозможно, оно не самое экзотичное из всех, но в любом случае выглядит загадочно и станет настоящим украшением любого сада. Растение имеет изящные узкие стебли, которые похожи на колокольчики или рогатки, яблочно-зелёного цвета, очень при этом ароматные. Но эти колокольчики не цветы, только осенью, когда чашечка рушится, появляются стебельки серебристого цвета и ажурного вида. Она принадлежит к семейству яснотковых и достигает высоты более метра. Потому она особенно привлекательно смотрится в торжественных букетах. Цветение длится около десяти недель, но к морозам культура не устойчива и предпочитает исключительно солнечные места, где почва в основном песчаная. Благодаря ей сад станет настоящим космическим уголком, потому что молюцелла будет выделяться ярким пятном.Заворживающее зрелищеЕщё называется кручёным деревом и это действительно так, растение сразу же привлекает внимание своими изящными ветвями. И это не отдельный вид деревьев, а садовое растение, мужская разновидность обычной лещины. Кроме закрученных побегов у растения морщинистые листья, которые и создают сказочную атмосферу. Самый эффектный вид у растения зимой, когда оно открывается во всей красе, становясь настоящим украшением сада. Но и летом её листы создадут роскошный зеленый фон и она не будет выглядеть засохшим кустом. Цвести же оно начинает ранней весной, имеет желтоватые сережки и хорошо переносит полутень, и прекрасно справляется с морозами и засухой.Размножается лещина путем прививки, а обрезку лучше всего производить также ранней весной, до цветения, оставляя лишь наиболее красивые и закрученные побеги. Но если посадить его в тени, плодоносить оно будет крайне редко и сделает это лишь на солнечной стороне участка. В целом оно прекрасно выступает как альтернатива традиционным декоративным деревьям и при этом будет выглядеть аккуратно и миниатюрно по сравнению с ними. Оно добавит динамичность и эстетичность в любой сад, с ним можно применять любые дизайнерские решения. Подойдёт как для одиночных, так и для групповых посадок.Сделать сад уникальным легко