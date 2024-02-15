Как сохранить ремонт в первозданном виде

Практически каждый мечтает о чистоте, порядке и уюте в доме. Да вот только не всегда удаётся достичь желаемого, поскольку то домашние питомцы в очередной раз перевернули всё вверх дном, то детишки обрисовали стены и пролили воду на диван, то муж вновь наследил на кухне.







Знакомая картина, не правда ли? Впрочем, несмотря на царящий «хаос и бардак», выход найден. Рассказываем о том, как спасти ситуацию и сохранить ремонт в первозданном виде.



1. Практичная обивка

2. Моющиеся обои и краска

3. Обеденная зона

4. Прихожая

5. Напольное покрытие

6. Краска в помощь

7. Прочная столешница

8. Кухонный гарнитур

Выбирайте мебель с очень прочной обивкой.Стоит ли говорить о том, что любая новая (а тем более светлая) мебель смотрится невероятно красиво в интерьере? Да вот только с помощью детей и домашних животных диван, кресла и стулья рано или поздно утратят свой привлекательный вид. Поэтому, чтобы избежать подобных казусов и никого вокруг не винить в очередном пятне, зацепках и клочьях шерсти, лучше всего изначально позаботиться о качественной мебельной обивке с водоотталкивающей пропиткой и прочным материалом покрытия. Выбирайте флок, микрофибру, скотчгард, шенилл и велюр-антиготь.Также стоит обратить внимание на моющиеся обои.Хотите, чтобы стены верой и правдой служили не один год, тем более, когда в доме бегает детвора, проявляющая первые таланты в рисовании, и питомцы, извечно оставляющие следы? Тогда выбирайте моющиеся покрытия. Это могут быть как обои, так и краска, декоративная штукатурка, плёнка и прочие современные материалы, которые легко привести в надлежащий вид за пару минут. Но прежде чем приобрести тот или иной материал, обязательно ознакомьтесь с составом (важно, чтобы он был не только экологически чистым, а и достаточно прочным и износостойким, рассчитанным на долгую эксплуатацию). Такие материалы удобно использовать не только в детской комнате, а и на кухне, в ванной, гостиной и прихожей.Стоит также позаботиться и об обеденной зоне на кухне.Кухня – то место, где хозяйка большую часть времени проводит у плиты. Соответственно, рабочая зона выполнена так, чтобы её было максимально легко привести в порядок. Да вот только мало кто задумывается над тем, что стена у обеденного стола также имеет свойство пачкаться. Поэтому, чтобы поддерживать кухню в чистоте и порядке, достаточно обзавестись моющимися поверхностями стен. Так вы не только облегчите себе задачу в попытке оттереть пятно кетчупа или следы от жирных ладошек, а и сохраните нервы в случае очередной «катастрофы» и выплеснутого на стену компота.Выбирайте для прихожей прочные износостойкие материалы.Чтобы прихожая верой и правдой служила долгие годы, позаботьтесь о практичных износостойких покрытиях. Выбирайте плитку, выдерживающую сколы и трещины, прочные моющиеся обои и специальную краску, способную выдерживать максимальную нагрузку (важно, чтобы любой выбранный вами материал был устойчив к химическим веществам). Так вы не только сохраните стены в первозданном виде, а и лишитесь головной боли и переживаний о том, что опять придётся через год-второй переклеивать обои, потому что выглядят они так, будто побывали в шахте.Выбирайте прочное и лёгкое в уходе напольное покрытие, которое будет служить верой и правдой долгие годы.Что же касается напольного покрытия, то здесь также нужно позаботиться о его прочности и функциональности. Во-первых, если у вас есть дети и животные, то от ламината, паркета и натуральных досок лучше всего отказаться, поскольку есть все шансы получить пару приличных вмятин, если уронить что-то тяжёлое, да и следы от когтей также будут бросаться в глаза. Во-вторых, вышеперечисленные материалы достаточно капризны в уходе, и чтобы на полу не было разводов, пыли и шерсти, то убирать нужно ежедневно, а то и по несколько раз на день. Поэтому чтобы, пол оставался как можно дольше целым и чистым, обратите внимание на ПВХ-плитку или кварцивинил.Покраска стен — идеальное решение.Какими бы хорошими и прочными моющиеся обои не были, рано или поздно их придётся заменить, да и вероятность того, что останутся разводы и следы, увы, не равна нулю. Поэтому, в случае с неряшливыми обитателями квартиры и питомцами, в идеале подойдёт краска. Ведь всё то, что проблематично замыть или скрыть от глаз людских, проще всего закрасить. Да и ухаживать за такими поверхностями гораздо проще, чем за любыми другими.Лишней не будет и прочная столешница.Прежде всего, столешница для кухни как минимум должна выдерживатьвысокую температуру, царапины, потёртости и другие виды повседневных повреждений, поэтому важно выбрать материал, обладающий хорошей износостойкостью. Обратите внимание на гранит, кварц или камень, которые обладают высокой прочностью и выдержат повседневную работу на кухонной столешнице. Их также должно быть легко чистить и обслуживать, поэтому убедитесь, что материал требует минимального ухода.Выбирайте прочную, многофункциональную, а также лёгкую в уходе кухонную мебель.Стоит также уделить особое внимание и кухонной мебели. Выбирайте прочные, многофункциональные и износостойкие конструкции с покрытием, за которым легко ухаживать. Ведь оттирать брызги, жирные следы и разводы – то ещё удовольствие. Также стоит отказаться от шкафов с системой нажатия и отдать предпочтение тем, что с ручками. Тогда кухонные шкафчики будут выглядеть гораздо чище.