Кулинарные лайфхаки, которые оценят даже те, кто редко готовит на кухне

Готовка – достаточно специфический процесс. В то время, как одни хозяйки с любовью выбирают сковороды и кастрюли, экспериментируют с рецептами и часами порхают на кухне, другие боятся подходить к плите даже на пушечный выстрел.







Если вам приходится заставлять себя готовить и годами оттачивать поварское мастерство, наши лайфхаки придутся как нельзя кстати.

Лайфхак 1: Подавайте пасту с соусом

Лайфхак 2: Формируйте котлеты с помощью крышки

Лайфхак 3: Убирайте жир из контейнера салфеткой

Лайфхак 4: Отделяйте белок от желтка с помощью чеснока

Лайфхак 5: Добавляйте рис в солонку

Лайфхак 6: Переливайте масло в бутылку с распылителем

Лайфхак 7: Взбивайте белки и желтки для оладий отдельно

Лайфхак 8: Разогревайте цитрусовые в микроволновке

Они сделают все процессы проще и быстрее.Подавайте макароны не с маслом, а с соусомЕсли вы до сих пор подаете макароны со сливочным маслом, неудивительно, что ваши домочадцы уже видеть их не могут. А для итальянцев, которые души не чают в пасте, это вообще настоящее преступление. Советуем изменить свой подход к этому блюду, и готовить его исключительно с соусом. Если не хотите заморачиваться, поделимся рецептами нескольких самых простых и быстрых подлив.• Соус песто – в чашу блендере положите кедровые орехи, чеснок, базилик, оливковое масло, взбейте до однородности, после чего добавьте тертый пармезан. В зависимости от того, какой по густоте и насыщенности соус вы хотите получить, экспериментируйте с количеством масла и других ингредиентов.• Сливочный соус – возьмите кастрюлю, влейте в нее стакан сливок и подогрейте. Когда они станут горячими, добавьте 150 граммов сыра и одну чайную ложку растительного масла. Непрерывно помешивая соус, доведите его до кипения. В конце добавьте соль, перец и свежий базилик по вкусу.• Томатный соус – снимите с помидоров кожицу, предварительно обдав их кипятком, и нарежьте мелким кубиком. Обжарьте на сковороде, смазанной растительным маслом, несколько измельченных зубчиков чеснока, добавьте помидоры, щепотку сахара и соли, а также несколько листочков базилика. Потушите несколько минут на слабом огне и выключайте. Соус готов.Руками формировать котлеты долгоЕсли вы готовите бургеры или просто хотите, чтобы ваши котлеты были красивыми, ровными, идеально круглой формы, тогда возьмите на заметку эту хитрость. Нет, вам не придется вручную доводить до совершенства каждую котлету, тратя на это кучу времени. Просто возьмите обычную жестяную крышку от стеклянной банки, наложите в нее фарш и сформируйте котлету. В результате они выйдут, как на подбор.Есть еще один вариант. Для этого вам понадобится стакан. Возьмите немного фарша, обваляйте в тарелке с панировочными сухарями, формируя шарик, а затем выложите его на разделочную доску или стол, присыпанный мукой. Накройте фарш стаканом и сделайте несколько круговых движений против часовой стрелки, чтобы мясо билось о стенки емкости. Переверните котлету на другую сторону и проделайте все то же самое. В итоге у вас получится аккуратная плоская котлета с идеально ровными краями. Если будет необходимость, немного прижмите фарш сверху, чтобы разровнять его.Положите салфетку на дно и залейте моющим средством.Пластик очень быстро впитывает в себя запах и «частички» еды, поэтому если вы храните в контейнерах жирные блюда, например, суп, приготовленный на мясном бульоне, или макароны по-флотски, будьте готовы к тому, что через пару месяцев емкости будет невозможно отмыть.Конечно, можно периодически менять контейнеры на новые, но тогда вы влетите в копеечку. Гораздо лучше взять на заметку лайфхак, который поможет дешево и быстро привести емкости в порядок. Возьмите кусочек бумажного полотенца или салфетки, положите в контейнер и полейте средством для мытья посуды. Плотно закройте крышкой и хорошо потрясите – салфетка впитает в себя большую часть жира, и вам останется лишь прополоскать емкость теплой водой, чтобы она вновь светилась чистотой.Натрите руки чесноком, а затем выловите желтокВ то время, как большинство отделяет белок от желтка с помощью скорлупы или, используя пластиковую бутылку, есть хозяйки, которые знают более эффективный лайфхак. Нужно взять лопатку с отверстиями или ложку с дырками, вроде шумовки, установить ее на миску или банку (смотря, какая емкость будет удобнее) и разбить яйцо таким образом, чтобы белок стек вниз, а желток остался наверху.Есть способ попроще. Натрите руки зубчиком чеснока и без усилий выловите желток рукой из тарелки, в которую разбили яйцо. Это отличное решение, если вы боитесь повредить желток о скорлупу, или хотите сделать все максимально быстро.Положите несколько зерен в банку с сольюДаже в плотно закрытую банку с солью со временем может попасть влага, например, если вы брали ее мокрыми руками. А что будет после этого? Правильно, соль соберется в комок и будет плохо высыпаться. Чтобы такого не произошло, добавьте в емкость для хранения несколько рисовых зерен. Они будут впитывать лишнюю влагу, и соль останется рассыпчатой. Кстати, этот же лайфхак можно использовать и для того, чтобы сохранить печенье хрустящим. Заверните рис в салфетку и положите в открытую упаковку с печеньем.В сковороде будет минимум масла, если его распылитьЕсли вы хотите сократить количество растительного масла в своей жизни к минимуму, тогда на помощь придет обычная бутылка с распылителем. Налейте в нее небольшое количество масла и наносите на сковороду именно таким образом. Пары пшиков будет достаточно для того, чтобы продукты не прилипали к поверхности, но при этом в готовом блюде будет минимум масла. Не обязательно покупать специальный распылитель – можно просто найти бутылочку с такой насадкой в обычном хозяйственном магазине.На заметку: Распыляйте масло не только на сковороду в процессе жарки, но также на салаты, стейки и прочие блюда. Благодаря этой хитрости они приобретут красивый блеск и будут выглядеть намного аппетитнее.Добавляйте в тесто не соду, а взбитые белкиОладьи – коронное блюдо наших мам и бабушек. Чтобы выпечка получилась мягкой, нежной и пышной, они неизменно добавляют в нее немного соды. Однако у этого ингредиента есть существенный минус: если переборщить, оладьи получат неприятный привкус. Конечно, всегда можно погасить соду уксусом, но тогда оладьи плохо поднимутся.Как вариант – налить в миску кефир, сыворотку или ряженку (смотря, что вы обычно используете в качестве основы для оладий), добавить соду, хорошо перемешать и оставить минут на 15. Этого времени должно хватить, чтобы она полностью растворилась и начала действовать. По отзывам хозяек, в выпечке, приготовленной по такому рецепту, соды практически не слышно.А можно пойти другим путем и вообще отказаться от использования соды. Вы спросите, как тогда добиться пышности выпечки? Очень просто. Нужно отделить белки от желтков и взбить их отдельно друг от друга с помощью миксера. Белки нужно довести до твердых пиков, а затем аккуратно вмешать в тесто. Благодаря такой хитрости, оно будет насыщенно пузырьками воздуха, которые и сделают оладьи воздушными.Сначала покатайте лимон, а затем положите в микроволновкуДалеко не у всех хозяек на кухне есть соковыжималка, поэтому, когда дело доходит до добычи сока из цитрусовых, приходится включать всю свою смекалку. На самом деле, все гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Для начала возьмите лимон или апельсин, плотно прижмите к столу и покатайте по поверхности. После этого отправьте фрукт в микроволновку на 20-30 секунд. Когда он разогреется, он станет намного мягче, а значит, у вас получится выжать максимальное количество сока.