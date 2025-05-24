Советские «персики» и еще 7 десертов из Советского Союза, которые стоит повторить на своей кухне

Ассортимент современных кондитерских магазинов поистине огромный: торты, печенье, пирожные, конфеты, шоколад, мармелад…Перечислять можно долго. Но все равно мы невольно вспоминаем о тех самых орешках со сгущенкой или пирожном «Картошка» из нашего детства. Novate.ru предлагает поностальгировать и рассказывает о самых популярных советских десертах – вдруг вы захотите повторить их на своей кухне.
1. Наполеон
Наполеон украшали крошками от коржей. / Фото: ryadom-market.ru
Настоящим королем советских десертов был «Наполеон». Существовало два самых популярных рецепта, которые разделили советских граждан на два лагеря: один торт готовили из хрустящих слоеных коржей, промазанных масляным кремом, а другой – из тонких коржей, которые чем-то напоминали блины, с заварным кремом.
Настоящий «Наполеон» был недоступен для простых советских граждан, ведь продавали его только в элитных местах. Например, в ресторане «Центральный» или в знаменитой кулинарии при гостинице «Москва». Поэтому ощутить вкус того самого воздушного слоеного теста и божественного масляного крема, которые буквально таяли во рту, могли только избранные.
Пытаясь повторить легендарный десерт у себя дома, хозяйки стали готовить коржи на пиве. Они передавали этот рецепт из поколения в поколение, поэтому неудивительно, что многие именно его считают базовым. Вкус торта был похожим на ресторанный «Наполеон», но все же до конца повторить его не мог.
2. Пирожное «Картошка»
Пирожное обваливали в какао, а сверху украшали кремом. / Фото: cool-readers.ru
Одним из самых популярных советских десертов было пирожное «картошка». Его делали из бисквитных крошек, перемешанных с кремом, а сверху посыпали какао с добавлением сахарной пудры. В конце десерт украшали пиками крема, которые визуально напоминали ростки картофеля.
3. Орешки со сгущенкой
Орешки со сгущенкой готовили в специальной орешнице. / Фото: ecookie.ru
Сейчас в магазине часто попадаются орешки со сгущенкой, которые визуально напоминают те самые, из Советского Союза. Увы, кроме внешнего сходства других совпадений нет – вкус очень далек от оригинала, который мы помним из детства.
Если «картошку» часто продавали в кондитерских, то орешки были больше домашним лакомством – в промышленных масштабах их не производили. Для их приготовления нужны были специальные орешницы, которые представляли собой разъемные формы в виде двух сковородок, спаянных между собой.
Приготовление теста и выпечка орешков обычно не вызывали никаких проблем, но когда дело доходило до крема, начиналось настоящее «веселье». Дело в том, что в СССР не выпускали вареную сгущенку – ее приходилось делать из обычной путем дополнительной варки на водяной бане прямо в упаковке. Обычно этот процесс занимал несколько часов. Но иногда случались казусы – знаменитые сине-белые баночки взрывались в процессе варки, и их содержимое разлеталось по всей кухне. Но если такого исхода удавалось избежать, орешки съедались за считанные минуты.
На заметку: Еще один популярный десерт со сгущенкой – трубочки. Они готовятся из того же теста, что и орешки, разница только в используемых приборах – для трубочек нужна была вафельница. Главным правилом было сворачивать еще горячее тесто с начинкой: остывшие трубочки ломались и крошились.
4. «Персики»
Персики готовили с абрикосовым джемом. / Фото: ekonomstrojdom.ru
Найти настоящие персики на прилавках советских магазинов было непростой задачей. А вот одноименные пирожные часто встречались не только в кондитерских, но и на домашних кухнях. Десерт пекли не только в будние дни, но и по праздникам, ведь благодаря своему роскошному внешнему виду он был настоящим украшением стола.
Чтобы придать пирожному сходство с настоящим фруктом, хозяйки не использовали никакие пищевые красители – добиться нужного оттенка помогали морковный и свекольный сок. А в качестве начинки использовались абрикосовое варенье, перемешанное с вышеупомянутой вареной сгущенкой.
5. Шоколадная «колбаса»
В основе шоколадной колбасы – готовое печенье. / Фото: coffmachines.ru
Здесь все, как и с вышеупомянутыми персиками – советские граждане редко могли порадовать себя вкусной копченой колбасой, а вот одноименный десерт был частым гостем на их столах. Да и в меню кафе нередко можно было встретить шоколадную «колбасу» – несмотря на видимую простоту, знаменитый десерт не уступал по вкусу даже изысканным тортам.
Если захотите порадовать себя и членов семьи лакомством из детства, вам понадобится молоко, сливочное масло, какао, сахар и обычное печенье. Некоторые хозяйки еще добавляют сгущенку, чтобы «колбаска» получилась слаще, но в оригинальном рецепте ее не было (вопреки распространенному мнению).
6. Торт «Птичье молоко»
Торт упаковывали в такую коробку
«Птичье молоко» придумали и изначально подавали только в знаменитом ресторане «Прага» на Арбате. Этот десерт был первым продуктом питания в Советском Союзе, который получил патент на рецепт, поэтому никто, кроме поваров ресторана, не имел права его готовить. Созданием торта занимался отдельный цех, который в сутки производил до 2000 единиц лакомства. Однако часто даже этого количества была – к магазину при ресторане выстраивалась огромная очередь из желающий попробовать популярный торт. Попытки разузнать рецепт, чтобы приготовить «Птичье молоко», заранее были обречены на провал – сотрудники «Праги» не имели права разглашать информацию, поэтому людям оставалось только догадываться, из чего же делают десерт.
7. Пончики
Пончики часто украшают сахарной пудрой. / Фото: rutube.ru
Классические пончики часто называют пампушками или пышками, но, как говорится, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Поэтому неважно, как именно их принято называть в вашей семье – рецепт будет одним и тем же. Для приготовления выпечки нужен стандартный набор ингредиентов: мука, молоко, сахар, яйца, дрожжи, сливочное масло и щепотка соли для баланса вкуса.
После того, как вы замесили гладкое, упругое и эластичное тесто, из него нужно вырезать колечки или сформировать шарики, а затем обжарить их в очень горячем масле. Готовые пончики лучше выкладывать на бумажное полотенце, чтобы они впитали излишки жира, а когда они остынут – посыпать сахарной пудрой. Также десерт можно начинить сгущенкой, растопленным шоколадом или джемом. В итоге у вас получатся невероятно пышные пончики, которые сметут со стола за пять минут.
8. Безе
Безе с кремом «Шарлотт». / Фото: pinterest.com
Самым простым советским десертом считалось воздушное и нежное безе с кремом. Несмотря на легкость в приготовлении, оно выглядело невероятно изысканно, а потому было очень популярным пунктом в меню кондитерских. Безе готовили всего из двух ингредиентов – яичных белков и небольшого количества сахара. Оригинальное пирожное подавали с потрясающе вкусным кремом «Шарлотт», которое состояло из молока, масла и яиц, но если безе готовили дома, то могли заменить крем обычным вареньем. Кстати, белковое тесто было основой еще одного десерта, популярного в СССР – «Киевского» торта.
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