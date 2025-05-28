Автополив дождевой водой без насосов и электричества

При наличии системы сбора воды с крыши во время дождя в емкость, например, металлическую бочку, можно сделать систему автоматического полива без использования насоса и затрат электрической энергии. С такой работой справится любой взрослый человек, обладающий хотя бы минимальными слесарными навыками.







Понадобится



Предварительно следует приготовить следующие материалы:



полиэтиленовую трубу на 32 мм;



стальной сгон на 1 дюйм длиной 150 мм;



две гайки дюймовые на 1 дюйм;



две силиконовые прокладки под гайки на 1 дюйм;



два отвода с внутренней резьбой 1 дюйм × 32 мм;



два уголка на 90 градусов 32×90 мм.



Для работы понадобится только коронка сверлильная по металлу 32 мм, держатель для коронки с хвостовиком и сверлом, и дрель.



Процесс изготовления автополива



Держатель с коронкой за хвостовик зажимаем в патрон дрели и немного ниже верха бочки сверлим отверстие в ее стенке. Вставляем в просверленное отверстие сгон. С наружной и внутренней стороны стенки бочки на сгон устанавливаем по одной силиконовой прокладке и плотно зажимаем их гайками с применением рожковых ключей.

На концы сгона накручиваем и затягиваем два пластиковых уголка с внутренней резьбой, предварительно уплотнив фум-лентой.К уголкам подсоединяем отводы. К внутреннему отводу крепим отрезок пластиковой трубы, немного не доходящий по длине до дна бочки, а к наружному подсоединяем поливную полиэтиленовую трубу необходимой длины.В ней напротив каждого кустика или дерева сверим небольшие отверстия для полива.Работает наша простая система полива за счет незначительного перепада гидростатического давления. Во время дождя бочка заполняется дождевой водой доверху, создавая избыточное давление благодаря столбу жидкости от верха емкости до сгона. В результате вода поднимается по внутренней вертикальной трубе и попадает в поливную магистраль с отверстиями.Даже если дождь прекращается, и вода в бочке опускается ниже сгона, полив растений не прекращается, так как в вертикальной внутренней трубке создается разряжение, и вода будет всасываться в нее, пока емкость полностью не опорожнится.Конец всасывающей трубки в бочке желательно снабдить съемным сетчатым фильтром для удержания мелкого сора и предотвращения закупорки отверстий в поливной трубе.Также можно выполнить систему полива на основе большого куба с нижней раздачей, регулировочными кранами и разветвленной прокладкой труб.