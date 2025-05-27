Ученые доказали, что Джордж Клуни — самый красивый мужчина в мире

Ученые решили положить конец спорам о том, кого считать самым красивым мужчиной в мире. В своей работе они использовали принцип золотого сечения.
Сотрудники лондонского центра пластической хирургии составили рейтинг десяти самых красивых звезд-мужчин. Они руководствовались золотым сечением — гармонической пропорцией, которую загрузили в программу компьютерного картографирования. Измерения показали, что пропорции лица 56-летнего Джорджа Клуни на 91,86% соответствуют эталону. Доктор Де Сильва, который руководит Центром перспективной косметической и пластической хирургии в Лондоне, заявил: «Джордж Клуни считается самым красивым мужчиной в мире на протяжении десятилетий, и здорово, что этот статус теперь научно доказан.
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