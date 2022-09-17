Игры прошлого, кажущиеся сейчас очень опасными

Человек, а особенно человек маленький, может приспособиться буквально к чему угодно. Опасности, которых мы избегаем в зрелом возрасте, казались в детстве захватывающим приключением: многие из нас проводили свои юношеские годы в таких условиях, что становится совершенно непонятно — как мы вообще выживали.
Ведь детские игры никогда не ограничивались безобидными «ножичками» или салками. Всегда нужно было влезть повыше, прыгнуть подальше, взорвать что-нибудь побольше — чтобы все окружающие видели твою молодецкую удаль. Поддавшись внезапно нахлынувшей ностальгии, мы составили список из десяти самых опасных игр нашего — а, может быть, и вашего детства.
Гонка по стройкам
Вообще, это конечно, не обязательно была гонка. Вполне себе удавались и прятки на стройках и войнушка тоже отлично шла. Главное было выбрать как можно более разрушенный (или не достроенный дом), чтобы можно было перепрыгивать через провалы, взбираться на обвалившиеся лестничные проемы и, в идеале, прыгать прямо с крыши в кучу слежавшегося, мокрого песка. Такой курс могли бы проходить современные спецназовцы — не хватало только горящих препятствий.
Прыжки с моста
Высота в несколько метров вызывала не страх, а только презрение. Какой индеец боится прыгнуть в воду с железнодорожного моста? Правильно, только самый умный. К несчастью, таких в племени было меньшинство. Задача нередко усложнялась: прыгали на газету, делали сальто и даже пытались попасть в корабельный спасательный круг.
Удушалочка
На самом деле, точного названия этой странной игры не было ни у кого. Обычно, это просто называлось «давай-я-тебя-усыплю». Перекрытие поступления кислорода к головному мозгу вызвало краткосрочные галлюцинации и «просто было весело». Одна из действительно опасных и глупейших игр своего времени.
Зацеп за транспорт
Веселее скатывания с ледяной горки на собственной заднице были только зацепы за идущий транспорт. Автобус, трамвай, легковая машина — подходило все, у чего есть бампер. С этим развлечением связано большинство зимних травм: транспорт поворачивал, сдавал назад, да и просто скидывал надоедливых детишек в кювет.
Карбид в бутылках
Этой игрой дети, видимо, выражали свою заинтересованность окружающим миром. Что может быть веселее, чем засунуть кусок карбида в наполненную водой стеклянную бутылку, закупорить ее и с восхищением ждать — что же будет дальше. На второй раз, правда, ума отойти хоть на какое-то расстояние от снаряда хватало уже всем.
Самострелы
Видов самострелов было великое множество. От самых простых, где резинка и прищепка превращали обычную деревяшку в арбалет, до сложных конструкций из велосипедного насоса, медицинского жгута и шпингалета от дверей. Самопалы вообще умели стрелять: сера от спичек, пыж, самодельная пуля из свинца — все это могло, как минимум, выбить глаз.
Гранаты из гаек
Вершина детского оружейного творчества. На болт с обеих сторон накручивались гайки, под них забивалась сера со спичек. Вся конструкция особо одаренными товарищами кидалась прямо в костер. Менее талантливые дети довольствовались броском о ближайшую стену. Гайка в этом случае отлетала только одна, зато шансов заполучить ее прямо в лоб было не мало.
Шифер в костер
И еще одно, глупейшее занятие родом из детства. Куски шифера многие закидывали прямо в костер и доверчиво ждали, пока оно там дойдет до нужной кондиции.
Дома на деревьях
Наверное, одно из самых безопасных занятий в нашем списке. Если, конечно, не принимать во внимание, что эти дома строились буквально из глины и палок так высоко, как мог залезть без меры смелый ребенок. Выпасть из такого домика вместе с куском пола считалось досадным, но вполне привычным делом.
Путешествия на льдинах
До того, чтобы влезть на льдину и самостоятельно отколоть ее от общей массы, хватало ума только самым одаренным представителям дворовой элиты. Совсем плохих исходов было, конечно, очень мало, а вот обморожений и вызова спасательных служб хватало.
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