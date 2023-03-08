С нами не соскучишься!

8 283 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Гергерт
    всё есть в Русских магазинах4 вещи, которые у...
  • happyol1
    Да похоже что естественны  образом ничего не эволюционирует )Как выглядели фру...
  • Александр Ломоносов
    Московское метро фотограф посчитал даже не упоминать. Так мелкий городишко, который не на каждой карте найдёшь...Метро в будние дн...

4 вещи, которые у нас сплошь и рядом, а на Западе от них бы тоже не отказались


4 вещи, которые у нас сплошь и рядом, а на Западе от них бы тоже не отказались

Некоторые привычные нам, жителям постсоветских стран, вещи в принципе не встречаются в странах Европы и двух Америк. Хотите узнать, за какие товары и вещи, которые нам невообразимо приелись, на Западе готовы вам много денег дать ввиду их полного там отсутствия? Тогда прочтите данный материал.

1. Сгущёнка (и варёная сгущёнка)


На Западе сгущёнки нет. / Фото: youtube.com

На Западе сгущёнки нет. / Фото: youtube.com

 

Сгущённого молока нет вообще нигде, кроме постсоветских стран. Например, в англнете можно встретить рецепт под названием waffles trubochki, где нашу начинку - вареную сгущенку - называют «советской карамелью». И повторить её пытаются, как могут. Но не получается. Поэтому родственник, живущий на Западе, попросит вас привезти банку сгущёнки в визит по вызову. Кстати, интересно, что заворачивать в вафлю что-то сладкое любят не только у нас: в Италии сладчайшая начинка для них делается на основе сыра рикотта.

2. Зелёнка



Зелёнка. / Фото: indicator.ru

Зелёнка. / Фото: indicator.ru

 

Бриллиантовый зеленый в качестве простейшего, но эффективного быстрого обеззараживающего кожного средства широко известен в Восточной и Южной Европе. Но в мире ею практически не пользуются. Почему? В странах, где права человека стоят во главе угла, до сих пор точно не известно, обладает ли данное средство канцерогенными или иными вредными свойствами.

3. Банный веник


Диковина заграницей. / Фото: saunapiter.ru

Диковина заграницей. / Фото: saunapiter.ru

 

Мы привыкли, что поход в баню напрямую связан с веником из веток растений. За границей же это диковина. Для всего мира привычнее сауна, после которой нужно завернуться в уютный халат, а не хлестать друг друга растениями. Иногда иностранцам в интернет-магазинах экзотических товаров предлагают купить купить эту вещь под названием «русские спа-веники». Продавцы обещают клиентам глубокое расслабление и выведение токсинов из организма.

4. Тархун


Тархун.

Тархун.

 

«Тархун» для нас - напиток детства. Его вкус жителям других стран может показаться необычным и желанным. В мире, например, любят кока-колу, к вкусу которой привыкли. Когда иностранцы пробуют тархун, им хочется пить его и снова, но нигде подобный напиток заграницей не купить. Этот напиток изготавливается из травы эстрагон, его придумал грузинский фармацевт Митрофан Лагидзе в Российской империи в 1887 году. В 1927 году уже построили завод по производству «воды Лагидзе», которую мы все сегодня знаем как «Тархун».

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





4 вещи, которые у нас сплошь и рядом, а на Западе от них бы тоже не отказались

И не забудьте:
4 вещи, которые у нас сплошь и рядом, а на Западе от них бы тоже не отказалисьПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх