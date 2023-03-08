4 вещи, которые у нас сплошь и рядом, а на Западе от них бы тоже не отказались

Некоторые привычные нам, жителям постсоветских стран, вещи в принципе не встречаются в странах Европы и двух Америк. Хотите узнать, за какие товары и вещи, которые нам невообразимо приелись, на Западе готовы вам много денег дать ввиду их полного там отсутствия? Тогда прочтите данный материал.
1. Сгущёнка (и варёная сгущёнка)
На Западе сгущёнки нет. / Фото: youtube.com
Сгущённого молока нет вообще нигде, кроме постсоветских стран. Например, в англнете можно встретить рецепт под названием waffles trubochki, где нашу начинку - вареную сгущенку - называют «советской карамелью». И повторить её пытаются, как могут. Но не получается. Поэтому родственник, живущий на Западе, попросит вас привезти банку сгущёнки в визит по вызову. Кстати, интересно, что заворачивать в вафлю что-то сладкое любят не только у нас: в Италии сладчайшая начинка для них делается на основе сыра рикотта.
2. Зелёнка
Зелёнка. / Фото: indicator.ru
Бриллиантовый зеленый в качестве простейшего, но эффективного быстрого обеззараживающего кожного средства широко известен в Восточной и Южной Европе. Но в мире ею практически не пользуются. Почему? В странах, где права человека стоят во главе угла, до сих пор точно не известно, обладает ли данное средство канцерогенными или иными вредными свойствами.
3. Банный веник
Диковина заграницей. / Фото: saunapiter.ru
Мы привыкли, что поход в баню напрямую связан с веником из веток растений. За границей же это диковина. Для всего мира привычнее сауна, после которой нужно завернуться в уютный халат, а не хлестать друг друга растениями. Иногда иностранцам в интернет-магазинах экзотических товаров предлагают купить купить эту вещь под названием «русские спа-веники». Продавцы обещают клиентам глубокое расслабление и выведение токсинов из организма.
4. Тархун
Тархун.
«Тархун» для нас - напиток детства. Его вкус жителям других стран может показаться необычным и желанным. В мире, например, любят кока-колу, к вкусу которой привыкли. Когда иностранцы пробуют тархун, им хочется пить его и снова, но нигде подобный напиток заграницей не купить. Этот напиток изготавливается из травы эстрагон, его придумал грузинский фармацевт Митрофан Лагидзе в Российской империи в 1887 году. В 1927 году уже построили завод по производству «воды Лагидзе», которую мы все сегодня знаем как «Тархун».
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