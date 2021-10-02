Нейлоновые рубашки, костюмы из кримплена: синтетическое безумие 60-70-х в СССР

С нами не соскучишься!





Мода — самая капризная и деспотичная дама из всех когда-либо существовавших. Ради нее фанаты всего красивого готовы терпеть любые лишения. Советские граждане в 60-70-х годах прошлого века ощутили это как никто другой. Тогда мировая легкая промышленность переживала настоящий синтетический бум



Мода — самая капризная и деспотичная дама из всех когда-либо существовавших. Ради нее фанаты всего красивого готовы терпеть любые лишения. Советские граждане в 60-70-х годах прошлого века ощутили это как никто другой. Тогда мировая легкая промышленность переживала настоящий синтетический бум .

Воздушная роскошь нейлоновых чулок

Уоллес Карозерс - американец, который создал нейлон.

Продукция «DuPont» произвела настоящий переворот в мире моды.

В США за первый день выхода нейлоновых чулок на прилавки магазинов было продано 4 миллиона пар.

Советский химический прорыв

Тамара Макарова, Софи Лорен, Сергей Герасимов, Екатерина Фурцева и Марина Влади на московском кинофестивале, 1965 г.

Кричащая мода 1960-х.

Красивые, но непрактичные капроновые платья

С новыми нарядами из синтетики советские женщины почувствовали себя почти Золушками.

Яркое кримпленовое мини

Яркая мода.

Последний писк моды 70-х.

Наряды из кримплена.

Остромодные мужские рубашки

Мужская мода полувековой давности.

Мужская мода полувековой давности.