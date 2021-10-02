Нейлоновые рубашки, костюмы из кримплена: синтетическое безумие 60-70-х в СССР

Мода — самая капризная и деспотичная дама из всех когда-либо существовавших. Ради нее фанаты всего красивого готовы терпеть любые лишения. Советские граждане в 60-70-х годах прошлого века ощутили это как никто другой. Тогда мировая легкая промышленность переживала настоящий синтетический бум.
Благодаря прорыву химиков производители одежды смогли предложить потребителям горы новых синтетических тканей. Яркие, красивые и практически немнущиеся наряды пленили умы миллионов модников. Как всем тогда хотелось заполучить хоть капельку синтетического счастья!
Воздушная роскошь нейлоновых чулок
Уоллес Карозерс - американец, который создал нейлон.
Первый синтетический бум произошел в конце 30-х. Тогда американец Уоллес Карозерс, возглавлявший экспериментальный отдел химической компании «DuPont», изобрел нейлон. Тонкие эластичные нити прекрасно подошли для производства женских чулок.
Продукция «DuPont» произвела настоящий переворот в мире моды.
Наконец-то обладательницы стройных ножек смогли продемонстрировать их во всей красе. На прилавках появились прозрачные, хорошо тянущиеся и отлично облегающие ноги чулочки. Они не теряли форму и не съезжали, как шелковые и хлопчатобумажные, которые дамы носили до этого.
В США за первый день выхода нейлоновых чулок на прилавки магазинов было продано 4 миллиона пар.
В течение первого дня в Нью-Йорке было продано порядка 4 миллионов пар чулок. Покупательницы не могли сдерживать нетерпение и садились примерять обновку прямо на улице. Прошла эра пузырей и морщин под коленками. Теперь женские ножки выглядели безупречно. DuPont получал колоссальные прибыли.
Советский химический прорыв
Тамара Макарова, Софи Лорен, Сергей Герасимов, Екатерина Фурцева и Марина Влади на московском кинофестивале, 1965 г.
В Советском Союзе нейлоновые чулки появились только через 20 лет. Руководство страны, наконец, обратило внимание на успех буржуазной химической промышленности и дало отечественным ученым неизменное задание «догнать и перегнать!» Произошло это благодаря содействию министра культуры Екатерины Фурцевой, к которой обратился химик Николай Семенов.
Последнего давно терзало катастрофическое отставание советской науки от мировой, а Екатерина Алексеевна, как женщина, была крайне неравнодушна к красивым вещам. Она нашла подход к Хрущеву и на одном из пленумов партии внесла предложение, которое изменило всю дальнейшую судьбу советской моды.
Кричащая мода 1960-х.
Правительство выделило огромные деньги на создание химической отрасли буквально с нуля. Дело пошло столь успешно, что в 1956-ом Николай Семенов получил Нобелевскую премию. «Химизация всей страны» развернулась по полной. Граждане с восторгом покупали бытовые предметы из новых материалов: пластмассовые щетки, торшеры, клеенку для стола и пр.
Красивые, но непрактичные капроновые платья
В 60-70-х советские модницы забросили свои натуральные крепдешиновые платья в самые дальние ящики шкафов. Никто не хотел ходить в хлопке и шерсти, ведь были новые, синтетические материалы. В моду в то время вошли воздушные платья из капрона — «нашего ответа» американскому нейлону.
С новыми нарядами из синтетики советские женщины почувствовали себя почти Золушками.
Одежда из него была ужасно неносибельной. Она парила, кололась, во время одевания трещала и сыпала искрами. Летом в капроновых платьях было невыносимо жарко, но женщины терпели, потому что те считались модными и невероятно красивыми. В таких нарядах они ощущали себя Золушками на балу.
Яркое кримпленовое мини
Яркая мода.
В конце 60-х Запад бросил СССР очередной вызов. В Штатах в это время произошел еще один химический прорыв: были изобретены анилиновые красители для тканей. Они окрашивали любой материал в невообразимо яркие по тем временам цвета. В Москву привезли несколько партий импортной одежды кислотных расцветок. У модников случился очередной шок.
Последний писк моды 70-х.
С этого момента в моду всерьез и надолго вошли синтетические ткани петушиных расцветок с кричащими узорами. Нейлон, капрон, кримплен — только эти материалы пользовались спросом. Вдобавок к химическому буму в моду вошло мини. Короткую синтетику стали носить все, независимо от фигуры, возраста и социального статуса.
Наряды из кримплена.
На улицах Москвы можно было запросто встретить замужнюю матрону 58 размера в розовом мини-платье из кримплена. Такой наряд не считался неприличным. Напротив, он был ужасно модным и вызывал завистливые взгляды прохожих дам, которым не посчастливилось обзавестись такой же красотой.
Остромодные мужские рубашки
Мужская мода полувековой давности.
Мужчины от дам на рубеже 60—70 годов не отставали. Им модельеры предложили яркие нейлоновые рубашки с длинными воротниками, рюшами и даже жабо. Цвета — из серии «вырви глаз». Сейчас в подобных нарядах можно встретить разве что представителей сексуальных меньшинств, да и то лишь во время гей-парадов.
Мужская мода полувековой давности.
Изголодавшиеся по красивым вещам советские граждане наслаждались безумной модой 70-х и расставаться с кримпленом и нейлоном не хотели. Они готовы были терпеть любые лишения, лишь бы быть модными. Больше всего страдали советские манекенщицы. Им приходилось по 7-8 часов носить синтетические наряды, изнывая от жары и зуда.
В это время за границей мода на синтетику почти прошла. Спросом опять стали пользоваться натуральные ткани. Иностранцы, приезжавшие в СССР на всевозможные фестивали, не уставали поражаться тому, как пренебрежительно советские граждане относятся к натуральному шелку, крепдешину, батисту, шерсти. Однако в Союзе эти богатства научились ценить гораздо позднее.
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