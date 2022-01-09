Для чего солдаты германской армии носили рогатые шлемы

Кадр из фильма «Западный фронт» (производство Германия).
В первой половине 20-го века Германия имела репутацию агрессивной державы, а её солдат было просто невозможно вообразить без «рогатого» шлема. С тех пор эти каски являли собой символ зла, а носящий их до сих пор ассоциируется с нацистами. Но все-таки, зачем были нужны рога на этих касках?
Германский штурмовик в «рогатом» шлеме М16. Западный фронт, 1918 год.
А все началось еще с Первой мировой войны, началась которая в 1914 году. В процессе военных действий генералы пришли к выводу, что многое из военного снаряжения нужно срочно пересматривать и модернизировать. Но больше всего нареканий было к головным уборам, ведь во время сражений из окопов были видны неприкрытые головы солдат. Тогда немецкая армия носила кожаные «пикельхельмы», а французы с англичанами и вовсе выкручивались на фронтах одними фуражками.
Германский канцлер Отто фон Бисмарк в пикельхельме.
Вскоре армии всех воинствующих стран разработали и снарядили своих бойцов защитными касками, выполненными из металла. Они, конечно, не спасли бы в случае выстрела в упор, но уберечь голову от осколков разорвавшихся снарядов были в состоянии. С тех пор в распоряжении Антанты оказались шлемы Броди и Адриана.
Каска М16 в камуфляжной раскраске периода Первой мировой войны.
Процесс штамповки каски и автор идеи Stahlhelm M16 доктор Фридрих Шверд.
В 1915 году немецкий доктор создал для германской армии «свой» вариант шлема. Вскоре новыми опытными образцами снарядили снайперов, бойцов штурм подразделения, наблюдателей и саперов. А уже в 1916 году разработка под названием «Stahlhelm M16» вышла в серийный выпуск.
Именно благодаря этому доктору-разработчику на касках и появились «рога». Через последние проходили вентиляционные отверстия, но главная их задача была не в этом. На «рожки» крепилась дополнительная бронезащита, состоящая из стальной пластины. Такая пластина весила очень много и постоянно носить ее было тяжело, поэтому солдаты надевали ее только находясь в траншеях. Специалисты того времени считали, что такая шестимиллиметровая пластина убережет голову военного даже после стрельбы в упор.
Шлемы М16 со съемными пластинами из брони.
Немецкий разведчик с биноклем, 1916-1918 гг.
Но безупречность теории разбилась о серую реальность. Как только каска оказалась в боевых действиях — стала явной ее бесполезность. Новый шлем спасал голову солдата ровно в той же степени, что и предыдущая вариация. А в случае прямого попадания пули в голову бойца — пробивалась и сама защитная пластина, а шея военного от такого удара просто ломалась. Зная, что никакого толка в этом тяжелом головном уборе нет, все предпочитали снимать дополнительную бронь. Но даже вопреки невостребованности защитной пластины, каски с «рожками» выпускались еще на протяжении нескольких лет.
Германские штурмовики в траншейной броней с пулеметами и винтовками, 1918 год.
Боец мюнхенского фрайкора.
Противники же посмеивались над немецкими солдатами, говоря, что те столько времени проводят на фронте, что их жены уже наставили им рогов, которые проглядываются даже через каску.
Шлем М17, который использовали в финской армии во время Зимней войны 1939-1940 гг.
Антифашистский военный плакат. США, 1942 год.
По мотивам рогатого шлема Дарт Вейдер - главный злодей фантастической киносаги «Звездные войны».
Военные головные уборы узнаваемой формы надолго запомнились миру и стали воплощением германского нацизма и милитаризма. А спустя несколько лет «рогатая» каска даже засветилась на голове популярного кинозлодея Дарта Вейдера из "Звездных войн".
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