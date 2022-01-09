Для чего солдаты германской армии носили рогатые шлемы

Кадр из фильма «Западный фронт» (производство Германия).

Германский штурмовик в «рогатом» шлеме М16. Западный фронт, 1918 год.

Германский канцлер Отто фон Бисмарк в пикельхельме.

Каска М16 в камуфляжной раскраске периода Первой мировой войны.

Процесс штамповки каски и автор идеи Stahlhelm M16 доктор Фридрих Шверд.

Шлемы М16 со съемными пластинами из брони.

Немецкий разведчик с биноклем, 1916-1918 гг.

Германские штурмовики в траншейной броней с пулеметами и винтовками, 1918 год.

Боец мюнхенского фрайкора.

Шлем М17, который использовали в финской армии во время Зимней войны 1939-1940 гг.

Антифашистский военный плакат. США, 1942 год.

По мотивам рогатого шлема Дарт Вейдер - главный злодей фантастической киносаги «Звездные войны».