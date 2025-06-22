Товары, которые вы никогда не найдете в магазинах Америки

Продукты американского производства в российских супермаркетах уже давно не экзотика. Напитки, сладости и вещи продаются на каждом углу. Вот только не многие россияне знают, что некоторые из этих товаров никогда не найти в магазинах США. Они находятся под запретов. Вот шесть позиций, которые продают во всех странах, кроме Америки.

1. Старые книги для детей

2. Изделия из конины

3. Энергетические напитки с алкоголем

4. Киндер-сюрприз

5. Кубинские сигареты

6. Веджимайт

В 2008 году в США вышел закон о запрете продажи книг для детей, которые печатались до 1985 года. Как объяснило правительство, до этого времени использовали краску с добавлением вредного красящего пигмента. В его состав входил свинец. Конгрессмены посчитали, что количество вредного элемента может навредить здоровью малышей. Он может вызывать проблемы с развитием нервной системы и других жизненно важных органов. Старые книги были изъяты из всех магазинов. Их даже запретили продавать на сайтах бесплатных объявлений и на барахолках. Под запрет попали книги, которые предназначены для детей до двенадцати лет.Продукты из конины в России не популярны, но в магазине их можно купить. К примеру, на полках и в холодильниках можно найти консервы, тушенку, охлажденные и замороженные стейки или суповой набор. А вот в США есть этот вид мяса запрещено. Запрет вступил в силу во время колонизации. Американские жители посчитали, что живое животное принесет больше выгоды, нежели его мясо. На протяжении последних 40 лет конина не встречалась нигде, даже в собачьих консервах. Но в начале нулевых в пенсильванском ресторане случился скандал, который вышел за пределы штата.Директор общественного заведения разработал новое меню, в котором был тартар из конины. Ресторану вынесли множество предупреждений о том, что необходимо незамедлительно убрать это блюдо из продажи.В США и сейчас конину не встретишь в магазине, но ее разрешили включать в состав кормов для животных, и использовать для кормления хищников в зоопарке.Еще одним продуктом, который больше не найти в американских супермаркетах, является энергетический напиток с содержанием алкоголя. В 2010 году сотрудники по контролю качества пищевой продукции изъяли с полок все напитки из этой категории. Дело в том, что до этого времени в штатах за медицинской помощью обратилось много жителей с пищевым отравлением, обезвоживанием и травмами. Все пострадавшие употребляли энергетики с алкоголем. Позже выяснилось, что сочетать кофеин с алкоголем просто не допустимо, поскольку создается опасная для здоровья ситуация — человек чувствует себя полным энергии, но не чувствует опьянения. Двигательные рефлексы начинают работать с патологией, а после трех банок и вовсе могут исчезнуть. Люди в таком состоянии падают, получают травмы.Удивительно, но придуманное в США шоколадное яйцо «Киндер-сюрприз» на его родине не продают. Его перестали продавать еще в конце 30-х годов. В американском постановлении о запрете было указано, что в съедобные сладости нельзя помещать несъедобные игрушки. Дети до шести лет могут случайно или преднамеренно проглотить мелкие предметы, которыми легко подавиться. После прекращения продажи фирменных шоколадных яиц, сотрудники компании придумали специально для США «Киндер-сюрприз», который имел пластиковое яйцо. Его можно было разделить на две части. В одной содержался белый шоколад, а во второй — молочный. И никаких игрушек внутри.Во время революции на Кубе в США запретили ввозить кубинские сигареты в страну. Эти меры были направлены на сокращение притока денежных средств, которые могли поступать на поддержку коммунистов. Правда, такое эмбарго существовало недолго. В Америку стали поступать сигареты с кубинского острова Свободы небольшими партиями. Однако вскоре правительство США пересмотрело законопроект, и ввело полный запрет на ввоз. Сейчас найти кубинские сигарета в штатах невозможно. А за их продажу можно получить огромный штраф и даже заключение под стражу.На эту тему в США существует множество анекдотов. Самый популярным был про Джона Кеннеди. Якобы 35-й президент поручил помощнику купить тысячи кубинских сигар, которые очень любил. Лишь затем их запретил.Одним из самых популярных завтраков в Австралии являются тосты с пастой Vegemite. Это паста, которую изготавливают из дрожжевого сусла с добавлением специй. По вкусу она похожа на соленый мясной бульон, но только имеет консистенцию густой сметаны. В России такая паста встречается крайне редко, а вот в США ее вообще нет. Она была запрещена из-за высокого содержания витамина В9 (фолиевой кислоты). Американские врачи уверены, что в большом количестве водорастворимый витамин вредит иммунной системе, вызывает расстройство пищеварения и горечь во рту. Теперь пасту можно купить только в Австралии — там она считается полезной и вкусной.