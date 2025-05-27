5 популярных продуктов, к употреблению которых стоит подходить с особой осторожностью

1. Картошка

Клубень картофеля - самая безопасная часть растения. Но не всегда. /Фото: shkolazhizni.ru

2. Черная бузина

Бузина безопасна, только если готовить одни ягоды. /Фото: shop-gardenplants.ru

3. Касторовое масло

Касторка безопасна, если не нарушена технология изготовления./Фото: premiumcosmet.ru

4. Миндаль

Миндаль в дикой природе лучше не трогать, а вот из магазина - пожалуйста. /Фото: kedr-nuts.ru

5. Вишня

Правильно нам в детстве говорили - ешь вишню, но косточки выплёвывай. /Фото: sadovodklin.ru