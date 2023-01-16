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Лучший способ обогреть теплицу

Когда на улице минусовая температура, на первый план выходит проблема обогрева теплицы. Для поддержания тепла устанавливают  далеко не дешевое оборудование и стационарные печи.
Между тем, рациональное решение, не требующее особых затрат, находится на поверхности.  Только представьте, что компактная переносная печь способна не только обогреть теплицу, но и работать непрерывно в течение 10 часов на разных видах топлива. При этом конструкция примитивна, а затраты ничтожно малы. Безопасность также на высоте. С успехом такую печь можно использовать также для обогрева палатки во время зимней рыбалки.

Лучший способ обогреть теплицу

Такую печь в народе называют ракетой. По сути она состоит из контейнера для размещения банки с топливом, основной части, заглушки и дымохода. Основная часть сделана из куска водосточной трубы из листовой стали диаметром 11о мм и толщиной 0,5 мм. Труба дополнена высокими ножками для устойчивости. Для нижней части и заглушки также использована водосточная труба. А дымоход сделан из тонкой стальной трубы с резьбой.

Лучший способ обогреть теплицу

Сверху заглушку дополняем стальной крышкой. Посредине делаем отверстие нужного диаметра и крепим кусок трубы при помощи 2-х гаек. Сверху дополняем трубу переходной муфтой для присоединения дымохода.

Лучший способ обогреть теплицу

В нижней части подрезаем трубу так, чтобы сформировать 4 ножки. Подрезанные концы загибаем внутрь, в результате получаем держатель для банки с топливом.

Лучший способ обогреть теплицу

В качестве топлива можно использовать воск, отработку и даже подсолнечное масло.  Контейнером станет высокая жестяная банка.  Фитиль делаем из гофрированного картона. Вырезаем 2 квадрата по размеру немного превышающие высоту банки. Посредине каждого квадрата делаем надрез до середины вдоль линии гофры и собираем в крестовину.

Лучший способ обогреть теплицу

Размещаем крестовину внутри банки, а затем заполняем топливом.

Лучший способ обогреть теплицу

Дальше остается поместить банку с топливом на держатель и поджечь фитиль.

Лучший способ обогреть теплицу

Устанавливаем верху ракету и ждем, пока печь прогреется.

Лучший способ обогреть теплицу

На этапе прогрева из трубы будет идти темный дым. Как только печь полностью прогреется, дым посветлеет и станет малозаметным.

Лучший способ обогреть теплицу

Печь ракета не требует пристального присмотра, огонь здесь не имеет выхода наружу. Одной заправки альтернативным топливом хватает приблизительно на 10 часов полноценного обогрева.  При желании использовать в качестве топлива можно и газ. Для этого достаточно заменить контейнер с альтернативным топливом на портативную газовую горелку с поднятыми лепестками, но  экономически такой способ обогрева менее выгоден.
Более наглядно о работе печи-ракеты в видео:




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