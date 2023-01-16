Лучший способ обогреть теплицу

Когда на улице минусовая температура, на первый план выходит проблема обогрева теплицы. Для поддержания тепла устанавливают далеко не дешевое оборудование и стационарные печи.

Между тем, рациональное решение, не требующее особых затрат, находится на поверхности. Только представьте, что компактная переносная печь способна не только обогреть теплицу, но и работать непрерывно в течение 10 часов на разных видах топлива. При этом конструкция примитивна, а затраты ничтожно малы. Безопасность также на высоте. С успехом такую печь можно использовать также для обогрева палатки во время зимней рыбалки.







Такую печь в народе называют ракетой. По сути она состоит из контейнера для размещения банки с топливом, основной части, заглушки и дымохода. Основная часть сделана из куска водосточной трубы из листовой стали диаметром 11о мм и толщиной 0,5 мм. Труба дополнена высокими ножками для устойчивости. Для нижней части и заглушки также использована водосточная труба. А дымоход сделан из тонкой стальной трубы с резьбой.







Сверху заглушку дополняем стальной крышкой. Посредине делаем отверстие нужного диаметра и крепим кусок трубы при помощи 2-х гаек. Сверху дополняем трубу переходной муфтой для присоединения дымохода.







В нижней части подрезаем трубу так, чтобы сформировать 4 ножки. Подрезанные концы загибаем внутрь, в результате получаем держатель для банки с топливом.







В качестве топлива можно использовать воск, отработку и даже подсолнечное масло. Контейнером станет высокая жестяная банка. Фитиль делаем из гофрированного картона. Вырезаем 2 квадрата по размеру немного превышающие высоту банки. Посредине каждого квадрата делаем надрез до середины вдоль линии гофры и собираем в крестовину.







Размещаем крестовину внутри банки, а затем заполняем топливом.







Дальше остается поместить банку с топливом на держатель и поджечь фитиль.







Устанавливаем верху ракету и ждем, пока печь прогреется.







На этапе прогрева из трубы будет идти темный дым. Как только печь полностью прогреется, дым посветлеет и станет малозаметным.







Печь ракета не требует пристального присмотра, огонь здесь не имеет выхода наружу. Одной заправки альтернативным топливом хватает приблизительно на 10 часов полноценного обогрева. При желании использовать в качестве топлива можно и газ. Для этого достаточно заменить контейнер с альтернативным топливом на портативную газовую горелку с поднятыми лепестками, но экономически такой способ обогрева менее выгоден.

Более наглядно о работе печи-ракеты в видео:



