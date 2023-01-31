Как быстро вырастить много орхидей из цветоноса

Орхидей много не бывает, с этим согласится каждый цветовод. Вырастить много молодых орхидей, не потратив при этом много времени и сил на размножение проще простого.

Для размножения потребуются цветоносы, оставшиеся после цветения прекрасного цветка. Примерно через 2 месяца ожидания молодые орхидеи будут готовы к посадке на постоянное место.

Удалите завядший цветок и срежьте цветонос. Нарежьте цветонос на веточки длиной по 7-8 см так, чтобы на каждой веточке была почка, которая и подарит жизнь новому молодому растению.







Для обработки веточек от бактерий и грибка понадобится сок из 10 гр корня имбиря. Для получения сока удобнее всего использовать чеснокодавку.

Помимо того, что сок имбиря обладает антисептическим действием, он также является отличным стимулятором роста. Поместите веточки орхидеи в сок имбиря и оставьте на 5 минут, затем переверните веточки и обработайте их со второй стороны. Небольшое количество сока имбиря нанесите на почки.







После обработки имбирем оставьте веточки в сухом месте до полного высыхания.

Следующий важный шаг — запаивание концов веточек с помощью свечного воска. Эта процедура необходима для того чтобы защитить веточки от попадания болезнетворных бактерий и грибка. Благодаря свечному воску веточки не загниют в процессе размножения растения.







Очень важно правильно подготовить субстрат для размножения орхидей. Для этого одну столовую ложку белого цемента залейте 500 мл воды. Хорошо перемешайте, подождите, пока цемент осядет на дно, и вода станет прозрачной. Используйте отстоянную воду с цементом для дезинфекции мха, который отлично подходит для размножения орхидей.







Для выращивания орхидей понадобится пластиковый контейнер с крышкой. Сделайте в нижней части контейнера и в крышке много небольших дренажных отверстий.

Обработанный в течение 30 минут мох, отожмите от цементной воды и переложите в подготовленный контейнер. Выложите веточки орхидеи на мох, обильно сбрызните их водой и накройте контейнер крышкой. Больше никакая обработка не потребуется. Опрыскивать веточки будет необходимо один раз в неделю.







Примерно через три недели будут заметны первые результаты: почки начнут прорастать.







Продолжайте ухаживать за орхидеей таким же образом, и примерно через 2 месяца обрезки цветоноса превратятся в маленькие здоровые орхидеи с крепкой корневой системой.





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