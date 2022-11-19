Запреты и табу в Индонезии

Индонезия — это 17 000 островов и 200 народностей, порой довольно непохожих друг на друга. Но есть и общие правила, которых стоит придерживаться, если вы хотите, чтобы путешествие по этой прекрасной стране было идеальным. Итак, чего нельзя делать в Индонезии?









Строить планы на пятничный полдень

Носить короткие юбки и одежду с советской символикой

Заказывать в уличных кафе напитки со льдом

Пить алкоголь «из лавочки неподалеку»

Оставаться наедине с мусульманами противоположного пола

Говорить о религии в малознакомой компании

Повышать голос

Использовать левую руку

Обниматься и целоваться на людях

Дотрагиваться до головы индонезийца

Торопиться и приходить заранее