Запреты и табу в Индонезии

Индонезия — это 17 000 островов и 200 народностей, порой довольно непохожих друг на друга. Но есть и общие правила, которых стоит придерживаться, если вы хотите, чтобы путешествие по этой прекрасной стране было идеальным. Итак, чего нельзя делать в Индонезии?
Строить планы на пятничный полдень
Пятничная молитва обязательна для всех мужчин, исповедующих ислам. Поэтому в половине двенадцатого все прекращают работу и идут в ближайшую мечеть. Врач, который начал прием в десять утра, покидает клинику, портной закрывает мастерскую. Продавцы, консультанты, парикмахеры, официанты — все уходят молиться. После молитвы столь же дружно мужчины идут подкрепиться. То есть раньше половины второго на рабочее место никто не возвращается. Женщины при этом продолжают работать. Но в автомастерской, например, это вам не поможет.
Носить короткие юбки и одежду с советской символикой
Пересмотрите свой гардероб и спрячьте все красное, короткое и «со звездочками». А если серьезно, то в Индонезии за пропаганду коммунизма можно получить 15 лет тюрьмы. Таким образом, одежда с советской символикой (друг подарил в шутку) становится совершенно недопустимой. Причем местные жители готовы устроить суд Линча до приезда правоохранительных органов. Известны случаи, когда полиция отбивала незадачливых туристов у разъяренной толпы, прятала в участке, а ближе к ночи, когда оскорбленные граждане, утомившись, расходились по домам, отпускала. То же самое и с оголенными частями тела: если в столице и в туристических местах на короткие юбки и откровенные топы еще смотрят сквозь пальцы, то в провинциях такое легкомыслие может вызвать откровенное возмущение местных жителей.
Заказывать в уличных кафе напитки со льдом
Как правило, огромный кусок льда, прежде чем расколоть на мелкие части, долго тащат по асфальту или перевозят из одного места в другое на очень грязных древних тележках. Заказать напиток со льдом у уличного торговца — почти стопроцентный шанс стать обладателем незабываемого кишечного расстройства.
Пить алкоголь «из лавочки неподалеку»
Как и во многих мусульманских странах, распитие любых алкогольных напитков на улицах в Индонезии запрещено. Можно предаваться пороку только в барах и ресторанах в крупных городах. В большинстве провинций Индонезии бывает трудно раздобыть даже пиво, а во время мусульманского поста активисты устраивают рейды по магазинам, которые продают алкоголь, и уничтожают запретное зелье. Если приятель или гид предложит вам приобрести недорогой коньяк или виски в местной лавочке «тут недалеко» — стоит вежливо, но очень твердо отказаться: в такие подделки нередко добавляют метиловый спирт, что приводит к трагедиям.
Оставаться наедине с мусульманами противоположного пола
Если у вас есть индонезийские друзья и подруги, старайтесь не останавливаться в одном номере с ними. Дело в том, что мусульманам запрещено до свадьбы находиться наедине с представителями противоположного пола. Думаете, раз вы турист, вас это не коснется? Как знать! Перед крупными религиозными праздниками активисты из неформальных мусульманских организаций ходят по гостиницам, хостелам и многоквартирным комплексам. Безусловно, с блюстителями морали договориться можно почти всегда, но цена вопроса вас сильно огорчит. На всякий случай поддерживайте хорошие отношения с администрацией — она может предупредить о подобном визите.
Говорить о религии в малознакомой компании
Дискутировать о религии с малознакомыми людьми тоже лучше не стоит: например, атеизм и политеизм в Индонезии вне закона. А любое спорное высказывание об исламе, тем более неприязненное, может легко оскорбить чувства верующих и повлечь за собой драку. Отметим, однако, что на вежливые и корректно сформулированные вопросы про ислам индонезийцы всегда готовы ответить.
Повышать голос
Кричать и сердиться в этой стране не следует ни в коем случае. Да, индонезийцы расслаблены и неторопливы, иногда не очень сообразительны, но крик только усугубит проблему — местные жители впадут в ступор и начнут делать все еще медленнее или станут суетиться и вообще все сделают не так. А после скандала вас начнут старательно избегать.
Использовать левую руку
Как и в любой мусульманской стране, старайтесь не использовать левую, нечистую с точки зрения мусульман (они ей подмываются) руку. Если правая занята, а нужно что-то передать, обязательно извинитесь. Несмотря на то что эта традиция мусульманская, в Индонезии ей следуют даже христиане, общаясь между собой.
Обниматься и целоваться на людях
Целоваться — только не в публичных местах. Вообще, любые проявления близости не приветствуются — даже между супругами. Поступки, которые в России считаются вполне невинными — например, вручить девушке букет цветов, — с точки зрения индонезийцев будут откровенным приглашением к флирту. Привычные русскому человеку объятия и поцелуи при встрече в Индонезии лучше сдержать. В столице и туристических местах жители более спокойно это воспринимают, а, например, в провинции Аче, где к нормам шариата относятся более серьезно, неженатым юноше и девушке нельзя даже ездить на одном мотоцикле вдвоем.
Дотрагиваться до головы индонезийца
Ни при каких обстоятельствах нельзя касаться головы собеседника. Впрочем, этот стандарт двойной: маленьких детей индонезийцы с огромным удовольствием треплют по волосам, тискают и щекочут. Если у вас есть дети дошкольного возраста, запретить индонезийцу их потискать — значит страшно его обидеть.
Торопиться и приходить заранее
Если вам что-то нужно от индонезийца, не стоит начинать обсуждение дела сразу и тем более ждать немедленного конкретного ответа. Здесь так не принято. На встречу индонезийцы почти никогда не приходят вовремя, любое мероприятие начинается с опозданием на полчаса минимум. «Пробки», — улыбаются гости, даже если они шли пешком с соседней улицы. Переговоры лучше проводить за едой, начиная с ни к чему не обязывающей светской беседы и только потом вскользь упоминая интересующий вас вопрос.
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