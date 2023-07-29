Портреты членов одной из самых жестоких уголовных банд Америки

Фотограф Адам Хинтон сделал серию завораживающих портретов членов Мара Сальваруча, также известной как МС-13 — одной из самых жестоких уголовных банд Северной и Южной Америки.



Снимки сделаны в сальвадорской тюрьме. «Мужчины стояли вокруг, и в их глазах не было никаких желаний, никакой цели — только желание убить бесконечные минуты, часы и дни».







Члены МС-13 — выходцы из самых бедных и маргинализированных слоев общества Сальвадора. Все они покрыты татуировками. Тюрьма, в которой содержатся порядка 2600 заключенных, предназначена для приема лишь 800 человек. Она охраняется армией.







«Сальвадор — место без надежды и возможностей, и участие в бандах — единственная реальная опция», — рассказывает автор проекта.



































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