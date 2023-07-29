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Портреты членов одной из самых жестоких уголовных банд Америки

Фотограф Адам Хинтон сделал серию завораживающих портретов членов Мара Сальваруча, также известной как МС-13 — одной из самых жестоких уголовных банд Северной и Южной Америки.

Снимки сделаны в сальвадорской тюрьме. «Мужчины стояли вокруг, и в их глазах не было никаких желаний, никакой цели — только желание убить бесконечные минуты, часы и дни».

Портреты членов одной из самых жестоких уголовных банд Америки

Члены МС-13 — выходцы из самых бедных и маргинализированных слоев общества Сальвадора. Все они покрыты татуировками. Тюрьма, в которой содержатся порядка 2600 заключенных, предназначена для приема лишь 800 человек. Она охраняется армией.

Портреты членов одной из самых жестоких уголовных банд Америки

«Сальвадор — место без надежды и возможностей, и участие в бандах — единственная реальная опция», — рассказывает автор проекта.

Портреты членов одной из самых жестоких уголовных банд Америки

Портреты членов одной из самых жестоких уголовных банд Америки

Портреты членов одной из самых жестоких уголовных банд Америки

Портреты членов одной из самых жестоких уголовных банд Америки

Портреты членов одной из самых жестоких уголовных банд Америки

Портреты членов одной из самых жестоких уголовных банд Америки

Портреты членов одной из самых жестоких уголовных банд Америки

Портреты членов одной из самых жестоких уголовных банд Америки

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