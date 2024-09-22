Как рок-н-ролльщики и актеры сделали супер-популярной причёску фаворитки французского короля

Когда, зачем и благодаря кому начали носить «помпадур»

Мадам де Помпадур и Элвис Пресли

Джонни Кэш и Элвис Пресли; Марлон Брандо

Основные отличия прически помпадур

Большой популярностью прическа пользовалась в пятидесятых у американцев итальянского происхождения

В отличие от модных когда-то причесок, ушедших в прошлое, помпадур время от времени возвращается в моду

Мода, которая возвращается

Главное правило: эта прическа требует внимания и правильной укладки

Персонажи из комиксов и мультфильмов тоже не избежали модной тенденции. Источник: pinterest.com