10 доисторических окаменелостей, которые были обнаружены ещё древними людьми

Первые кости динозавров нашли вовсе не учёные. Их обнаружили тысячи лет назад первые люди, и не исключено, что тогда они не знали, что именно им посчастливилось найти и интерпретировали свои находки в соответствии с собственными миропредставлением. Не исключено, что берцовые кости древних ящеров, которые были размером со взрослого человека, принимали за останки гигантов, а не животных.
1. Поле битвы гигантов
Римский историк Гай Юлий Солин 1800 лет назад писал, что до того, как появились люди, в мире велись битвы между богами и великанами. Причем, для Солина это был вовсе не миф. Он точно знал, что когда-то великаны бродили по Земле, ведь сам видел их кости. Он писал о городе под названием Паллена, где, как рассказывает греческая мифология, Геракл уничтожил племя гигантов. Солин утверждал, что каждый раз, когда шел сильный дождь, из-под земли показывались огромные кости, размером больше туловища мужчины.
Поле битвы гигантов.
На протяжении большей части истории Солина считали выдумщиком, но когда в 1994 году над местом, где когда-то стоял Паллена, пронеслась сильная буря, местный житель деревни обнаружил то, что он счел зубом великана. Древний город стал местом палеонтологических раскопок, во время которых были найдены останки древних мастодонтов. Древние греки же не имели ни малейшего понятия о мастодонтах и считали, что видят кости огромных людей. Для них это было вполне весомым доказательством того, что они построили свой город на могильнике гигантов.
2. Водные монстры бесплодных земель
Индейцы лакота верили, что бесплодные земли Южной Дакоты когда-то были местом эпической битвы между духами воды, грома и молний. Водные духи (гигантские монстры, известные как «унктехи») вели жестокую битву против стаи громовых птиц по названию «вакинян», и эта битва разрушила всю данную область. Вакинян сожгли леса, вскипятили море и не оставили за собой ничего, кроме выжженной земли.
Водные монстры бесплодных земель.
Лакота верили, что единственное, что осталось после этого эпического сражения, - это кости мертвых монстров, которые все еще лежат на покрытой шрамами земле. Подобные кости действительно можно найти в бесплодных землях Южной Дакоты. Спустя годы палеонтологи обнаружили, что это место является просто невероятным кладбищем динозавров, на котором обнаружили кости морских рептилий мозазавров и летающих рептилий птерозавров, которые погибли около 100 миллионов лет назад. Считается, что лакота придумали свою легенду, найдя эти кости.
3. Циклическая Вселенная Ксенофана
Не каждое ископаемое принимали за мифологическое существо. Некоторые люди даже в древнем мире пытались применять научный подход. К примеру, когда греческий философ Ксенофан нашел окаменелые ракушки на горе, он вполне логично предположил, что это именно то, чем кажется: остатки моллюсков. Эти окаменелости, как утверждал Ксенофан, были доказательством того, что эти горы многие тысячи лет назад находились под водой.
Циклическая Вселенная Ксенофана.
Кстати, в шестом веке до нашей эры Ксенофан оказался совершенно прав, сделав логичные выводы намного дальше, чем современные ученые. Он считал, что вся Земля когда-то была покрыта водой и что человек появился из исконной слизи. Пока что это не слишком отличается от современного понимания мира. Но философ также настаивал на том, что все подобное происходит циклично. Со временем, утверждал Ксенофан, мир снова погрузится в пучину моря, и человек снова превратится в грязь. Спустя века он появится снова, в вечно повторяющемся цикле человеческой истории.
4. Каменные чакры Вишну
В деревне Шалаграма в Непале испокон веков находят окаменелые ракушки. Однако давным-давно люди, которые их находили, пришли к совершенно иному заключению относительно того, что это такое. Они верили, что нашли чакры четырехрукого бога Вишну. В индуистской вере Вишну держал в одной руке каменный диск под названием Сударшана-чакра, поэтому местные жители посчитали, что эти ракушки как раз и были чакрой Вишну, превращенной в камень проклятием демона.
Каменные чакры Вишну
Согласно древней легенде, Вишну был проклят и превратился в камень после того, как прикинулся демоном Джаландхару, чтобы обманом переспать с Вринду, женой Джаландхары. Когда Вринда проснулась и поняла, что мужчина в ее постели - на самом деле не ее муж, она так разозлилась, что прокляла Вишну. На протяжении веков древние индусы относились к этим ракушкам как к священным объектам. Они верили, что раковины являются чакрами Вишну, которые были превращены в камень, разбиты и оставлены на Земле.
5. Поля драконьих костей
Китайские путешественники когда-то боялись даже ступать в пустыню Исседонии. Они верили, что когда-то эти земли населяли демоны и драконы, а их останки до сих пор можно увидеть там — целые поля, усеянные белыми драконьими костями. Хотя Исседония вселяла в их сердца особый страх, это было вовсе не единственное место, заполненное костями драконов. Китайцы верили, что они встречаются по всей стране.
Поля драконьих костей.
В «И Цзин» было сказано, что если фермер найдет на своем поле кости дракона, то это является «добрым предзнаменованием». А во втором веке до нашей эры один из каналов был назван «Водный путь головы дракона» на том основании, что при его создании «были найдены драконьи кости». Историк Адриенна Майор полагает, что эти легенды основаны на том, что фермеры выкапывали огромные кости вымерших животных. К примеру, еще в 1919 году в Китае экспонировались кости дракона, которые в результате исследования оказались костьми вымерших видов лошадей и оленей.
6. Лопатка Пелопа
Древнегреческий рыбак однажды забросил свою сеть в море и вытащил нечто неожиданное. Это была длинная, тонкая белая кость, причем намного больше, чем он когда-либо видел. Испугавшись, рыбак поднес кость к оракулу, который сказал ему, что это такое - лопатка полубога Пелопа, сына Тантала и внука Зевса, у которого предположительно было плечо из чистой слоновой кости. Согласно легенде, Пелоп сражался и погиб в Троянской войне.
Лопатка Пелопа.
Когда греки везли его тело домой, на их корабль обрушился сильный шторм, который смыл тело Пелопа в воду, и оно лежало на дне, пока лопатку не выловил рыбак. В итоге кость была выставлена в Храме Артемиды, а рыбак и его семья, которых начали считать благословенными богами, были назначены официальными смотрителями Пелопа. Видимо, они не особо преуспели в этом, поскольку кость исчезла к 150 году нашей эры. Сегодня можно только догадываться о том, что на самом деле нашел рыбак. Основная теория заключается в том, что он наткнулся на бивень шерстистого мамонта, возможно, отполированный в воде за долгие годы лежания на дне.
7. Кости Антея
Две тысячи лет назад жители Тингиса настаивали на том, что их город был построен рядом с могилой огромного гиганта по имени Антей. Он построил этот город и жил среди людей годами, пока не был убит Гераклом в смертельной схватке. Для римлян это все звучало как суеверная чепуха. Когда римский полководец Квинт Серторий находился в Тингисе (Танжер), он решил доказать, что местные жители ошибаются. Те отвели его к предполагаемому могильнику, который и раскопали люди Сертория.
Кости Антея.
К удивлению римлянина, его люди обнаружили гигантский скелет 26 метров в высоту. Пристыженный Серторий перезахоронил этого человека, признав, что это действительно могильник легендарной фигуры. Хотя уже нельзя наверняка утверждать, что нашел Квинт Серторий, известно, что сегодня этот курган является местом раскопок окаменелостей эпох плиоцена и миоцена, и в нем находят останки древних мамонтов, китов и гигантских предков жирафа.
8. Черные кости Сета
Между 1300 и 1200 до н.э. древние египтяне обнаружили не менее 3 тонн окаменелостей. Они нашли кости огромных вымерших разновидностей бегемотов, крокодилов, кабанов, лошадей, антилоп, буйволов и многого другого. Сегодня можно только догадываться, чем они руководствовались для столь масштабных раскопок, поскольку не сохранилось ни одной записи. Все, что известно, это что все окаменелости были черными. Когда египтяне нашли их, они, должно быть, подумали, что окаменелости как-то связаны с богами, поэтому кости перевезли и поместили в святыни Сета, бога тьмы и хаоса.
Черные кости Сета.
Египтяне осторожно завернули окаменелости в льняные ткани и поместили их в гробницы, вырубленные в скалах, подобно тому, как почтительно хоронили важных людей. Возможно, они подумали, что это останки богов или каких-то миньонов Сета. Все, что ученые знают наверняка, это то, что кости, завернутые в льняные ткани, пролежали нетронутыми в этих гробницах более 3000 лет, прежде чем они были наконец обнаружены в 1922 году.
9. Мифические кладбища Махабхараты
Одна из главных индуистских легенд - это «Махабхарата», рассказ об эпической битве между героями, богами и монстрами. Существуют разные версии данной истории, в частности, о битве, в которой с каждой стороны участвовали миллионы солдат, сотни тысяч слонов, лошадей и колесниц. После битвы тысячи мертвых тел остались гнить на поле битвы, к которой присоединились даже боги Шива, Кришна и Рама. Все это завершилось эпической битвой между гигантом по имени Бхима и сверхъестественно могущественным человеком по имени Дурьодхана.
Мифические кладбища Махабхараты.
Согласно легенде, Бхима разорвал Дурьодхану пополам, после чего был убит ударом молнии с неба. Историк Александра ван дер Гир считает, что эта история, возможно, ведет свое начало от древних окаменелостей. В земле холмов Сивалик, где велась легендарная битва, находят два разных типа древних ископаемых. Во-первых, это останки гигантских черепах, стегодонов, саблезубых тигров и четырехрогих жирафов, которые погибли там миллионы лет назад. По совпадению, здесь также полным-полно бронзовых копий и дротиков после настоящей битвы, в которой сражались тысячи лет назад. Ван дер Гир считает, что древние индийцы нашли останки старинного оружия рядом с костями невообразимых монстров, поэтому они и предположили, что наткнулись на мифическое поле битвы, где люди сражались с монстрами.
10. «Записки о ручье снов» Шень Ко
«Записки о ручье снов» Шень Ко.
Когда Шэнь Ко, китайский ученый, живший в XI веке нашей эры, изучал древние окаменелости, он не ассоциировал их с какими-либо мифологическими существами или магией. Шень Ко предложил другие объяснения, которые настолько опередили его время, что их не воспринимали всерьез в течение почти 1000 лет. В своей книге «Записки о ручье снов» он утверждал, что ландшафт мира формировался в течение миллионов лет в результате эрозии гор, поднятия горных пород и отложения ила.
Частично его аргумент был вызван находкой окаменелых морских ракушек в горах Тайханшань в сотнях километров от океана. Основываясь на этих ракушках и степени эрозии горных пород, он пришел к выводу, что гора изменилась за тысячи лет, т. е. по сути практически придумав современную теорию тектонического сдвига. Найдя окаменелый бамбук в северном Китае, ученый заявил, что мир претерпел сильное изменение климата, ведь бамбук мог бы расти только в том случае, если бы в северном Китае когда-то было намного теплее. И опять-таки, сегодня известно, что это правда.
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