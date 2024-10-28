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Исландия: любимая страна фотографов

Исландские пейзажи притягивают фотографов, словно магнит. Многие из них рано или поздно оказываются на бескрайних просторах этой удивительной северной страны. Не избежал этой участи и фотограф-самоучка из Вены Лукас Фурлан (Lukas Furlan). На фотографиях Фурлана время от времени появляется фигура в красной или желтой парке, чтобы зритель смог оценить масштаб и осознать всю грандиозность пейзажа.



Исландия: любимая страна фотографов

Исландия: любимая страна фотографов

Исландия: любимая страна фотографов

Исландия: любимая страна фотографов

Исландия: любимая страна фотографов

Исландия: любимая страна фотографов

Исландия: любимая страна фотографов

Исландия: любимая страна фотографов
Исландия: любимая страна фотографов

Исландия: любимая страна фотографов

Исландия: любимая страна фотографов

Исландия: любимая страна фотографов

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