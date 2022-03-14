15 причин, которые мешают людям реализовать собственные планы

Мечтать, планировать, выполнять...

1. Непонимание

Непонимание причин обещания.

2. Фокусировка

Фокусировка на негативе.

3. Перебор

Люди берут на себя слишком много обязательств.

4. Обещания

Обещания не являются реальными.

5. Негатив

Неправильный настрой.

6. Планирование

Плохой таймменеджмент.

7. Социум

Путь к цели в одиночку.

8. Финансы

Финансовые ограничения.

9. Сравнивание

Сравнивание себя с другими.

10. Отсутствие планов

Отсутствие планов на случай непредвиденных обстоятельств.

11. Переизбыток планов

Слишком много планов на случай непредвиденных обстоятельств.

12. Преодоление

Остановка после неудачи.

13. Настойчивость

Нетерпеливость.

14. Концентрация

Отвлечение.

15. Фокусировка

Слишком большая фокусировка на конечной цели.

Правильный выбор, настойчивость и концентрация!