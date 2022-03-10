Художник-самоучка, покоривший Голливуд: Майкл Кётч – создатель культовых персонажей фильмов и мультф

Алиса в стране чудес: Белый кролик. Автор: Michael Kutsche.
Майкл Кётч (Michael Kutsche) – художник-самоучка, создающий потрясающе реалистичные изображения вымышленных персонажей из параллельных вселенных. Его уникальный подход к творчеству привёл к тому, что он стал работать на кинематограф, разрабатывая сотни различных образов, мелькающих на экранах телевизоров.
Отдав предпочтение цифровой живописи, Майкл добился неимоверных успехов, став одни из самых востребованных художников современности в Голливуде. Его работы поражают точной проработкой мельчайших деталей. И совсем неудивительно, что за его плечами была разработка персонажей к «Алисе в стране чудес» Тима Бёртона, «Джон Картер с Марса» режиссёра Эндрю Стэнтона и «Тор» Кеннета Брэна. Ведь внешний вид каждого героя был придуман и создан им с нуля. В настоящее время художник не только сотрудничает с Sony Imageworks, Dreamworks, Disney Studios, Marvel Studios, SEGA, но и создаёт собственные проекты, которые не менее интересны и разнообразны.
Алиса в стране чудес: Безумный Шляпочник. Автор: Michael Kutsche.
Алиса в стране чудес: Чеширский кот. Автор: Michael Kutsche.
Трон Одина. Автор: Michael Kutsche.
Легенды страны Оз: Генерал Бабуин. Автор: Michael Kutsche.
Тор: Ледяной гигант. Автор: Michael Kutsche.
Легенды страны Оз: Белка. Автор: Michael Kutsche.
Легенды страны Оз: Финли. Автор: Michael Kutsche.
Эпизод из «Тора». Автор: Michael Kutsche.
Чудеса цифровой живописи. Автор: Michael Kutsche.
Единорог. Автор: Michael Kutsche.
Алиса в стране чудес: Следуй за белым кроликом. Автор: Michael Kutsche.
Тор: Ледяной гигант. Автор: Michael Kutsche.
Легенды страны Оз: Теодора. Автор: Michael Kutsche.
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