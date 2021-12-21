С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Иванова
    Они причесывались и одевались по моде того времени и вовсе они не были менее симпатичными, чем сейчас, тем более, что...Как дорогой конья...
  • Ингерман Ланская
    камуноидный режим отменив "сухой закон" целенаправленно спаивал народ, в совдепии строго выполнялся лозунг - пойла (д...Правда жизни: ост...
  • Анатолий Уложенко
    Если судить по представленной картинке, Автор - очередной теоретический советчик. Мил человек, ты сначала попробуй, о...Как надежно закре...

Интимные объятия в викторианскую эпоху: редкие снимки мужчин, позирующих в нетривиальных позах


Мужчины в обнимку, 1860-е гг. | Фото: mashable.com.

Мужчины в обнимку, 1860-е гг. | Фото: mashable.com.

Обычно викторианская эпоха у современников ассоциируется с чопорностью и строгими нравами. Однако это не совсем так. В любую эпоху находилось место для чего-то нетривиального. Об этом весьма наглядно свидетельствуют снимки второй половины XIX века, на которых запечатлены мужчины, позирующие в довольно интимных объятиях.

Фотография мужчин времен викторианской эпохи, 1880-1890-е гг. | Фото: mashable.com.

Фотография мужчин времен викторианской эпохи, 1880-1890-е гг. | Фото: mashable.com.

В 2008 году скончался библиотекарь Колумбийского университета Герберт Митчелл (Herbert Mitchell). Он был страстным коллекционером всевозможных печатных изданий, которые затем завещал нью-йоркскому музею Метрополитен. Среди многочисленных торговых каталогов попалось и немало любопытных фотографий викторианской эпохи. На ферротипах, даггеротипах, амбротипах оказалось немало изображений мужчин. Вот только сфотографированы они не в совсем привычном положении.
Ретро фотография 1880-е гг. | Фото: mashable.com.

Ретро фотография 1880-е гг. | Фото: mashable.com.

 
Снимок времен викторианской эпохи. 1870-1880-е гг. | Фото: mashable.com.

Снимок времен викторианской эпохи. 1870-1880-е гг. | Фото: mashable.com.

На каждом снимке мужчины запечатлены в обнимку. Они ласково держатся за руки, сидят друг у друга на коленях, улыбаются. Это выглядит, по крайней мере, странно, учитывая то, что на типичных фотографиях XIX столетия лица у людей не выражали никаких эмоций.

Мужчина, сидящий на коленях у другого, 1880-е гг. | Фото: mashable.com.

Мужчина, сидящий на коленях у другого, 1880-е гг. | Фото: mashable.com.

 
Броманс между мужчинами викторианской эпохи, 1880-е гг. | Фото: mashable.com.

Броманс между мужчинами викторианской эпохи, 1880-е гг. | Фото: mashable.com.

Ни на одной фотографии нет подписи или информации о том, кем были эти люди и в каких отношениях между собой состояли. А зрителям остается только догадываться, кто скрывался за представленными портретами.
Мужчины, позирующие в объятиях друг друга, 1880-е гг. | Фото: mashable.com.

Мужчины, позирующие в объятиях друг друга, 1880-е гг. | Фото: mashable.com.

 
Недвусмысленное фото молодых людей, 1870-1880-е гг. | Фото: mashable.com.

Недвусмысленное фото молодых людей, 1870-1880-е гг. | Фото: mashable.com.

 
Мужчины, позирующие в обнимку, 1850-е гг. | Фото: mashable.com.

Мужчины, позирующие в обнимку, 1850-е гг. | Фото: mashable.com.

 

Фото-бонус


Интимные объятия в викторианскую эпоху: редкие снимки мужчин, позирующих в нетривиальных позах


 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Интимные объятия в викторианскую эпоху: редкие снимки мужчин, позирующих в нетривиальных позах

И не забудьте:
Интимные объятия в викторианскую эпоху: редкие снимки мужчин, позирующих в нетривиальных позахПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх