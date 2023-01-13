Находки с затонувших кораблей

Древний механизм, соус из рыбьей крови, кольцо с гигантским изумрудом, скала из серебряных слитков… Что еще таится на дне мирового океана, где за всю историю человечества затонуло около 3 млн кораблей?









Счастливчик Фишер

Серебро и субмарина

Сокровища Черного Сэма

Вместо алмазов — слоновьи бивни

Соус из рыбьей крови, вино 150-летней давности и астрономический механизм