Находки с затонувших кораблей

Древний механизм, соус из рыбьей крови, кольцо с гигантским изумрудом, скала из серебряных слитков… Что еще таится на дне мирового океана, где за всю историю человечества затонуло около 3 млн кораблей?
Счастливчик Фишер
Король Испании Филипп IV был разгневан: вместе с одним только галеоном Nuestra Señora de Atocha, 6 сентября 1622 года налетевшим на коралловые рифы у побережья Флориды, на дно отправились более 40 т драгоценного груза — золота, серебра, драгоценных камней и оружия. Такая же участь постигла и другие восемь кораблей, следовавших из испанских колоний Нового Света в метрополию. Всего потерь — около 550 человек и ценностей более чем на 2 млн песо. Срочно снарядили экспедицию для вызволения груза. Казалось бы, этому все благоприятствовало: глубина затопления Atocha составляла всего 16 м, имелся точный ориентир — торчащие на поверхности обломки бизань-мачты. Но пока капитан Гаспар де Варгас с рабами-ныряльщиками добрался до места, шторм сравнял останки судна с океанской гладью. Поиски оказались безуспешны. Через три года попытку повторили, и снова безрезультатно.
Видимо, чтобы поднять историю со дна забвения должен был появиться Мел Фишер — человек, посвятивший жизнь поиску испанского Серебряного флота. Поисковики по документам пытались обозначить хотя бы район поисков. Периодически что-то находили: огромный якорь, горсть золотых монет, оправленные в серебро пистолеты… В 1975 году — бронзовые пушки с Atocha, но главного груза все не было. Понадобилось еще десять лет, чтобы магнитометр на поисковом катере зафиксировал скопление металла. Скала, к которой подошло судно, оказалась спекшимися воедино серебряными слитками — основной частью груза Atocha. Всего было обнаружено 3200 изумрудов, 150 000 серебряных монет и более 1000 серебряных слитков — каждый весом свыше 40 кг.
Поиски дорого обошлись «счастливчику» Фишеру — еще тогда, в 1975 году, его сын Дирк с женой попали в кораблекрушение на поисковом буксире и погибли. Тем не менее, внук Шон продолжил семейное дело и во главе компании Mel Fisher’s Treasures ищет сокровища Серебряного флота неподалеку от острова Ки-Уэст, Флорида. Он полагает, что находок хватит еще надолго: «Где-то неподалеку лежат еще три корабля этой флотилии». В июле 2011 года дайверами Фишера было найдено золотое кольцо с изумрудом в 10 карат, оцененное в $500 000.
Серебро и субмарина
Вышедший из Калькутты в составе конвоя британский торговый корабль SS Gairsoppa вез в Великобританию чай, чугун и серебро. В феврале 1941 года во время шторма он отстал от сопровождения и был торпедирован немецкой подводной лодкой. В 300 км к юго-западу от Ирландии судно пошло ко дну. Из 85 человек выжил только один — помощник капитана Ричард Айрес, добравшийся до берега на спасательной шлюпке через 13 дней одиночного плавания.
Корабль затонул на очень большой глубине — 4700 м. Тем не менее, надежда достать ценный груз с рекордной глубины не угасала. Великобритания заключила контракт с американской компанией Odyssey Marine Exploration, специализирующейся на подъеме покоящихся на морском дне грузов. И в 2011 году, через 70 лет после кораблекрушения, на поверхность было поднято около 50 т серебра (более 1200 слитков), что составляло примерно пятую часть груза. Компания, весьма заинтересованная в контракте (по условиям, она получает 80% от найденного), продолжила работы. В 2013 году успех повторился: с глубины достали более 1500 серебряных слитков. Их стоимость составляет около $35 млн.
Примерно в 160 км от места работ, на глубине 2500 м, американцами было обнаружено еще одно британское судно, также пущенное ко дну немецкой субмариной, но еще во время Первой мировой войны. Груз Mantola оценивается примерно в $19 млн.
Сокровища Черного Сэма
Whydah Gally — первый пиратский корабль, обнаруженный подводными кладоискателями, но примечателен он не только этим. Судно принадлежало в своем роде чемпиону среди морских разбойников — Сэмюэлю Беллами по прозвищу Черный Сэм, ухитрившемуся всего за год взять на абордаж в Карибском море более 50 судов. Трехмачтовый парусник Whydah Gally был захвачен в марте 1717 года. Сэм сделал его своим флагманским кораблем. На нем будто бы и хранились все награбленные за год сокровища. Говорили, что катализатором подвигов Сэмюэля стала любовь. И вот, когда он уже развернул корабль на север, чтобы кинуть добытое богатство к ногам возлюбленной, парусник отнесло к берегу и выбросило на отмель. Корабль опрокинулся и развалился. Из 146 человек выжили только двое.
Известный американский кладоискатель Барри Клиффорд обнаружил Whydah Gally в 1982 году — всего в нескольких сотнях метров от пляжа Кейп-Код на побережье Флориды. На поверхность были подняты богатства примерно на $15 млн: золотой песок, старинные монеты и оружие. Но одной из самых ценных находок считается обычная судовая рында. Когда колокол очистили от вековых наростов, на нем явственно читалась надпись «The Whydah Galle 1716», полностью подтвердившая догадки исследователей.
Вместо алмазов — слоновьи бивни
Найти затонувшие сокровища случайно шансов мало, уж слишком глубоко они «закопаны», но с португальским кораблем Bom Jesus получилось именно так. Геологи международной корпорации, специализирующейся на добыче алмазов, в 2008 году неожиданно наткнулись на обломки древнего судна у побережья Намибии, неподалеку от Берега Скелетов. Останки покоились под внушительным слоем песка на месте рукотворной морской лагуны, превратившейся в настоящее время в соленое озеро. Со дна были подняты множество испанских, португальских и венецианских золотых монет, слоновьи бивни, медные слитки и оружие. Общая стоимость извлеченного груза оценивается более чем в $13 млн. Bom Jesus, исчезнувший в 1533 году по дороге в Индию, — одна из старейших находок подводных кладоискателей.
Соус из рыбьей крови, вино 150-летней давности и астрономический механизм
Кроме находок, имеющих перманентную стоимость (драгоценные металлы и камни), обнаруживается и то, что приобретает особую ценность только со временем. Так, в 1900 году в Эгейском море, неподалеку от острова Антикитера, греческим водолазом был найден остов античного корабля. Среди обломков находился удивительный механизм, время создания которого ученые датировали приблизительно 100 годом до н. э. Устройство имело деревянный корпус, на котором спереди и сзади были размещены бронзовые циферблаты со стрелками, а внутри — около 30 шестеренок. По мнению исследователей, «антикитерский механизм» использовался для расчета движения небесных тел.
В 2015 году в Лигурийском море было найдено римское судно I или II века, курсировавшее, предположительно, между Римом и Кадисом и перевозившее высоко ценившийся соус гарум. Приправа готовилась из рыбьей крови и внутренностей. Ингредиенты в течение нескольких месяцев выдерживались в каменных ваннах на солнце. Из-за специфического запаха изготовление гарума в городах было запрещено. Соус запечатывался в сосуды и поставлялся в римские провинции. Оценить вкус деликатеса археологам не довелось — море оставило только его следы.
Зато вино 150-летней выдержки дошло до нас в целости и сохранности. Бутылку обнаружили в 2011 году среди обломков судна Mary Celestia, во время Гражданской войны в США перевозившего груз для армии Конфедерации и затонувшего в 1864 году у побережья Бермудских островов. Дегустация «выдержанного» напитка состоялась в 2015 году на кулинарном фестивале в Южной Каролине. По мнению сомелье, находившаяся в бутылке мутная желтовато-серая жидкость по вкусу напомнила смесь бензина, уксуса и соленой воды.
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