Дизайнер создаёт персонажей культовой саги «Звёздные войны» из старых сумок

Персонажи Звёздных войн из старых сумок Louis Vuitton. Автор: Gabriel Dishaw.

Вот к чему порой приводит безграничная фантазия. Автор: Gabriel Dishaw.

В это трудно поверить, но эти скульптуры персонажей культовой саги выполнены из старых сумок и саквояжей бренда Луи Витон. Автор: Gabriel Dishaw.

Когда в голову пришла ещё одна гениальная идея и её удалось воплотить в реальность. Автор: Gabriel Dishaw.

Клоны cолдаты. Автор: Gabriel Dishaw.

Вот, что значит быть истинным фанатом. Автор: Gabriel Dishaw.

Дарт Вейдер. Автор: Gabriel Dishaw.

Благодаря таланту и фантазии старые сумки превразщаются в персонажей культовой саги . Автор: Gabriel Dishaw.

Креатив от Gabriel Dishaw.

Автор: Gabriel Dishaw. Персонажи Звёздных войн, созданные из сумок.Автор: Gabriel Dishaw.

Интересно, а чтобы сказал Луи Витон, увидев сиё творение? Автор: Gabriel Dishaw.

Оригинальные скульптуру из сумок и проводов. Автор: Gabriel Dishaw.

C-3PO — один из немногих персонажей, появлявшихся во всех восьми фильмах Звёздных войн . Автор: Gabriel Dishaw.

Вторая жизнь старых вещей. Автор: Gabriel Dishaw.