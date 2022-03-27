Дизайнер создаёт персонажей культовой саги «Звёздные войны» из старых сумок

Персонажи Звёздных войн из старых сумок Louis Vuitton. Автор: Gabriel Dishaw.
Питая особую страсть к металлу, проводам и механическим предметам, скульптор, а по совместительству и дизайнер Габриэль Дайшоу (Gabriel Dishaw) создаёт необычные скульптуры, среди которых мелькают не только крутые кроссовки с эмблемой Nike, а и различные фигурки в стиле киберпанк. На этот раз, он решил пойти другим путём и помимо излюбленных материалов, взял за основу старые сумки и саквояжи Louis Vuitton, которые превратил в персонажей космической саги «Звёздные войны».
Вот к чему порой приводит безграничная фантазия. Автор: Gabriel Dishaw.
В это трудно поверить, но эти скульптуры персонажей культовой саги выполнены из старых сумок и саквояжей бренда Луи Витон. Автор: Gabriel Dishaw.
Когда в голову пришла ещё одна гениальная идея и её удалось воплотить в реальность. Автор: Gabriel Dishaw.
Клоны cолдаты. Автор: Gabriel Dishaw.
Вот, что значит быть истинным фанатом. Автор: Gabriel Dishaw.
Дарт Вейдер. Автор: Gabriel Dishaw.
Благодаря таланту и фантазии старые сумки превразщаются в персонажей культовой саги. Автор: Gabriel Dishaw.
Креатив от Gabriel Dishaw.
Персонажи Звёздных войн, созданные из сумок. Автор: Gabriel Dishaw.
Интересно, а чтобы сказал Луи Витон, увидев сиё творение? Автор: Gabriel Dishaw.
Оригинальные скульптуру из сумок и проводов. Автор: Gabriel Dishaw.
C-3PO — один из немногих персонажей, появлявшихся во всех восьми фильмах Звёздных войн. Автор: Gabriel Dishaw.
Вторая жизнь старых вещей. Автор: Gabriel Dishaw.
Несмотря на то, что с момента выхода последней серии легендарной саги «Звёздные войны» прошло немало времени, тем не менее, персонажи этой киноленты ещё долгие годы будут радовать поклонников своим присутствием. Но вот только не на экранах телевизоров в привычной всем обстановке, а скажем так, за кулисами, где всё, как у людей: хлопья на завтрак и ванна с уточкой… Почему бы, собственно говоря, и нет? Ведь даже имперские штурмовики, имеют право отвлечься от войн, полностью погрузившись в мирскую суету.
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