Фотографии 100-летних людей

Пол Мобли путешествовал по США и фотографировал фермеров для своей книги. Он был шокирован, узнав, что некоторым людям на его фотографиях более 100 лет.
«Я сделал около 30000 фотографий для своей книги. И тут я понял, что у меня целая коллекция фотографий долгожителей».
Пол решил сфокусироваться на своей следующей фотокниге сфотографировав долгожителей во всех штатах США.
Жозефина Садама, Гавайские острова.
Мэнди Робинсон, Луизиана.
Мэнди в течении 60 лет есть пончики и пьет кофе в одном магазинчике. Когда ей исполнилось 100 лет, магазин позволил ей есть пончики и пить кофе бесплатно.
Близнецы Инес Харриес и Венеция Шоу из Калифорнии.
Этим женщинам 103 года и они до сих пор водят машину.
Уолтер Бройнинг.
Бернард и Беатрис Хирсч из Техаса.
«Наш ключ к долголетию – иметь собаку, никогда не ходить к врачу, пить травяной чай и пиво, а также есть яблоки», смеется Бернард.
«Нужно просто жить своей жизнью и быть счастливыми», говорит Беатрис.
Генри Миллер из штата Оклахома.
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