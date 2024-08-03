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Поймать питона на живца: опасная забава для настоящих африканских мужчин


В Африке мужчины «забавляются» охотой на живца.

В Африке мужчины «забавляются» охотой на живца.

Еще с первобытных времен основной обязанностью мужчин была охота. Спустя десятки столетий она перестала быть жизненной необходимостью и перешла в разряд развлечений. Даже в Африке, где мужчины часто охотятся для пропитания, у них тоже есть свои забавы, например, поймать питона на живца.

Рука, обмотанная шкурой, будет отвлекать змею.

Рука, обмотанная шкурой, будет отвлекать змею.

Первоначально выбирается смельчак, который собственно будет живцом. Его руку обматывают шкурой бизона. В ответственный момент она станет отвлекающим маневром при поимке пресмыкающегося.
Длина норы питона может достигать 10 метров.

Длина норы питона может достигать 10 метров.

Охотник пробирается в змеиную нору головой вперед. Ползти придется порядка 10 метров, поэтому мужчина мажет свое тело особым составом для лучшего скольжения.
Охотник зажигает лучины, чтобы хоть что-то видеть.

Охотник зажигает лучины, чтобы хоть что-то видеть.

У питона инфракрасное зрение, он прекрасно видит приближающегося человека в кромешной темноте. Поэтому охотник зажигает веточки, тепло от которых на мгновение сбивает змею с толку.
У змеи инфракрасное зрение, она реагирует на тепло.

У змеи инфракрасное зрение, она реагирует на тепло.

 
Питон бросается в атаку.

Питон бросается в атаку.

Питон, охраняющий свое потомство, бросается в атаку, но мужчина подставляет ему руку, обмотанную шкурой. Второй рукой необходимо пережать змее пищевод, чтобы она не сумела заглотать конечность или, что еще хуже, человека целиком. 6-метровая особь вполне способна на это.

Вначале змея впивается в жертву зубами, обматывается вокруг нее кольцами и начинает давить, удушая и ломая кости. После этого, она ее заглатывает, как бы надеваясь на нее чулком. Может случиться так, что пойманная жертва приходит в сознание, находясь внутри змеи, но это уже не имеет значения.
Питон схватил руку охотника.

Питон схватил руку охотника.

После того, как охотник поймал питона, он ползет с ним обратно из норы, что очень непросто, учитывая вес змеи (порядка 50-70 кг). Напарники вытаскивают его за ноги. Вот здесь начинается самое сложное: питон отчаянно сопротивляется.
Напарники вытаскивают охотника за ноги.

Напарники вытаскивают охотника за ноги.

Мужчины не должны терять ни секунды: первый удерживает рогатиной голову, второй – хвост, а третий перерезает змее горло. Один из охотников снова забирается в нору за яйцами, которые считаются деликатесом. Нагруженные добычей, мужчины отправляются домой.
Охотники отправляются домой с добычей.

Охотники отправляются домой с добычей.

 

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