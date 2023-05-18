Секрет популярности самой соблазнительной актрисы XX века: Софи Лорен

Самая красивая итальянка и одна из самых соблазнительных актрис всех времён и народов — Софи Лорен. Женщина о которой однажды пошутил архиепископ Генуи: «Ватикан, конечно, против клонирования людей, но ради Софи я бы сделал исключение!». Сам великий Феллини сравнивал Лорен с Моной Лизой. Что же делало эту талантливую актрису столь прекрасной, загадочной и желанной? Попробуем раскрыть главный секрет сумасшедшей привлекательности Софи Лорен.
Будущая звезда родилась в Риме 20 сентября 1934 года. Её матерью была начинающая актриса Ромильда Виллани. Ромильда была одержима желанием сделать карьеру в кино и легко попалась на крючок к опытному в амурных делах мужчине. Продюсер Рикардо Шиколоне с лёгкостью очаровал амбициозную провинциалку, пообещав ей продвижение в карьере. Но, как только Ромильда забеременела, он тут же её бросил, а рождение дочери Софии, навсегда поставило крест на кинокарьере Виллани.
Рикардо Шиколоне был аристократом из знатного дворянского рода и брак такого рода был ему не нужен. Но Ромильда смогла добиться от него официального признания отцовства. Он дал Софии свою фамилию. Больше никакого участия в жизни своих дочерей он никогда не принимал. Виделись они с Софи всего лишь три раза в жизни. Софи Лорен, шутя, говорила: "У меня никогда не было настоящего отца, но зато я могу называть себя виконтессой и маркизой!".
Родители Софии Виллани Шиколоне.
В надежде всё-таки заполучить Рикардо в мужья, Ромильда, три года спустя, вновь забеременела от него. С рождением второй дочери, Анны-Марии, все мечты пошли прахом. Выяснилось, что Шиколоне уже женат. В Италии развод тогда был практически невозможен и, даже если бы возлюбленный Ромильды, и захотел бы на ней жениться, то сделать этого он бы никак не смог. Свою вторую дочь он так и не признал.
Ромильда Виллани вернулась в свой родной провинциальный городок Поццуоли, в районе Неаполя. Родители приняли блудную дочь с детьми. Жили они очень бедно. В маленьком доме, где у Софи и Анны-Марии даже не было собственных кроватей. Они спали вдвоём на полу, на старом матрасе. Спальню они делили с восемью родственниками. Ели впроголодь. Годы спустя прославленная Софи Лорен скажет, что не засыпала вечером, не зажав в руках кусочек хлеба. Она не могла уснуть, не будучи уверенной в том, что когда проснётся, у неё будет еда.
Особенно тяжёлыми были военные годы. Кроме голода и холода семья Софи пережила жуткий страх смерти. Неаполь очень сильно бомбили. Всегда когда начиналась бомбёжка, Ромильда хватала девочек и они прятались в тёмном подвале. Актриса призналась в одном из своих интервью, что до сих пор боится темноты и не может спать без света.
Школу юная София не любила. Одноклассники, за высокий рост и худобу, прозвали Софи Жердью. Она считала себя безнадёжной дурнушкой. Но её мать видела в своей дочери то, чего не заметили ни окружающие, ни сама Софи — зарождающуюся красоту и актёрский талант. Ромильда рассылала фото дочери по всем модельным агентствам. Мать буквально заставила Софи принять участие в местном конкурсе красоты «Королева моря». Так, 14-летняя девочка получила свою путёвку в лучшую жизнь, попав в тройку победительниц. Получив денежный приз и сертификат, мать и дочь отправились в Рим.
На съёмках фильма «Мадам», 1961 год.
В столице Италии София Шиколоне принимала участие во всевозможных кастингах. В 1950 году она получила на конкурсе красоты «Мисс Италия» титул «Мисс Элегантность», который жюри придумали специально для неё. Их совершенно очаровала эта девушка, одетая в платье из розовых тюлевых занавесок и в туфлях выкрашенных белилами. Несмотря на это она была великолепна!
Сцена из фильма «Брак по-итальянски».
Её стали приглашать в кино. Она была статисткой, снималась в полуобнажённом виде для эротических картин, работала моделью. В 1952 году на конкурсе «Мисс Рим», случилось то, что Софи считает своим вторым рождением — она познакомилась с Карло Понти.
Софи Лорен на съемках фильма «Мальчик на дельфине».
Как всегда безупречно красива.
Королева кинематографа и самая красивая женщина Италии.
Софи Лорен на вечеринке в Лос-Анджелесе, 1957 год.
Ей было 16, а ему - 38 лет. Это не помешало им через три года закрутить роман, который впоследствии стал браком длиной в полстолетия. Но вначале всё было не столь радужно. Мать Софи усиленно уговаривала её отказаться от этих отношений, она очень сильно боялась, что дочь повторит её судьбу.
Софи Лорен, 1955 год.
Карло был женат, а разводы в Италии, как мы уже отмечали, были фактически невозможны. Чтобы вступить в брак, пара проделала множество не совсем законных манипуляций. Карло «развёлся» в Мексике и тайно там же женился на Софи. Но, когда об этом стало известно, то молодых отлучили от церкви, святого причастия, а общественность предала гневной анафеме. Весь медовый месяц Софи прорыдала.
Софи Лорен категорически отказалась менять свою внешность с помощью пластики.
Красота - это самоощущение. Софи Лорен.
У элегантности негромкий голос. Софи Лорен.
Выход нашла жена Карло Понти, которая была юристом. Они, втроём, выехали во Францию, приняли там французское гражданство. По местным законам Карло спокойно развёлся и они с Софи вступили в брак повторно.
Софи Лорен называла Карло Понти не только мужем, она считала его своим отцом, в некотором роде. Именно благодаря ему она стала звездой мирового масштаба. Он придумал сценический псевдоним Лорен. Во всём Софи к нему прислушивалась, кроме одного. Она категорически отказалась менять свою внешность с помощью пластических операций. И тут оказалась права: её неповторимость, уникальность её внешности в сочетании с талантом, фантастическим трудолюбием и упорством - сделали её тем, кем она есть.
Софи Лорен в роли Эпифании Парерга в фильме «Миллионерша», 1960.
Софи Лорен в кадре из фильма «Вчера, сегодня и завтра», 1963 год.
Стивен Бойд и Софи Лорен в фильме «Падение Римской империи» 1964 год.
Софи Лорен в фильме «Речная девушка».
Сцена из фильма «Миллионерша».
Карло Понти нанимал для Софи Лорен лучших преподавателей по этикету и сценической речи. Именитые визажисты обучали девушку тонкостям макияжа. Учителя танцев доводили до совершенства её знаменитую походку, с соблазнительно покачивающимися бёдрами. Карло, несмотря на свои чувства к Софи, был весьма строг во всём, что касалось работы. Он даже заставлял девушку читать классическую литературу, чтобы она обучалась азам драматургического искусства.
Кинопродюсер настоял на том, чтобы Софи выучила сперва английский, а потом французский языки. Итальянское кино не должно было быть её потолком. Софи Лорен обязана была покорить мир!
Голливуд узнал об актрисе из киноленты «Золото Неаполя», которая вышла на экраны в 1954 году. Три года спустя Лорен уже снималась на одной площадке с такими звёздами, как Кэри Грант и Фрэнк Синатра. Голливуд лежал у её ног.
Всемирная слава и множество поклонников по всему миру не приносили звезде такого удовлетворения, как хотелось бы. Она мечтала о детях. Актриса долго лечилась от бесплодия, пережила несколько выкидышей и, наконец, родила своего долгожданного первенца. Ради его появления на свет она все 9 месяцев практически не вставала с постели. Врачи запретили ей смотреть телевизор, слушать радио. Даже по дому Софи ходила с затычками в ушах, чтобы какой-нибудь громкий звук ненароком не напугал её.
Софи Лорен со своим первенцем Карло Понти младшим.
Через четыре года на свет появился ещё один сын пары. Софи была, наконец, безусловно, счастлива. Их с Карло разлучила его смерть в 2007 году. Лорен как-то сказала, что их брак — дар от Бога, которого в этой жизни удостаиваются единицы.
Прекрасная София.
Софи Лорен снялась на настоящий момент в более чем сотне фильмов. Воспитала двоих прекрасных и достойных сыновей, которые всегда были для неё на первом месте. Она обладательница многих престижных наград в области кинематографа и не только. Но самой большой наградой в этой жизни она считает свою семью. Секретом своей неувядающей красоты актриса называет умиротворённость.
Актриса ведёт скромный образ жизни и редко выходит в свет. Много читает, навёрстывая упущенное. Но она по-прежнему безупречно элегантна и обворожительно красива в свои 85 лет. Софи Лорен утверждает, что красота — это самоощущение, а не физическое явление, она отражается в наших глазах.
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