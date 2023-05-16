Почему в самом необычном городе мира всего одна улица и нельзя обойти дома вокруг

Городок на скале Кастельфольит-де-ла-Рока – одно из самых красивых и необычных мест Испании. | Фото: catalunya.ru/ uatraveller.com.

На лавовом гребне высотой 50 м еще в начале прошлого тысячелетия поселились люди (Castellfollit de la Roca, Испания). | Фото: twitter.com.

Скальный городок Castellfollit de la Roca расположен в самом живописном месте Испании. | Фото: lightsup.ru/ vk.com.

Средневековая архитектура городка тесно переплетается с горным ландшафтом (Castellfollit de la Roca, Испания). | Фото: dmitry-islentev.livejournal.com.

Поскольку ширина плато достигает всего 45 м, в городке всего лишь одна улица (Castellfollit de la Roca, Испания). | Фото: masterok.livejournal.com/ travelwithkally.blogspot.com.

На краю утеса расположена городская площадь со средневековыми постройками (Castellfollit de la Roca, Испания). | Фото: masterok.livejournal.com.

Кастельфольит -де-ла-рока – единственный город, в котором нельзя потеряться в лабиринте улиц, но и прогуляться вокруг домов тоже не получится.| Фото: dmitry-islentev.livejournal.com.

Городская церковь Св. Сальвадора была построена в XIII в. (Castellfollit de la Roca, Испания). | Фото: transfer-gidbarcelona.ru.

Старинный мост – единственная дорога, которая ведет в город (Castellfollit de la Roca, Испания). | Фото: transfer-gidbarcelona.ru.

Трудолюбивые жители городка выращивают фрукты и овощи у подножия скалы, на которой расположены их дома (Castellfollit de la Roca, Испания). | Фото: moryakukrainy.livejournal.com.

Средневековый городок с одной улицей привлекает множество туристов (Castellfollit de la Roca, Испания). | Фото: life4trip.ru.