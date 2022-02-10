Какие вещи, кроме белья, можно стирать в машинке

Что ещё, помимо одежды, постельного белья и полотенец, можно стирать в стиральной машинке, не боясь повредить вещь? На самом деле, очень много вещей! Упростите себе труд и не стирайте больше вручную.



Прежде всего, в машинке очень удобно стирать спортивную обувь (кроссовки). Если у вас есть специальная функция для этого (она предполагает минимум отжима), то обязательно воспользуйтесь — это проще и эффективнее, чем стирка вручную.



В машинке можно легко и эффективно отстирать придверной коврик — он будет совсем как новый! Для этого стирайте его вместе с 1 колпачком белизны. Белизна не воздействует на машинку негативно, а вот коврик отстирает до идеального состояния (а заодно и дезинфицирует) — и это значительно проще и быстрее, чем стирать руками.



Силиконовые формы для выпечки — ещё одна нестандартная идея стирки в стиральной машинке. Стиралка очистит эти формы в разы лучше, чем если бы вы чистили их своими руками. В посудомоечной машинке формы так идеально не помоешь — а стиральная машинка чистит их «до скрипа». Вместе с формами дополнительно положите в машинку махровое полотенце, которое будет выполнять роль щётки. Вместо порошка, стирайте их с кислородным отбеливателем — тогда эффект будет отличный.

Рюкзаки, шопперы, коврик для мыши, а также шторка для ванной (стирать с белизной) тоже отлично отстирываются в стиральной машинке. Если рюкзак очень грязный, то сначала натрите пятна хозяйственным мылом, а затем отправьте в машинку на стандартную стирку. Стирайте эти вещи также с махровым полотенцем.В стиральной машинке также можно окрасить джинсы. В продаже есть специальная краска, на которой в подробной инструкции написано, как именно следует окрашивать джинсы. На краске должно быть указано, что она предполагает использование стиральной машинки. С машинкой же абсолютно ничего не случится — она никак не окрасится.Подробнее о том, какие вещи можно стирать в стиральной машинке, смотрите в видео ниже: