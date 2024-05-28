Превратить мир в сказку: романтические фотографии из путешествий влюбленной пары

Сказочные фотографии о путешествиях по странам мира от влюбленной пары
Практически каждый современный путешественник привозит с собой сотни фотографий из экзотических мест, но далеко не все подходят к фотосессиям так ответственно, как это делают Виктория Йор и Терренс Дрисдейл. Эта пара превращает поездки в сказочное турне, рассматривать их фотографии все равно что погружаться в очаровательный мир грез!
В ожидании чуда
По фото несложно догадаться, что солирует в этом дуэте Виктория. Она блистает в роскошных платьях на фоне самых неожиданных пейзажей – высоко в горах, на забытом песчаном пляже, перед срывающимся в бездну водопадом… Их фотоцикл называется «Follow Me Away», подписчики пары в социальных сетях охотно тиражируют романтические снимки.
Сказочные фотографии о путешествиях по странам мира от влюбленной пары
Кровавый закат в Большом каньоне
Рассказывая о процессе съемок, Виктория подчеркивает, что большинство кадров рождается спонтанно. Они с Терренсом не планируют заранее места для съемок, чаще всего просто отправляются на экскурсию с камерой и несколькими платьями в рюкзаке, а, уже заприметив живописное место, решают, как будет выглядеть кадр. То ли Виктория перевоплотится в прекрасную принцессу, сбежавшую на свободу, то ли в нимфу, блуждающую по лесу. Ее образы всегда дополняют распущенные волосы и естественный макияж.
На краю мира
Очарование водной стихии
Таинственность величественного замка
Романтика пустынного пейзажа
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