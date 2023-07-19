7 огромных кораблей современности, в сравнении с которыми "Титаник"- просто шлюпка

Таких больших кораблей мир еще не знал.
Морской транспорт был и остается одним из наиболее приоритетных. Ни железные дороги, ни авиация, ни даже самые перспективные современные проекты альтернативного транспорта не способны пошатнуть господство кораблей на рынке грузовых перевозок. О кораблях с самыми внушительными размерами сейчас и пойдет речь.
1. Knock Nevis
К сожалению судно Knock Nevis уже никуда не пойдет.
Супертанкер, который ходил под флагом Норвегии. За время плавания данное судно сменило несколько названий: Seawise Giant, Happy Giant, Jahre Viking, Knock Nevis, Mont. Судно также несколько раз меняло область своего применения. Начали строить корабль еще в 1974 году. На его создание пришлось потратить 5 лет. За последние десятилетия судно несколько раз улучшалось. Его длина составляла 458.45 метров, ширина - 68.86 метров. Весил корабль 81 879 тонн, а максимальная грузоподъемность составляет 564 763 тонны. В 2010 году судно было утилизировано.
2. Maersk Mc–Kinney Moller
Moller - это настоящий морской великан.
Контейнеровоз длиной 399 метров и шириной 59 метров. Высота судна составляет 73 метра. В движение корабль приводится двумя двигателями, мощность каждого из которых составляет 43 тысячи лошадиных сил. Благодаря этому, максимальная скорость движения достигает 23 узлов. Если составить все контейнеры с борта Maersk Mc–Kinney Moller в стену, то ее длина составит 111 километров.
3. CMA CGM Jules Verne
Внушительная махина Jules Verne.
Французский контейнеровоз с водоизмещением 160 тысяч тонн. Длина корабля составляет 396 метров, ширина 54 метра. Максимальная скорость хода – 22.5 узла. Мощности двигателя данного судна хватило бы для обеспечения электроэнергией города с населением в 16 тысяч человек. Если составить все контейнеры с борта в линию, то ее длина составит 97 километров.
4. Emma Marsk
Emma Marsk - большой корабль.
Еще один огромный контейнеровоз. Построено судно было в Дании. Имеет 6 аналогичных кораблей-братьев, созданных на той же верфи. Длина корабля составляет 396 метров, а его ширина – 63.1 метра. Водоизмещение контейнеровоза превышает 156 тысяч метрических тонн. Загружается контейнерами этот монстр при помощи сразу 20 кранов одновременно! Корабль также использует уникальный, единственный в своем роде на данный момент дизельный двигатель. Его мощность составляет 109 тысяч л.с. За сутки работы он потребляет 6 291 литра топлива.
5. MSC Daniela
Daniela был построен совсем недавно.
Контейнеровоз, построенный в 2008 году. Длина судна составляет 366 метров, а его ширина – 51 метр. Имеет отличающуюся от большинства аналогов конструкцию, которая делает MSC Daniela во многом уникальным кораблем. Контейнеровоз также выделяется невероятно тонкой обшивкой (при сохранении ее прочности и жесткости), делающей его очень легким для своих габаритов.
6. CMA CGM Christophe Colomb
Colomb - это уникальное судно во всех отношениях.
Новейший французский контейнеровоз, который спустили на воду в 2009 году. Может взять на борт 13 300 20-футовых контейнеров. Длина корабля составляет 365 метров, ширина 51 метр. Данный корабль относиться к новому поколению контейнеровозов. Он так же является одним из самых чистых кораблей на сегодняшний день в вопросе экологии.
7. Oasis of the Seas
Титаник отдыхает по сравнению с Oasis.
Первый в своем роде круизный корабль, созданный американцами. Благодаря ему появился новый класс круизных судов – Oasis. На строительство лайнера было потрачено 1.5 млрд долларов США. Длина корабля – 361 метр, ширина – 66 метров. Водоизмещение пассажирского судна 225 000 тонн. У лайнера 17 палуб и 2704 каюты. На его борту может быть размещено 6 360 пассажиров, которых будут обслуживать еще 2 100 человек персонала. Помимо тривиальных ресторанов, казино и театра, на борту корабля есть целый ледовый каток.
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